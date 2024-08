Ma prochaine

interaction — avec Luther, qui achetait des paquets de cigarettes dans une

station-service de l’autre côté de la rivière à Belmont, Ohio — a été un autre

coup dur pour mon esprit :

Moi : Qu’est-ce

que le rêve américain ?

Luther : Quel

rêve américain encore ? Je suis trop vieux pour rêver de toute façon parce que

j’ai un cancer du poumon, donc ça ne sert à rien de rêver.

Moi : Oh merde,

je suis désolé. À quel stade est votre cancer ?

Luther : Je ne

sais pas, je ne veux pas savoir. Les médecins ont dit que je l’avais, et de

revenir, mais je ne fais pas ça. La chimio te tue.

Moi : Je suis

désolé, mais peut-être…

Luther : Non.

J’en ai fini et je vis chaque jour comme il vient, en faisant de mon mieux. Je

me suis fait baptiser pour mon 61e anniversaire, donc je me suis préparé pour

la suite.

J’ai passé le reste

de la journée à conduire jusqu’à Bristol, Tennessee, entendant plus d’histoires

de douleur, d’apathie et de dénuement et se reposant dans des centres

commerciaux laids et brûlants, ce qui a ébranlé mon désir de continuer le

voyage.

Pourquoi ai-je

décidé d’abandonner ? En conduisant à travers certaines des plus majestueuses

beautés naturelles d’Amérique, je me suis rappelé que presque tout ce qui était

fait par l’homme dans le paysage était laid : des bâtiments préfabriqués

insipides qui semblaient avoir été parachutés et posés sur des terrains

aplatis, sans ombre ni tentative de les intégrer dans la nature environnante.

Il n’a pas aidé

que je me sente aussi physiquement mal, incapable de marcher et mangeant des cochonneries.

C’est ce qui est presque exclusivement disponible sur la route aux États-Unis,

car c’est ce que la plupart des Américains mangent : de grandes quantités de

graisse et de sucre. En effet, le régime alimentaire américain, en dehors d’une

minorité de quartiers prospères, s’est détérioré depuis mon dernier voyage dédié

au rêve américain, tout étant maintenant d’une manière ou d’une autre plus

grand, plus sucré et plus gras. Cette merde produite à la chaine et hautement

transformée a à peu près autant en commun avec ce que le reste du monde

considère comme de la nourriture que la pornographie avec l’intimité.

Il reste encore

quelques oasis culinaires, avec des vestiges de la vie communautaire et

authentique qui persistent dans les restaurants mexicains familiaux. Mais même

eux commencent à sembler basés sur des formules, se concentrant sur le fait de

proposer le plus de calories, le plus de graisse, le plus de fromage, le plus

de matières grasses, car c’est ce que la plupart des gens ont l’air de vouloir.

Il y a neuf ans,

je ne pensais pas que ce que nous construisions et ce que nous mangions avait

tant d’importance ; cela semblait un petit problème éclipsé par des problèmes

beaucoup plus graves comme l’addiction à l’héroïne, les suicides, le chômage et

le vide spirituel. Pourtant, peut-être que notre nourriture grossière et notre

environnement fade sont intégrés aux problèmes. Engloutir quatre beignets et un

Frappuccino Kit Kat de Dunkin’ sur une esplanade en béton dépouillée d’arbres,

ou deux biscuits au bacon, œuf et fromage de Sheetz à l’intersection de deux

routes à huit voies, dans votre voiture en route pour le travail, n’est pas une

façon de vivre. En réduisant la vie à l’objectif utilitaire de maximiser les

biens et de minimiser les coûts, l’Amérique a abandonné toute trace du

communautarisme partagé que le reste du monde considère comme essentiel à une

vie épanouissante.

Notre culture

désastreuse a dépouillé tout ce qui est sublime. Et ce faisant, elle a laissé

la majorité des Américains obèses, flasques et désespérés. On ne peut pas

séparer la santé physique et mentale qui, comme les deux poids des Bolas, sont connectés, chacun tirant l’autre

dans la même direction. En ce moment, aux États-Unis, cette direction est le

désespoir.

