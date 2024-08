Incapables de trouver un autre Watergate, les médias ont essayé de forcer chaque histoire qu’ils pouvaient dans le moule du Watergate. Quelqu’un d’important se devait d’être dénoncé pour avoir fait quelque chose de vraiment mauvais, pour le faire tomber de manière exceptionnellement dure. Il y a eu un précieux travail journalistique honnête et altruiste en conséquence. Mais les médias, comme il se doit à leur nouvelle image fière de sauveur héroïque de la démocratie, ont progressivement dépouillé la démocratie de son essence vitale : la liberté de vivre sa vie en privé, secrètement, sans calculs. (Lorsque Socrate a dit que « la vie non examinée ne vaut pas la peine d’être vécue », il ne pensait pas à des nouvelles en continu 24/7.)

Ayant éliminé de manière gratifiante un leader devenu dangereux et instable, les médias, comme un ours grizzly qui tue son premier humain et ne mangera plus que de la chair humaine par la suite, ont changé leur objectif d’enquêter, de rapporter et d’exposer, en un objectif de chercher et de détruire. Ce faisant, ils ont normalisé une pensée catastrophique sur la vie américaine, des expériences les plus ordinaires — l’amour et le travail — aux plus hauts échelons de l’activité humaine. Si l’Amérique est au bord d’une calamité politique, c’est parce que depuis cinq décennies, les médias ont maintenu le pays sur le qui-vive, s’attendant à rien de moins.

C’étaient, bien sûr, les journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, en particulier, dont l’acharnement a exposé les liens entre les cambrioleurs républicains du siège national démocrate et des figures proches du paranoïaque Nixon, en pleine autodestruction. Leur mémoire à succès, All the President’s Men, ainsi que son adaptation cinématographique, aussi à succès, ont rendu les noms de ces hommes synonymes de Watergate et d’héroïsme médiatique. Peu importe que sans les innombrables figures des forces de l’ordre, les politiciens et la Cour suprême, qui ont ordonné à Nixon de renoncer aux fameuses cassettes qui l’incriminaient, Nixon n’aurait peut-être jamais été destitué. Woodward et Bernstein n’ont attrapé que la pointe de l’iceberg, mais cela a suffi à retarder l’autocélébration médiatique pendant deux générations.

Comme des parents qui refusent de laisser leurs enfants adultes grandir, les médias libéraux ont passé 50 ans dans un état de retard de développement arrêté. Ils continuent de prétendre que le pays est un enfant indiscipliné des années soixante et soixante-dix, qui a besoin de la main corrective d’un journalisme défiant la mort. En effet, le tournant « woke » dans les médias libéraux, qui est maintenant en train d’incorporer habilement les critiques de ses effusions pieuses dans ses effusions pieuses elles-mêmes, n’était en réalité qu’une tentative de trouver une question morale claire et dramatique, comme Watergate, pour redevenir héroïque. Ce désarroi a été d’autant plus intense depuis que les médias eux-mêmes ont été discrédités par leur plaidoyer en faveur de l’invasion de l’Irak : ayant dénoncé les politiciens comme des scélérats, les médias crédules et bellicistes se sont trouvés eux-mêmes accusés de la même manière par les blogueurs. Maintenant, des univers alternatifs d’actualités sur les réseaux sociaux annoncent des Watergates miniatures tous les jours.

En 2016, il était époustouflant de voir les médias se jeter sur Trump dans l’espoir de retrouver leur quête de Nixon. Ce n’est guère une coïncidence que le film The Post, sur la publication par The Washington Post des Pentagon Papers, soit sorti juste un peu plus d’un an après l’élection de Trump.