Mais Obama a frôlé le sublime démocratique quand lui, un homme biracial, s’est intégré dans la vie des Américains blancs :

« La plupart des Américains blancs de la classe ouvrière et de la classe moyenne ne sentent pas qu’ils ont été particulièrement privilégiés par leur race. Leur expérience est l’expérience de l’immigrant — en ce qui les concerne, personne ne leur a rien donné… Ils ont travaillé dur toute leur vie, souvent seulement pour voir leurs emplois délocalisés ou leurs pensions annulées après une vie de travail. Ils sont anxieux pour leur avenir, et ils sentent leurs rêves s’évanouir… Donc quand ils entendent qu’un Afro-Américain obtient un avantage pour décrocher un bon emploi ou une place dans une bonne université à cause d’une injustice qu’ils n’ont jamais commise ; quand on leur dit que leurs craintes concernant la criminalité dans les quartiers urbains sont en quelque sorte biaisées, le ressentiment s’accumule avec le temps […] Souhaiter faire disparaître les ressentiments des Américains blancs, les qualifier de malavisés ou même de racistes, sans reconnaître qu’ils sont ancrés dans des préoccupations légitimes — cela aussi élargit le fossé racial et bloque le chemin vers la compréhension. »

J’ai cité longuement le discours d’Obama parce que si je me contentais de le paraphraser, les jeunes ne croiraient pas qu’un libéral, sans parler d’un président libéral ayant exercé deux mandats, a déjà parlé de cette manière. Je pourrais tout aussi bien paraphraser Démosthène.

Imaginez. Il fut un temps où un libéral, un progressiste même, parlait des gens en termes d’expérience individuelle irréductible, incalculable, particulière et unique. Quand la mère blanche ou le père blanc qui vient de perdre son enfant à cause d’une overdose d’opioïdes — ou qui lutte contre le cancer, ou le chagrin, ou la dépression, ou l’isolement, ou l’échec, ou la pauvreté — pouvait être reconnu comme ayant un droit prééminent à la compassion ; quand ce droit serait plus réel que les fantasmes auto-glorifiants des blancs sur les personnes noires, y compris des millions de personnes noires heureuses, en bonne santé, performantes et prospères, supposément encore sous le choc des conditions sur les navires négriers au XVIIe siècle. Quand les déceptions qui irritent totalement les femmes blanches privilégiées, gâtées et méga-priviliégiées de la génération Z — les seules véritables bénéficiaires de la révolution DEI — n’étaient pas considérées, surtout lorsqu’elles étaient mentionnées avec des larmes au bon moment, comme plus pressantes et intolérables que la vraie douleur dans le monde réel qui afflige les personnes non historiquement opprimées.

Comme tout ce qui est adapté dans la société de consommation à des appétits de plus en plus délimités, la souffrance historique est maintenant dans sa phase maniériste. Tout comme les proportions du corps humain dans une peinture maniériste sont déformées, en raison de ce qui était devenu l’ennui des artistes avec la représentation précise du corps humain, ainsi la réalité de la souffrance humaine est maintenant adaptée à de nouveaux types d’appétits basés sur de nouvelles formes d’identité personnelle et de groupe. En d’autres termes, il existe maintenant un marché exubérant pour la souffrance par les chiffres démographiques (« Nous allonsporter la croix pour vous ! »). Il n’y a pas de marché pour l’angoisse et le désespoir particuliers et incalculables. (« Avez-vous essayé les boutiques vintage en centre-ville ? ») C’est pourquoi tant de gens explosent simplement. C’est un acte désespéré de placement de produit.

Kamala Harris, malgré tous ses défauts, est la seule figure qui se tient maintenant entre l’Amérique et la perspective monstrueuse de Trump. Elle s’est qualifiée ‘d’outsider’ dans cette élection mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Si elle perd l’élection, ce sera sa propre faute, car Trump a maintenant tout l’attrait d’une Buick de 1962 fonctionnant à la vapeur d’essence et avec un pneu crevé.