‘Il suffit de regarder réellement Top Boy pour réfléchir à deux fois avant de copier sans vergogne son argot dans la cour de récré.’

Quel choix, pourriez-vous demander, ont ces pauvres enfants ? Être chic n’est plus cool. Les jours de suprématie de Jack Wills sont révolus, quand traîner dans des manoirs de campagne en portant des pulls en maille était à la mode. Saltburn, dans lequel la bourgeoise troublée Venetia se prélasse sur un court de tennis avec une bouteille de Bolly, a suscité un bref regain qui a vu les ‘trustafarians’ de TikTok danser dans des bâtiments historiques classés. Pour être honnête, je prendrais presque, presque, une partie de chasse dans les Cotswolds plutôt qu’une rave à Camberwell, car au moins l’un est honnête sur le nombre de ses invités qui figurent dans Debrett’s.

Mais pouvons-nous blâmer cette deuxième cohorte, qui se déhanche sur des rythmes endiablés dans une pièce puante, de se déguiser ? La culture s’est tellement éloignée des Sloane Rangers — et, alors que les diplômés bien nantis se retrouvent à louer un logement de plus en plus loin de leurs écoles préparatoires, la mode les a suivis à Brixton, Tooting et Tottenham. Qui peut leur reprocher de vouloir s’intégrer ?

La classe et le tourisme racial ne sont pas non plus nouveaux. En 1957, Norman Mailer a taxonomisé le hipster comme un consommateur fanatique de la culture noire dans un essai de 9 000 mots. Un tel texte est difficile à lire maintenant — notamment en raison de sa thèse assez raciste selon laquelle ‘l’existentialiste américain’ (un ennui garanti) doit vivre avec ‘une relation sensuelle à l’existence’ en appréciant les plaisirs corporels dans une sorte de présent hédoniste ‘primitif’. On peut aisément comprendre qu’il était détesté par Ralph Ellison et James Baldwin. Mais le fétichisme évident de Mailer pour ce qu’il considérait comme l’abandon libérateur au sein de la culture noire, de sa prétendue proximité avec la mort et la réalité, révélait en lui-même la façon dont l’audace a tendance à choisir des choses choisies dans d’autres mondes, empruntant et refaçonnant jusqu’à ce qu’elles deviennent des accessoires pour des blancs avisés, comme des babioles de tant de merveilleuses vacances.

Il est fascinant de constater que, 70 ans plus tard, les élites branchées utilisent également l’argot noir comme un totem de branchitude et de modernité, encadrant tout ce qui n’est pas blanc et pas chic comme sensuel et brut. Mais nous devrions nous méfier d’adopter le mode hipster insupportable de Mailer sans remettre la chose en question. Une récente conversation avec un vieil ami à propos de son déménagement à Bow était imprégnée d’euphémismes à cet effet — qu’un peu de temps dans une ‘communauté’ différente (pourquoi ce terme ne s’applique-t-il jamais aux maisons à façade en stuc de Westbourne Park ?) pourrait être ‘cool’, voire ‘éclairant’.

L’un des attraits de ces faux accents, qui est également au cœur de leur nature problématique, est qu’ils sont perçus comme ‘anti-establishment’. Si le système est blanc, fortuné, strict — c’est-à-dire nos parents — alors la rébellion la plus cool doit être l’opposé. Une partie de l’attrait de l’argot est qu’il n’est pas compris, ou est méprisé, par un ennemi perçu : l’horreur des parents de la classe moyenne face à leurs enfants adoptant le MLE ne fait qu’accentuer son attrait. Par peur de paraître préjudiciable, un tel mépris est mieux exprimé en euphémisme soigneux. En 2010, Emma Thompson a déclaré à Radio Times que, lors d’une visite à son ancienne école, elle a exhorté les élèves à ne pas utiliser des mots argotiques tels que ‘like’ et ‘innit’. « Je leur ai dit : ‘Ne le faites pas. Parce que cela vous fait paraître stupide et vous n’êtes pas stupide’. »

Mais est-il vraiment juste d’assimiler l’utilisation de l’argot à l’intelligence ? En le faisant, Thompson entérine les stéréotypes les plus toxiques sur les adolescents des quartiers défavorisés sans les nommer — insinuant que traîner du mauvais côté des voies linguistiques confère une sorte de misère à celui qui parle. De plus, elle n’avait pas besoin de s’inquiéter, car l’ancienne école en question était la Camden School for Girls. Ces filles intelligentes, destinées à accéder aux meilleurs emplois, savent parfaitement comment changer de registre. En effet, ce qui est important à propos du changement de registre, c’est qu’il est plus facile pour l’élite, car les mille signaux secrets du privilège ne peuvent être appris à la télévision, mais qu’après des années et des années d’enseignement subtil et exclusif. Et quoi que nous apprenions, nous pouvons simplement le laisser tomber, sans risque de discrimination. Pour d’autres, ce n’est pas le cas.