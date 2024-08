Encore plus dysfonctionnels, les néobambins essaient souvent de perturber les tentatives de répondre à leurs propres demandes. De nombreux activistes pro-Palestine appellent à la paix à Gaza et pourtant louent le Hamas, le principal obstacle à la paix à Gaza. Et de nombreux éco-guerriers s’opposent aux combustibles fossiles mais essaient également d’entraver des alternatives viables telles que l’électrique et le nucléaire en, par exemple, prenant d’assaut les usines Tesla et les conférences sur l’énergie atomique. Et récemment, des manifestants de droite à Sunderland, qui prétendaient représenter ceux qui n’ont pas de voix, ont incendié un centre de permanence d’entraide aux citoyens, l’un des rares endroits leur offrant une écoute.

À juste titre, les manifestations perturbatrices finissent souvent par aliéner les gens ordinaires. Bien que le public soutienne l’action climatique, il a une opinion négative de Just Stop Oil. Et alors que le public soutient un cessez-le-feu à Gaza, il a une opinion négative des manifestants sur les campus. Il en va de même pour les manifestations perturbatrices de droite : alors que le public croit généralement que l’immigration devrait être limitée, il a une opinion négative de ceux qui, comme Tommy Robinson, ont incité aux récentes émeutes. Ainsi, bien que les manifestations perturbatrices attirent l’attention, peu de cette attention se transforme en sympathie mais plutôt en animosité.

Mais si les manifestations perturbatrices sont contre-productives, pourquoi se propagent-elles ? Parce que les manifestations sont généralement motivées plus par l’émotion que par la raison. Prenons les récentes émeutes de Southport. Celles-ci ont été motivées non pas par un plan rationnel mais par les frustrations des gens de droite et des gens ordinaires de la classe ouvrière concernant le fait que leurs préoccupations concernant l’immigration ne sont pas prises au sérieux par les politiciens. Ces frustrations, attisées par de fausses informations, les ont amenés à se livrer à des actions infantiles — et dangereuses — comme vandaliser des mosquées et mettre le feu à des voitures de police, ce qui nuira plus à leur cause qu’à l’aider. Mais cela leur procure un sentiment de bien-être pour le moment, et ils vivent surtout dans le moment présent.

Quant aux néobambins de gauche, leurs motivations tendent à être plus complexes (mais pas moins enfantines) que celles de leurs homologues de droite, car, au lieu d’être appauvris et aliénés, ils ont tendance à être privilégiés et populaires. Par exemple, une analyse du Washington Monthly a révélé que les manifestations sur les campus de Gaza étaient largement confinées aux collèges les plus chers et les plus élitistes. Et les membres de Just Stop Oil admettent volontiers que leur mouvement est « privilégié » et qu’ils vivent dans une « bulle étudiante blanche de classe moyenne. »

Ce n’est pas un accident : ce sont souvent les riches, et non les opprimés, qui ont une plus grande motivation à manifester. Comme l’a expliqué le philosophe Eric Hoffer dans son livre de 1951, The True Believer : « Il n’y a peut-être pas d’indicateur plus fiable de la maturité d’une société pour un mouvement de masse que la prévalence de l’ennui irréductible. » Les gens ont besoin de luttes. Si leur réserve de problèmes diminue trop, ils commencent à embellir les problèmes qu’ils ont déjà et à en inventer de tout nouveaux. Comme l’écrit Hoffer : « La haine passionnée peut donner un sens et un but à une vie vide. Ainsi, les gens hantés par le manque de sens de leur vie essaient de trouver un nouveau contenu non seulement en se consacrant à une cause sainte mais aussi en nourrissant une rancune fanatique. »

En général, les néobambins de gauche et de droite tendent à venir de différentes categories démographiques — les premiers étant plus jeunes, plus riches, plus éduqués et plus féminins que les seconds — et cela leur donne des motivations différentes et un modus operandi différent. Par exemple, une recherche suggère que le trait de narcissisme du groupe B, qui est un sentiment d’importance personnelle, prend une forme différente dans les deux groupes. Chez les gens de droite, il se manifeste principalement comme un sentiment d’avoir un droit légitime à certaines choses, tandis que chez les gens de gauche, il se manifeste principalement comme un besoin d’exhibitionnisme.

Cela se vérifie dans les approches différentes que ceux de gauche et de droite adoptent face à leurs crises de colère publiques. Les manifestations perturbatrices de droite, comme celles de Southport, sont principalement des tentatives de soulager la frustration de ne pas obtenir ce qu’ils veulent. En tant que telles, elles se manifestent directement sous la forme de voyous et de hooligans : allumer des feux, renverser des voitures et lancer des briques.

