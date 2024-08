En résumé, cela signifie qu’elle mélange des revendications qui auraient autrefois été associées à la gauche socialiste-travailliste — des politiques gouvernementales interventionnistes et redistributrices pour réguler les forces du marché capitaliste, des retraites et des salaires minimums plus élevés, des politiques de bien-être et de sécurité sociale généreuses, des impôts sur la richesse — avec des positions qui aujourd’hui seraient caractérisées comme culturellement conservatrices : avant tout, une reconnaissance de l’importance de préserver et de favoriser les traditions, la stabilité, la sécurité et un sens de la communauté.

Cela implique inévitablement des politiques d’immigration plus restrictives et un rejet du dogme multiculturaliste, dans lequel les minorités refusent de reconnaître la supériorité des règles communes, menaçant la cohésion sociale. Comme le dit le texte fondateur du parti : ‘L’immigration et la coexistence de différentes cultures peuvent être enrichissantes. Cependant, cela ne s’applique que tant que l’afflux reste limité à un niveau qui ne surcharge pas notre pays et son infrastructure, et tant que l’intégration est activement promue et réussie.’ Ce à quoi cela ressemble en pratique est devenu clair en 2015, lorsque Sahra Wagenknecht a fortement critiqué la décision de l’ancienne chancelière Angela Merkel de laisser entrer des centaines de milliers de demandeurs d’asile, invoquant le mantra ‘Wir schaffen das!‘ (‘Nous pouvons le faire !’). Un an plus tard, après une série d’attentats terroristes perpétrés par des migrants, Sahra Wagenknecht a publié une déclaration qui disait : ‘L’accueil et l’intégration d’un grand nombre de réfugiés et d’immigrants sont associés à des problèmes considérables et sont plus difficiles que le frivole ‘Nous pouvons le faire !’ de Merkel.’

Plus récemment, suite à une attaque mortelle au couteau à Mannheim, Sahra Wagenknecht a de nouveau critiqué les politiques d’immigration du gouvernement : ‘Nous avons essentiellement financé [la radicalisation de l’attaquant migrant] également. Il a vécu de nous, de l’argent des citoyens.’ Son accent sur les prestations sociales ici est crucial. Pour Sahra Wagenknecht, la promotion de la cohésion sociale, y compris par la restriction des flux migratoires, ne devrait pas être considérée uniquement comme une fin positive en soi, par exemple pour des raisons de sécurité publique, mais aussi comme une condition préalable à la poursuite de politiques économiquement redistributives, et même de la démocratie elle-même. Seule une communauté politique définie par une identité collective — un demos — est capable de s’engager dans un discours démocratique et dans un processus décisionnel connexe, et de générer les liens affectifs et les liens de solidarité nécessaires pour légitimer et soutenir des politiques redistributives entre classes et/ou régions. En d’autres termes, s’il n’y a pas de demos, il ne peut y avoir de démocratie efficace, encore moins de démocratie sociale.

L’inverse est aussi bien sûr vrai : la cohésion sociale nécessaire pour soutenir le demos ne peut s’épanouir que dans un contexte où l’État intervient pour limiter les effets socialement destructeurs d’un capitalisme débridé (y compris la pression en faveur de la libre circulation des travailleurs). Il n’y a donc, selon Sahra Wagenknecht, aucune contradiction entre être économiquement de gauche et culturellement conservateur ; au contraire, les deux vont de pair. Le concept n’est d’ailleurs pas particulièrement nouveau, ajoute-t-elle : c’était essentiellement la plateforme (gagnante) de la plupart des anciens partis socialistes et sociaux-démocrates européens.

C’est aussi pourquoi Sahra Wagenknecht met un fort accent sur l’importance de la souveraineté nationale, et critique vivement l’Union européenne : non seulement parce que l’UE est fondamentalement antidémocratique et sujette à la capture oligarchique, mais parce que cela ne peut pas être autrement, étant donné qu’aujourd’hui l’État-nation reste la principale source de l’identité collective des gens et de leur sentiment d’appartenance, et donc la seule institution territoriale (ou du moins la plus grande) à travers laquelle il est possible d’organiser la démocratie et d’atteindre un équilibre social. Comme elle l’a dit : ‘L’appel à ‘la fin de l’État-nation’ est en fin de compte un appel à ‘la fin de la démocratie et de l’État-providence’.

En résumé, Sahra Wagenknecht est tout sauf une gauchiste occidentale typique. Maintenant, cela est en partie dû au fait qu’elle est née de l’autre côté du rideau de fer, dans l’ancienne Allemagne de l’Est en 1969. Elle s’est intéressée à la philosophie et à l’économie marxiste à l’adolescence, mais la fin de la RDA socialiste, en 1989, a été, selon son biographe Christian Schneider, ‘le moment où la politicienne Wagenknecht est née’. Elle l’a vécue comme une ‘horreur unique’ : comme beaucoup d’Allemands de l’Est, elle croyait en un socialisme réformé, pas en l’adoption du chemin capitaliste de l’Allemagne de l’Ouest.