Quand je me suis

réveillé le troisième matin de mon voyage, j’ai su que j’en avais fini. J’en avais

entendu assez pour savoir que je n’allais rien apprendre de nouveau. Au cours

des neuf années depuis mon dernier voyage dédié au rêve américain, j’ai réalisé

que je n’aimais pas l’Amérique, pas comme un endroit où vivre. Nous avons une

culture laide, égoïste, basée sur le principe du gagnant qui emporte tout,

dépourvue de communauté, de sens et de majesté, et presque toute notre

politique est construite autour de la notion que la liberté individuelle, avec

le plus de biens au prix le plus bas, est le bien ultime. Je n’y crois pas, et les

trois dernières années que j’ai passées à voyager autour du monde ont renforcé

ma conviction que, bien que les États-Unis offrent à ses citoyens le plus

d’opportunités et le plus de biens, nous ne leur offrons pas les vies les plus

épanouissantes, belles ou qui élèvent le niveau.

Mais bien que je

puisse en avoir fini avec les États-Unis, je n’en ai pas fini avec les

Américains, qui ont, comme tous les humains, une capacité énorme à perdurer.

Prenez Caroline, que j’ai trouvée assise seule dans un McDonald’s à Boston à 6h

du matin, buvant un verre d’eau et jouant sur son téléphone. Je ne savais pas

quoi penser d’elle. Curieux de savoir pourquoi elle était là si tôt, mais ne

voulant pas la mettre mal à l’aise, je l’ai laissée tranquille jusqu’à ce

qu’elle me rejoigne pour vapoter dehors, moment où elle s’est ouverte à moi.

Elle avait

déménagé à Bristol, Tennessee, il y a six mois, après avoir eu « les dents

cassées à cause de la violence domestique ». Elle s’est excusée de ne pas bien

parler à cause de cela, bien que je ne l’aie pas remarqué. Originaire de

Grundy, Virginie, « une petite ville minière au milieu de nulle part », elle

vit maintenant dans un refuge pour sans-abri, « ce qui est un peu difficile »

mais plus sûr que Grundy. Elle me dit qu’après « avoir essayé de [la] tuer, l’ayant

envoyée à l’hôpital pendant trois jours », son agresseur a été libéré le jour même

où ils l’ont mis en prison. « Il a réussi à payer sa caution d’une manière ou

d’une autre, et ils l’ont laissé sortir, et il est en fuite et ils n’ont pas pu

le retrouver depuis, donc je suis ici. » Son père, « un homme bon qui

travaillait dans l’exploitation minière à ciel ouvert », est mort en 2012, et

sa mère est « une toxicomane qui ne fait plus partie dans ma vie ».

J’ai demandé à

Caroline si, après tous ses problèmes, elle croyait encore au rêve américain. «

Ouais, il faut juste y travailler, » a-t-elle répondu. Que pouvez-vous faire

d’autre que d’y croire, a-t-elle dit en riant encore. Je suggère que certaines

personnes se tournent plutôt vers la drogue. « J’ai appris et vu toute ma vie

ce que cela peut vous faire et ce que cela peut vous coûter, et ça n’est pas

pour moi. »

Après avoir parlé

à Caroline, j’ai réalisé que mon voyage était terminé. Je voulais que

l’indéfectible et douce insouciance de Caroline soit l’image finale et durable

de mon voyage, car bien que l’Amérique puisse être un pays laid et malsain, au

moins elle n’a pas brisé l’esprit de tout le monde. Au moins, il y a encore un

rêve américain en devenir qui bouillonne sous les centres commerciaux ternes et

sans arbres.

En rentrant chez

moi, en réfléchissant à pourquoi j’ai abandonné si tôt, j’ai réalisé que ma

négativité avait peu à voir avec l’Amérique, qui n’a pas beaucoup changé au

cours des neuf dernières années, et tout à voir avec moi. Que l’Amérique n’ait

pas beaucoup changé, que tout cela soit si familier, est ce que je trouve si

décourageant.

Il y a une

décennie, j’avais l’espoir que les choses étaient si mauvaises que nous ne

pouvions pas continuer à ignorer le malaise, le vide, la laideur et que nous

agirions pour redresser la situation. Au lieu de cela, nous avons enfoncé nos

têtes encore plus profondément dans le sable, permettant à la vie aux

États-Unis de devenir encore plus banale et cloisonnée. Nous n’avons toujours

pas compris que le problème n’est pas économique, il est spirituel. Et la

réponse n’est pas de construire un autre complexe de logements sociaux, une

autre route, un autre centre commercial, mais de construire des communautés

plus cohésives et pleines de sens. Ce qui n’est pas facile, mais à moins que

cela ne soit fait, peu de choses changeront pour le mieux, ni dans un an ni

dans dix.

***

Une version de cet article a été publiée pour la première fois sur Chris Arnade Walks The World.