En revanche, les manifestations perturbatrices pour les causes de gauche ont tendance à être moins axées sur le soulagement de la frustration et plus pour attirer l’attention. En tant que telles, elles sont généralement plus calculées et créatives : jeter de la soupe sur des tableaux, libérer des essaims d’insectes dans des hôtels, ou, plus récemment, peindre en rouge les mains d’une statue d’Anne Frank.

Généralement, l’approche de gauche est plus efficace pour attirer l’attention. Il a fallu une destruction massive par des centaines de gens de droite à Southport pour faire la une des journaux, mais il a seulement fallu deux activistes Just Stop Oil avec de la peinture orange à Heathrow pour obtenir le même résultat. Les manifestations perturbatrices de gauche sont également traitées plus gentiment par le grand public. Les manifestations de droite tendent à être unanimement condamnées par la société correcte, d’abord parce qu’elles ont tendance à être plus violentes, et deuxièmement parce que les défenseurs de la culture traditionnelle — tels que les journalistes libéraux, les universitaires et les artistes — sont culturellement programmés pour rejeter les préoccupations concernant l’islam ou l’immigration comme étant « d’extrême droite », plaçant de telles préoccupations en dehors des limites du discours poli (et entre les mains d’extrémistes réels).

Les manifestations de gauche, en revanche, sont généralement perçues par les élites culturelles occidentales comme bien intentionnées. Les institutions de production de connaissances mainstream de l’Occident, de l’université aux médias libéraux, sont généralement peuplées principalement de personnes de gauche qui voient les néobambins de gauche comme une force pour le bien parce qu’ils sont largement alignés idéologiquement avec eux et les jugent par leurs intentions perçues plutôt que par leurs résultats. Pour cette raison, le mainstream traite les néobambins de gauche comme son enfant chéri, en y voyant toujours le meilleur, tandis que les néobambins de droite sont traités comme le vilain petit canard, seulement dignes de mépris.

Cela est particulièrement vrai dans les universités, où l’infantilisme du groupe B est depuis longtemps encouragé, jusqu’à atteindre un point de non-retour cet été avec les manifestations sur le campus. Nous avons vu les étudiants mettre en pratique tout ce qu’ils avaient appris — l’exhibitionnisme, la catastrophisation, l’hystérie. Les manifestations ont rapidement ressemblé à un jeu de rôle. Chaque fois que les manifestants occupaient une nouvelle partie du campus, ils ont accroché des bannières et déclaré qu’elle était libérée. Tout ce processus de libération leur a finalement donné faim. Mais lorsqu’ils ont demandé des rafraîchissements aux responsables de l’université, qu’ils se sont vu refuser, ils ont affirmé qu’on les privait « d’aide humanitaire de base » et qu’ils pourraient mourir de faim.

Ce genre de fantasmes grandioses est typique des personnes ayant des traits narcissiques car cela rend leurs luttes plus importantes qu’elles ne le sont réellement. En tant que tel, nous voyons couramment des types similaires de catastrophisation parmi d’autres types de néobambins; chaque inondation ou incendie de forêt est un présage de « catastrophe climatique », Israël est un « état sous le régime de l’apartheid », les faits biologiques sur le sexe « effacent les personnes trans », et l’immigration est un « génocide blanc ». De telles hystéries, qu’elles soient propagées par erreur ou avec intention, servent à manipuler d’autres personnes hystériques pour qu’ils deviennent à leur tour des néobambins.

La triste ironie est que, en croyant que le monde est pire qu’il ne l’est réellement, les néobambins rendent le monde pire. Leurs perturbations et leurs actes de vandalisme ont un coût économique et social énorme pour la société, et ils empêchent les gens ordinaires d’aller travailler, d’assister aux funérailles de leurs proches et de se rendre à des rendez-vous médicaux d’urgence vitale.

Sans surprise, le préjudice causé par les néobambins aux démocraties libérales les a rendus chers aux dictateurs étrangers. L’Ayatollah a développé une affection pour les manifestants du campus de l’Ivy League, les encourageant sur X, et leur écrivant même une lettre de soutien. Il a également récemment transparu que l’Iran finançait et dirigeait des activistes à travers les États-Unis, et qu’ils avaient même ourdi une manifestation anti-Israël à l’Université McGill au Canada. Plus près de chez nous, la désinformation qui a provoqué les émeutes de Southport a été amplifiée par un site de fake news lié au gouvernement russe.

Alors, comment pouvons-nous mettre fin à cette ère du néobambinisme? La manière la plus simple serait de couper sa principale source de soutien. Et ce n’est ni l’Ayatollah, ni Poutine, ni même les universités. Non, la principale source de soutien des néobambins, c’est en fait vous et moi.

