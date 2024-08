La deuxième possibilité est que le suspect puisse être malade mental et que sa maladie soit telle qu’il n’avait pas de motifs clairs ou stables pour commettre son attaque ; c’est-à-dire qu’il a agi non pas selon son libre arbitre, mais en réponse à une voix, un commandement ou un impératif imaginé, et qu’il a ressenti qu’il n’avait pas d’autre choix que de le suivre. Selon un récent rapport dans The Guardian, les enquêteurs de police se concentrent de plus en plus sur l’état de santé mentale de leur suspect ou sur une éventuelle neurodiversité dans les années précédant l’attaque.

Pour ceux qui cherchent à tirer un profit politique du massacre de Southport, cette deuxième possibilité est vigoureusement rejetée comme une forme de manipulation grossière conçue pour nous distraire de ce qu’ils considèrent comme la vérité – qui semble être que les personnes qui commettent des atrocités monstrueuses contre les enfants ne sont pas d’ici mais de là-bas, où la monstruosité est répandue. Comme l’a dit un commentateur prolifique de la droite en ligne : « S’ils sortent et disent que ce mec a des problèmes de santé mentale… j’aurai un probleme avec ca … Nous ne sommes pas dans un pays du Moyen-Orient… C’est l’Angleterre. »

Ailleurs, un autre acteur d’internet de premier plan a cherché à dénoncer, dans son opinion, qu’il y a deux poids deux mesures autour du traitement médiatique des atrocités politiques au Royaume-Uni : « Si le tueur de Southport est blanc = extrême droite. Si le tueur de Southport n’est pas blanc = maladie mentale/pensées et prières. » Si cette formule vous semble familière, c’est parce que c’est exactement l’inverse d’un certain type de victimologie musulmane qui soutient que, si le coupable de violence mortelle est musulman, il est automatiquement étiqueté comme terroriste par les médias, alors que s’il est blanc, il est présenté comme un loup solitaire ayant des problèmes de santé mentale.

D’autres ont insisté sur le fait que l’attaque de Southport, malgré toute son horreur unique et innommable, fait partie d’un schéma plus large de violence entraînant de nombreuses victimes au Royaume-Uni, où les auteurs sont disproportionnellement des immigrés de première ou deuxième génération. Est-il raciste de souligner cela ? Cela peut certainement l’être, et une grande partie des commentaires de ces derniers jours ont été empreints de préjugés. Mais, de manière cruciale, cela ne doit pas l’être. Par exemple, prétendre que les personnes noires ou musulmanes sont intrinsèquement violentes ou enclines à la terreur est, à n’en pas douter, profondément raciste. Ce qui n’est pas raciste, cependant, c’est d’explorer de manière sensible les circonstances économiques, sociales et culturelles dans lesquelles les individus et les groupes agissent, et d’étudier comment ces circonstances peuvent permettre à des impulsions malveillantes de prospérer.

Comment cela pourrait-il se concrétiser ? De manière évidente, cela nous oblige à examiner la nature des rencontres d’un individu avec la société britannique plus large et comment ou si elle les a en quelque sorte déçus. Mais cela nous oblige également à explorer les pathologies de la revendication tribale et les cultures de l’honneur, de la honte et de la vengeance que les migrants apportent eux-mêmes à leur société d’accueil, et comment cela façonne à son tour leurs rencontres avec elle. Nous devons également sonder la relation entre les populations migrantes et la maladie mentale : si les personnes culturellement déplacées, en particulier celles qui ont fui les zones de guerre, sont plus enclines aux problèmes de santé mentale, comment pouvons-nous mieux les traiter pour gérer leur risque pour autrui et pour eux-mêmes?

Il s’agit de questions difficiles et urgentes auxquelles ni la droite ni la gauche ne semblent disposées à répondre ; la première semblant se contenter d’attiser la victimologie blanche pour des clics et des likes, et la seconde ayant tendance à prétendre que le véritable problème est la réaction à une telle violence par l’extrême droite. Et au milieu, beaucoup se demandent avec indolence comment un enfant en apparence normal et introverti pourrait être soupçonné de commettre un acte aussi inimaginablement maléfique.