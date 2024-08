Il serait insensé de nier que la parole peut parfois inciter à la violence et que les mots peuvent sans aucun doute être blessants. Cela doit être pris en compte et les personnes doivent être tenues responsables des choses nuisibles qu’elles ont dites. Mais si nous traitons de la perception — et reconnaissons que la perception compte à la fois dans l’articulation de la vérité et dans la mesure où nos mots seront crus — nous devons également nous confronter à ce que le comédien Chris Rock a brillamment appelé ‘l’indignation sélective’. Que nous soyons d’accord ou non avec ce qui est dit, il existe aujourd’hui dans la société une perception selon laquelle les mots en colère de certains sont toujours présentés comme menaçants et divisifs, tandis que d’autres seraient présentés comme les positions les plus raisonnées, justes et légitimes de toutes. C’était à peu près l’argument présenté par les penseurs radicaux des années 60, mais a principalement été retourné.

Ce qui nous ramène au pouvoir. Il convient de souligner ici qu’il n’a jamais existé d’âge d’or de la liberté d’expression. Tout comme la culture a toujours été un champ de bataille (désolé de décevoir, mais il n’y a rien de nouveau dans le concept de guerre culturelle), le langage a toujours été surveillé. Notre tâche, alors, est de demander qui fait la surveillance, et au nom de qui. Parallèlement, nous devons être conscients du climat dans lequel les mots sont prononcés. Ou comme un comédien pourrait le dire : le timing fait tout.

‘Il n’y a jamais eu de tel âge d’or de la liberté d’expression.’

Dans l’environnement post-11 septembre et l’accélération massive de ce que Manuel Castells a appelé ‘les révolutions de l’information et des communications’, trois développements ont rendu le climat actuel particulièrement tendu. Tout d’abord, la fragmentation des sociétés en multiples groupes identitaires, rendue possible par les réseaux sociaux, a transformé le paysage de la parole de manière inconcevable il y a quelques décennies. Partiellement inspirés par la notion des années 60 selon laquelle la parole et les pensées devraient être libérées des pièges moraux de l’État-nation suffocant, beaucoup ont accueilli Internet comme un moyen de démocratiser le langage. Pourtant, comme nous l’avons constaté, il n’y a rien de préférable à ce que chacun puisse dire ce qu’il veut, quand il le souhaite, à quiconque pourrait écouter. En effet, si la célèbre chercheuse postcoloniale Gayatri Chakravotri Spivak pouvait légitimement demander « Le subalterne peut-il parler ? » juste avant l’aube de l’ère numérique, il est douteux que cette assertion tienne aujourd’hui. Des milliards de gens parlent maintenant de tout, à personne en particulier, tout le temps.

Deuxièmement, la culture d’Internet a alimenté un changement marqué dans la contestation politique, qui a notamment abouti à une culture sociale qui est passée de la culpabilisation des victimes à la revendication des victimes. Les lignes de bataille en politique aujourd’hui concernent qui est la plus grande victime de l’histoire. Trump a même joué là-dessus lorsqu’il a dit aux Américains pour la première fois « Vous n’êtes plus grands », mais leur a assuré qu’il pouvait remédier à cela. Une grande partie de ce sentiment de victimisation a absolument dépendu d’un élargissement de notre compréhension de la violence, qui en est venue à signifier bien plus que la force physique. Bien que cela soit à saluer — demandez aux victimes de violence domestique ce qu’elles pensent de la violence du terrorisme psychologique — cela a soulevé ses propres problèmes. Après tout, si tout le monde est une victime, qui devons-nous prioriser ? Les personnes blanches, par exemple, ont-elles le droit d’utiliser le langage des victimes de l’histoire ?

Et troisièmement, pour Castells, le plus difficile a été les nombreuses façons dont la plupart des gens occupent maintenant simultanément deux mondes et semblent totalement incapables de les réconcilier. Alors que nous marchons dans des rues physiques avec des appareils dans nos mains qui les placent déjà ailleurs, ou que nous commandons poliment un café décaféiné tout en assassinant verbalement quelqu’un sur les réseaux sociaux, il semble que nous soyons pris dans une impasse schizophrénique.

Le résultat, comme tant d’entre nous le savent bien, est l’hyper-excitation de la condition humaine. Ici, nous avons une situation particulière dans laquelle les gens peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête sans aucun filtre ni hésitation, et ce qui est reçu conduit à une équation dans laquelle l’émotion est liée à une vérité sans équivoque. Je ne suggère pas que les émotions soient sans importance. Mais juste parce que quelque chose est dit ou ressenti lors d’un moment particulier, cela ne fait pas nécessairement de ces paroles ou émotions une vérité universelle.