Le néobambinisme perdure car il est bien plus efficace pour faire les gros titres et devenir viral que les formes traditionnelles de protestation. À titre d’exemple, le 22 juin, des personnalités célèbres pour l’environnement comme Emma Thompson et Chris Packham ont mené une grande marche de plus de 60 000 personnes à travers Londres, pour sensibiliser à la destruction des habitats et à la perte de la faune. Cela a reçu peu de couverture médiatique. Vers la même période, quelques manifestants de Just Stop Oil ont projeté de la peinture orange sur Stonehenge ; cela a fait la une de tous les grands journaux britanniques, et a été couvert par la presse mondiale également.

De même, la semaine dernière à Londres, il y a eu une marche, généralement pacifique, contre l’immigration de masse, impliquant des dizaines de milliers de personnes de toutes les ethnies, et dirigée par des personnalités comme Tommy Robinson et Laurence Fox. Elle a été ignorée par la plupart de la presse. Une semaine plus tard, lorsque Robinson a embrassé son côté néobambin et a provoqué des émeutes violentes, cela a fait les unes du monde entier.

À une époque où la concurrence pour l’attention est féroce, il est logique pour la presse et les plateformes de réseaux sociaux de promouvoir des histoires qui indignent les gens pour les inciter à cliquer et partager. Ces plateformes forment naturellement une symbiose avec les personnes qui cherchent à se faire connaître par l’indignation : des démagogues comme Robinson ; des vandales comme la « figure de proue » de Just Stop Oil Phoebe Plummer ; et des figures plus bizarres encore, comme l’« artiste de scène devenu activiste politique » Crackhead Barney, qui ne porte presque rien d’autre qu’une couche et cherche à sauver Gaza en étant aussi obscène que possible.

En donnant une tribune à ces figures, nous leur avons non seulement permis de faire du prosélytisme devant un public immense, mais nous les avons également transformés en idoles — des témoignages vivants selon lesquels on peut obtenir ce que l’on veut en agissant comme un bébé. Et nous ne pouvons pas blâmer les médias pour cela ; ils nous montrent simplement ce que nous préférons voir. Ce sont les gens ordinaires qui ont fait qu’être une nuisance publique paie. Le néobambinisme n’a besoin de rien d’autre que d’attention pour prospérer — c’est du piège a clic physique — et nous continuons quand même à cliquer.

‘En donnant une tribune à ces figures, nous leur avons non seulement permis de faire du prosélytisme devant un public immense, mais nous les avons également transformés en idoles.’

Mais il y a une solution aux néobambins. C’est la même que d’habitude pour les enfants gâtés : ignorer leurs crises et leur refuser l’attention. Si quelqu’un met le feu à une voiture ou fait des dégâts avec de la peinture orange, cela ne devrait pas faire les gros titres mondiaux, voire nationaux. Les médias cesseront de rapporter ces histoires lorsque nous cesserons d’y participer. Ils cesseront d’amplifier — et donc d’encourager — les néobambins lorsque nous le ferons. Nous devrions donc apprendre à réagir plus lentement aux nouvelles, à prêter attention à ce à quoi nous prêtons attention, et à accorder plus d’attention aux comportements que nous souhaitons encourager plutôt qu’à ceux que nous désapprouvons. Ce ne sont pas seulement les néobambins qui doivent être moins impulsifs, nous aussi.

Et il y a beaucoup de gens dans ce monde qui méritent notre attention. Par exemple, l’inventeur néerlandais Boyan Slat a, au cours des 10 dernières années, discrètement retiré du plastique des océans grâce à sa start-up, The Ocean Cleanup. Son projet a récemment atteint l’étape importante de 15,000,000kg de déchets retirés des océans et des rivières du monde entier, mais cela n’a guère été rapporté par la presse. Pendant ce temps, Greta Thunberg est devenue mondialement célèbre en criant et en bloquant l’entrée des bâtiments publics.

Nous n’avons pas encore de start-ups pour nettoyer les océans des canots pneumatiques, mais une telle chose est possible, si l’on peut rendre plus acceptable à la société courtoise le fait de gérer l’immigration illégale. Et cela n’arrivera que lorsque les personnes qui souhaitent « arrêter les bateaux » s’abstiendront d’agir comme les voyous violents comme le stéréotype qu’on a d’eux, et commenceront à soutenir des solutions pratiques et adultes.

Chaque enfant commence sa vie en faisant des caprices. Et chaque bon parent apprend à les ignorer, car ils savent que reconnaître les comportements en quête d’attention les valide, et empêche leurs enfants de les dépasser. Si nous souhaitons arrêter de voir de bonnes causes ruinées par de mauvais acteurs, nous devons cesser de récompenser l’immaturité. Si nous voulons inaugurer une ère de post-bambinisme, nous devons cesser de rendre les néobambins célèbres.