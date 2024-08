Que ce soit à Chicago la semaine dernière ou à Milwaukee le mois dernier, l’obscurité de la politique américaine de nos jours pousse à se tourner vers des illuminations du passé. Trump, s’étendant longuement sur son oreille blessée lors de son discours à la Convention républicaine à Milwaukee, a rappelé quelques vers de Coriolan de Shakespeare. Revenant blessé et victorieux de la guerre, Coriolan entre dans une Rome à la recherche d’un nouveau consul. Il faut convaincre le peuple que Coriolan est l’homme qu’il faut. Entre autres choses, ils s’attendent à ce qu’il fusionne sa volonté avec la leur et leur montre ses blessures physiques, un rite de lien affectif entre le leader et le peuple. Un citoyen romain dit à l’autre : ‘car s’il [Coriolan] nous montre ses blessures et nous raconte ses actes, nous devons mettre nos langues dans ces blessures et parler pour elles.’ En d’autres termes : ‘Combattez ! Combattez ! Combattez !’

Quelques semaines plus tard, une autre ligne du canon anglais m’est venue à l’esprit. Lors de la convention démocrate à Chicago, le public télévisé a vu Gus Walz, le fils de 17 ans de Tim Walz, qui a un trouble d’apprentissage non verbal, tourner frénétiquement, surstimulé, avec de l’anxiété et de l’incertitude sur son visage. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu’il articulait clairement les mots ‘C’est mon père !’ à son père, qui se tenait sur scène acceptant la nomination en tant que colistier de Kamala Harris. J’ai de l’expérience avec des personnes ayant des troubles d’apprentissage non verbaux. Involontairement, des profondeurs, la ligne immortelle de Milton dans ‘Lycidas’ m’est venue à l’esprit : ‘Regarde maintenant l’ange de la maison, et fond avec pitié.’ Les politiciens aiment citer les ‘meilleurs anges de notre nature’ de Lincoln, en particulier Obama, dont l’identification presque obsessionnelle avec Lincoln est provocante, pour le dire légèrement. Mais l’ange dont l’Amérique a besoin n’est pas un ange admoniteur. C’est un ange dont le regard part du noyau mortel de l’être humain, sans groupe, pour ainsi dire, et irréductiblement particulier, et guide la société depuis cet endroit.

Les médias se sont distraits avec quelques types MAGA vicieux, qui se moquaient de l’affichage de vulnérabilité de Gus Walz. L’agitateur de droite Ann Coulter a posté une photo de Gus avec le commentaire : ‘Parlez du bizarre.’ Il était bon d’exposer ces atrocités sociales, ne serait-ce que pour donner un aperçu de l’atmosphère morale qui prévaudra si Trump parvient à grimper à nouveau au sommet.