Par ailleurs, avec Woodley, il y aura au moins un collègue britannique — Anthony Vickers, professeur émérite d’informatique et d’ingénierie électronique à l’Université d’Essex, qui a publié des recherches sur les lasers et l’informatique quantique. (Comme Woodley, Vickers n’a pas répondu aux demandes de commentaire.) D’autres conférenciers principaux répertoriés incluent des scientifiques d’Allemagne, de Singapour et d’Afrique du Sud.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi Woodley est en tête d’affiche. Sa stature internationale en tant que scientifique, et sa longue et étroite relation avec le ministère britannique de la Défense, confèrent du poids à sa présence et ajoutent au prestige de l’ICDT. Ayant travaillé directement pour le Ministry of Defense (MoD) après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Southampton en 1978, il a ensuite passé 17 ans en tant que scientifique principal chez Qinetiq, l’entreprise de défense et de sécurité contrôlée par le MoD créée lorsque le ministère a privatisé ses laboratoires en 2001. Après avoir quitté Qinetiq en 2018, il a rejoint le Département de physique des chocs à l’Imperial College de Londres, où il est resté jusqu’en 2022. Il a également été président de la Société internationale de balistique pendant plusieurs années, qui compte des milliers de membres à travers le monde. Il reste le président de son comité d’adhésion.

Mais que signifie cela en pratique ? Eh bien, selon sa biographie en ligne, publiée par l’éditeur chinois de Defence Technology, une revue que Woodley coédite et qui est étroitement liée à l’ICDT, il est un ‘expert mondial sur la modélisation mathématique de la balistique interne des armes à feu’, qui a ‘contribué à de nombreux systèmes d’armement utilisés par les forces armées britanniques’. Il a, ajoute-t-il, également fourni ‘un aperçu critique’ du comportement des explosifs, et conçu ‘des techniques innovantes de modélisation numérique’ qui ont permis le développement d’armes d’artillerie hypersoniques de nouvelle génération telles que les railguns, dont les projectiles sont propulsés non par des explosifs conventionnels mais par des impulsions électromagnétiques — des armes dans lesquelles la Chine semble avoir développé un avantage décisif.

Woodley insiste sur le fait que son implication avec l’ICDT et sa relation plus large avec la Chine sont inoffensives. Bien qu’il ait refusé de me parler, il a récemment annoncé sur LinkedIn qu’il attend avec impatience une ‘programmation impressionnante de plus de 100 présentations et articles’, affirmant que la conférence servira ‘de canal pour l’échange d’idées, favorisant la collaboration’. (Il écrit également qu’il ‘attend vraiment’ de séjourner à l’hôtel cinq étoiles de la conférence, le Xi’an South Ramada Plaza by Wyndham, qui ‘semble très confortable’, et où il espère que ‘les petits déjeuners sont bons’.)

Cependant, tous ne sont pas si blasés à propos de son implication. Selon Charles Parton, ancien observateur de la Chine au Foreign Office qui a passé plusieurs années à Pékin, sa présence à Xi’an est ‘extraordinaire’. Le seul but de l’ICDT, m’a-t-il dit, est d »attirer des personnes ayant ce genre d’expérience en Chine afin de partager cette expérience avec la Chine’. De plus, ‘toute utilité que les Chinois peuvent tirer de sa participation sera relayée dans les programmes d’armement chinois’, et s’ils croyaient que sa présence n’était pas inestimable, ‘ils ne l’auraient pas invité’ — et les armes que la Chine essaie d’améliorer ‘sont destinées à être utilisées contre les alliés du Royaume-Uni, et même éventuellement, dans un avenir imprévisible, contre les forces britanniques’.

L’évaluation de Parton est soutenue par des sources en Chine. En 2018, lorsque Woodley a co-présidé le premier ICDT, le China Daily a rapporté que cela ‘permettrait aux chercheurs scientifiques chinois d’entrer en contact étroit avec des scientifiques étrangers exceptionnels dans le domaine de la technologie de défense sans quitter le pays, menant des échanges approfondis et acquérant des connaissances sur le travail effectué aux frontières académiques internationales dans le domaine de la défense’.