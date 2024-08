La première chose à comprendre sur Silver, surtout connu pour son site de sondages FiveThirtyEight, est que la politique ne lui vient pas naturellement. Comme il nous le dit : ‘J’ai joué au poker professionnellement avant d’écrire sur la politique ou de construire un modèle électoral. Je me sens toujours plus chez moi dans un casino que lors d’une convention politique.’

Le nouveau livre captivant de Nate Silver, Vivre sur le fil : L’art de risquer tout, parle ostensiblement du risque mathématique, et de la manière dont il peut être compris et utilisé pour bénéficier à la société en conséquence. Mais je pense qu’il s’agit d’autre chose : la façon dont nous vivons aujourd’hui. C’est le livre que Trollope aurait pu écrire s’il avait passé sa vie non pas comme employé de la poste mais à jouer, à lire des philosophes libertariens et à traîner dans le ventre mou de 4Chan et Reddit.

Pour moi, le risque est un danger professionnel. Pourquoi je filme, en courant à travers une ligne de front en Ukraine de l’Est, sur fond sonore d’obus rugissants et de mon propre halètement peu enclin au cardio ? (Indice : ce n’est pas pour l’argent, croyez-moi.) Qu’est-ce qui pousse le gouvernement ukrainien à ordonner à quelques milliers de soldats de traverser la frontière et d’envahir l’Oblast russe de Koursk ? Qu’est-ce qui pousse des volontaires en Syrie à tirer des corps des décombres alors que les forces russes et assadistes continuent de les frapper au-dessus d’eux ? Ce sont trois cas très différents, et les réponses sont variées et nombreuses — mais toutes sont fondées par une attitude particulière envers le risque.

À partir de ce

point de départ, Silver nous guide à travers son monde, un groupe particulier

de personnes qu’il décrit comme vivant dans ‘la Rivière’. Les joueurs de poker,

explique-t-il, adorent les métaphores aquatiques, et la Rivière est pleine de

‘affluents et de niches’ habités par divers types qui ont effectivement passé

leur vie dans les entrailles d’Internet et, surtout pour Silver, dans les

casinos. Souvent, ils ont joué au poker pour d’énormes sommes d’argent. Mais la

Rivière a aussi ‘un canon d’influences et d’idées’. Celles-ci vont de ‘la

théorie des jeux et des équilibres de Nash à la valeur attendue et à l’utilité

marginale’ et à diverses autres choses dont vous n’avez que vaguement entendu

parler.

Ce sont des

personnes obsédées par les chiffres, en particulier par les idées de

probabilité si importantes pour des jeux comme le poker (la première section du

livre parle entièrement de jeux d’argent). Cela a plusieurs effets, notamment

que cela vous fait vivre d’une certaine manière. Les gens de la Rivière comme

Silver sont des ‘maximisateurs de valeur attendue’ (‘expected-value

maximizers’) : les habitants de la Rivière (et, comme le souligne Silver, les

habitants de la Rivière sont en grande majorité des hommes) adoptent une

approche analytique et stratégique du jeu, de l’investissement et d’autres

aspects de la vie, essayant de calculer le ‘jeu’ le plus optimal dans n’importe

quelle situation donnée. Cela les conduit sur des chemins curieux, notamment

lorsque Silver se demande s’il ‘maximise la valeur attendue’ en prenant des

frites avec son sandwich ou en optant pour la salade d’accompagnement saine.

‘Cela pourrait,’ conclut-il, ‘dépendre de la qualité des frites.’

Pour la Rivière,

les lieux sacrés ne sont pas Harvard Yard ou le Capitole, mais Las Vegas, un

‘sanctuaire du risque, de l’excès, du progrès et du capitalisme’. Tout cela

est, bien sûr, une offense à ce que Silver appelle ‘le Village’, qui ‘se

compose de personnes travaillant dans le gouvernement, dans une grande partie

des médias, et dans certaines parties du monde académique (bien que peut-être

en excluant certains des domaines académiques plus quantitatifs tels que

l’économie). Il a une politique clairement de gauche associée au Parti

démocrate.’ C’est, en d’autres termes, la Némésis de la Rivière.