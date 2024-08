Mais comment pourrait-elle y parvenir ? Que ce soit un démocrate ou un républicain, l’administration entrante présidera une période de quatre ans qui pourrait voir le retour de la paix en Europe et l’opportunité de façonner les termes d’un règlement avec le Kremlin. Étant donné la concurrence croissante avec la Chine et les conséquences impensables d’une défaite américaine, le leadership américain serait négligent s’il ne considérait pas cette éventualité comme un signal pour rééquilibrer le rapport de force. Ou, comme l’a expliqué le prévoyant John J. Mearsheimer en 2022 : ‘Si vous vivez dans un monde où il y a trois grandes puissances — la Chine, la Russie et les États-Unis — et que l’une de ces grandes puissances, la Chine, est un concurrent de leur nieveau , ce que vous voudrez faire si vous êtes les États-Unis, c’est d’avoir la Russie de votre côté.’

Cependant, la vérité est que l’incursion à Kursk ne modifie pas fondamentalement la réalité sur le terrain : ce conflit est un conflit d’attrition, qui, à long terme, favorise toujours la puissance plus grande sur la plus petite. Plutôt que de tenir des célébrations, alors, les alliés de Kyiv, en particulier les États-Unis, feraient bien d’utiliser ce tournant de fortune comme prétexte pour faire pression sur les deux parties afin de rechercher une fin à la guerre — ce qui serait mieux pour Washington afin de pouvoir poursuivre ses propres intérêts stratégiques plus larges.

Un tel scénario rappellerait les politiques étrangères de deux anciens présidents. Tout d’abord, cela représenterait un ‘Nixon inversé‘ dans lequel Washington essaie de séparer la Russie de la Chine, tout comme Richard Nixon et Henry Kissinger ont séparé la Chine maoïste de l’Union soviétique ; et deuxièmement, une tentative de mettre en œuvre une version bien plus réussie du reset russe raté de Barack Obama. Cette fois, cependant, les enjeux sont plus élevés et les circonstances beaucoup plus difficiles que dans les deux scénarios, étant donné la forte alliance entre la Russie et la Chine. Pourtant, les enseignements de l’histoire peuvent toujours être adaptés pour forger une stratégie appropriée pour la situation actuelle : la question est comment ?

De manière évidente, un règlement négocié sous la forme d’un armistice — semblable à celui qui a mis fin à la guerre de Corée, où les combats ont cessé sans reconnaissance définitive des revendications territoriales concurrentes des belligérants — pourrait servir de conclusion expéditive à la guerre. Les deux parties pourraient être amenées à revenir à quelque chose de proche de l’avant 2022, ce qui permettrait malheureusement de maintenir le contrôle russe sur la Crimée et d’écarter la perspective d’une adhésion à l’Otan pour Kyiv, mais préserverait l’existence d’un État ukrainien de taille et souverain. Un tel résultat ne plairait à personne, mais au moins l’ambition de Poutine de conquérir l’ensemble de l’Ukraine aurait été contrecarrée. Il y a aussi un parallèle ici avec la stratégie de Nixon lorsque la République de Chine à Taïwan, anciennement un allié clé, a dû être reléguée en importance, tout comme l’Ukraine pourrait bientôt l’être, avant l’objectif stratégique plus large de courtiser Pékin.

Mais cela suffira-t-il ? Après tout, les États-Unis doivent se préparer à la perspective d’une longue réinitialisation, qui nécessitera plus que simplement appuyer sur un bouton brillant, comme Hillary Clinton semblait vouloir le faire, ou même plus qu’une visite d’un futur président au Kremlin pour serrer la main de Poutine, comme avec Nixon et Mao. Cela est dû au fait que, comme on peut le remarquer, contrairement à 1972, lorsque les différences idéologiques dans la scission sino-soviétique maintenaient les deux géants communistes à l’écart, la Russie de Poutine et la Chine de Xi sont aujourd’hui au milieu d’un soi-disant ‘partenariat sans limites‘, qui a été déclaré lors d’une réunion entre les deux pays au début de 2022. Tout comme l’administration Biden a tenté de caractériser la situation géopolitique actuelle comme une confrontation entre démocraties et autocraties, Poutine et Xi ont également baptisé leur lien comme un rempart contre l’hégémonie libérale occidentale.