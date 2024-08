Donna Langley, présidente de Universal Studios, Chris Silbermann, directeur général de Creative Artists Agency, et Dana Walden, co-présidente de Disney Entertainment, étaient tous du côté de Kamala Harris. Jeffrey Katzenberg et Barry Diller avaient ouvert les coffres pour soutenir sa campagne. Tout cela a permis aux journalistes et aux analystes politiques de se lancer dans des spéculations comme s’ils étaient eux-mêmes des experts du domaine. Le choix de Harris pour son colistier a été perçu par beaucoup comme un épisode de The Bachelorette. Même la vieille dame grise, The New York Times, n’a pas pu résister à la tentation de résumer le choix de Harris de Tim Walz en termes télévisuels : ‘Si la campagne de Mme Harris a commencé comme Veep, elle a maintenant pris un détour vers Ted Lasso’. De son côté, le Wall Street Journal, malgré son ton habituel austère, est tombé dans le langage de Swifty Lazar pour commenter la nomination, notant avec une touche d’originalité que Harris avait présenté son candidat à la vice-présidence comme Coach Taylor de Friday Night Lights.

Tout cela n’a surpris personne, car la politique américaine et les bureaux de relations publiques d’Hollywood ont depuis longtemps misé sur la suspension de l’incrédulité, bien avant l’émergence des « vraies » femmes au foyer. Cela nous ramène à Tony Goldwyn sur la scène du DNC : acteur, réalisateur et extraordinaire produit du népotisme. Là, il se tenait, incarnant l’aristocratie hollywoodienne avec toute sa prestance, confiant dans sa capacité à influencer l’avenir politique du monde.

Hollywood et Washington partagent une telle hubris — et quelque chose d’autre. Ils sont tous deux fondés sur des entreprises familiales, de John Adams et son fils Quincy aux Rockefeller de New York, aux Kennedy du Massachusetts et aux Udall de l’Arizona, sans oublier les Hatfields et McCoys en conflit, actuellement connus sous le nom d’Obamas et de Trumps. Pendant ce temps, la côte ouest a offert son image miroir à travers des générations de Barrymores, Coppolas, Douglases, Fondas et Redgraves. Et comme c’est le cas avec toute royauté, la lignée finit finalement dans l’imbécilité et la décadence, à l’image des Kardashians.

Généralement, le fondateur de la dynastie familiale commence avec peu de moyens. Tony Goldwyn, par exemple, était le petit-fils de Szmuel Gelbfisz, un fabricant de gants de Gloversville, New York. En hiver 1913, Gelbfisz prit la route vers l’ouest pour produire le premier grand film de Hollywood. Il changea son nom en Samuel Goldfish, puis une nouvelle fois pour devenir Sam Goldwyn.

En 1924, Goldwyn vend son entreprise cinématographique à Louis B. Mayer, lui-même fils démuni d’un ferrailleur. Mayer, visionnaire, fut le premier à comprendre que Washington et Hollywood étaient des jumeaux séparés à la naissance. Il réalisa qu’un directeur de studio avisé pouvait revêtir le manteau des poètes romantiques comme Shelley et se hisser au rang de législateur du monde.

Animé par ce sentiment de légitimité, Mayer mobilisa tout le soutien possible pour le malheureux candidat présidentiel Herbert Hoover. Il aligna les deux plus grandes stars de l’époque, Ethel et Lionel Barrymore, derrière la cause conservatrice. Malgré la Grande Dépression qui s’ensuivit, les efforts de Mayer ouvrirent la voie à des figures telles que Ginger Rogers, Adolphe Menjou, Gary Cooper et Walter Pidgeon, qui firent flotter fièrement leurs étendards conservateurs. L’opposition mit quelques années à réagir, mais en 1940, plus de 200 stars — parmi lesquelles Lucille Ball, Henry Fonda, Humphrey Bogart et Groucho Marx — se regroupèrent sous la bannière de « Hollywood for Roosevelt », marquant ainsi la naissance du libéralisme hollywoodien.