Au début du mois, les forces épuisées de Kyiv semblaient enfin submergées par la supériorité de leurs adversaires en termes d’effectifs et de puissance de feu. Mais une fois de plus, elles ont défié les attentes. L’incursion massive des Forces armées ukrainiennes sur le territoire russe s’est déroulée à une vitesse fulgurante et avec un succès inattendu. Plus de 1 000 soldats occupent désormais une partie du territoire de la Fédération de Russie, que Moscou peine à récupérer.

L’Ukraine a lancé des raids occasionnels de pillage sur la Russie au cours des deux dernières années et demie, mais cette attaque est d’une tout autre ampleur — c’est une véritable invasion. Les Ukrainiens sont à juste titre en émoi. La guerre de trois jours de Poutine pour conquérir leur pays a abouti à ce que de nombreux commentateurs ont qualifié de première invasion de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. L’ambiance dans les cercles dirigeants russes ne pourrait, par ailleurs, guère être plus sombre. Moscou lutte avec une économie en panne et un problème croissant de recrutement militaire — malgré des primes en espèces de plus en plus importantes offertes aux recrues, le nombre de nouveaux arrivants reste égalé par le nombre de pertes. L’attaque ‘terroriste’ de l’Ukraine sur Koursk, comme le qualifie le Kremlin, ajoute encore de l’huile sur le feu. C’est le problème le plus grave auquel Vladimir Poutine a été confronté depuis février 2022.

Poutine a un don pour échapper à des situations désastreuses avec sa réputation intacte. Si nous nous rappelons ses premiers jours au pouvoir, nous nous souviendrons que sa Russie a déjà été envahie — et que le président a répondu sans pitié. Va-t-il faire de même cette fois-ci ?