On pourrait

appeler Phyllis Schlafly la première femme au foyer traditionnelle. Mère de six

enfants, elle se présentait en public comme la ‘femme d’un avocat », et

incarnait toutes les vertus féminines : ‘Une blonde aux yeux bleu profond, une

silhouette qui peut encore être qualifiée d’élancée et un sourire de gagnante,

elle n’a pas besoin de crier pour attirer l’attention, » haletait le NYT dans

un profil de 1976.

Dans son livre de

1977 The Power of the Positive Woman, elle célébrait la ‘dignité

unique » de la vocation de femme au foyer. Le statut, l’argent, les voyages, le

pouvoir étaient tous de faux dieux : ‘Aucune de ces mesures de succès

professionnel ne peut se comparer à l’excitation, à la satisfaction et au

plaisir d’avoir et de s’occuper de bébés, et de les voir réagir et grandir sous

les soins affectueux d’une mère. Avoir plus de bébés multiplie la joie d’une

femme. »

La psychologie,

et non le sexisme, expliquait la différence entre les vies masculines et

féminines. Les hommes et les femmes ont des corps différents ; il en découlait

qu’ils auraient aussi des cerveaux différents. ‘Là où l’homme est discursif,

logique, abstrait ou philosophique, la femme a tendance à être émotionnelle,

personnelle, pratique ou mystique. Chaque ensemble de qualités est vital et

complète l’autre. » Ce serait une simple chicanerie de demander où la ‘logique »

se termine et où la ‘pratique » commence, ou de localiser la frontière précise

entre ‘philosophique » et ‘mystique ».