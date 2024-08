Pour cette raison, la fin des Jeux Olympiques en France signale non seulement la fin d’une grande fête, et l’inévitable lendemain de cuite qui suit. Cela signifie également la fin de la trêve politique et un retour à la question sordide de la gestion du pays. Bien que le temps puisse faire beaucoup de choses, il ne peut pas résoudre l’impasse qui existe à l’Assemblée Nationale française. La coalition de gauche — le Nouveau Front Populaire — a relativement bien réussi aux élections de juillet mais n’a pas remporté suffisamment de sièges pour former un gouvernement par elle-même. Ni le Rassemblement National d’extrême droite, ni le parti de Macron, qui a perdu 73 sièges, portant son total à 166.

Cependant, ces Jeux ont également servi de curieuse pause politique : des élections législatives inattendues se sont tenues juste avant qu’ils commencent, et n’ont pas abouti à la formation d’un gouvernement. Au lieu de cela, le président Emmanuel Macron a ordonné au gouvernement sortant de rester en place dans un rôle de gestion. La composition d’un gouvernement, et surtout le choix d’un nouveau premier ministre, a été reportée jusqu’après les Jeux.

« Paris est redevenue un lieu de célébration, et la France s’est retrouvée. » Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, pourrait être pardonné de se laisser aller pendant son discours lors de la cérémonie de clôture du week-end. Même la police française a passé de bons Jeux Olympiques. Souvent critiqués ces dernières années, notamment après la répression sanglante de l’insurrection des Gilets Jaunes en 2018 et 2019, les gendarmes se sont mêlés aux touristes et aux habitants dans une atmosphère largement exempte d’acrimonie.

‘Bien

que le temps puisse faire beaucoup de choses, il ne peut pas résoudre l’impasse

qui existe à l’assemblée nationale française.’

À la suite de

l’élection, la gauche a affirmé que son bon résultat — 182 sièges — lui donnait

l’élan et la « légitimité » nécessaire pour nommer un premier ministre. Mais

plus d’un mois plus tard, elle a trouvé très difficile de se mettre d’accord

sur un nom. Le Nouveau Front Populaire est lui-même une

alliance formée dans les semaines frénétiques entre les élections européennes

et les élections législatives. Il a été créé en grande partie pour former une

barrière contre une victoire de l’extrême droite, et a rassemblé des individus

et des partis qui, jusqu’à récemment, avaient été de fermes critiques les uns

des autres.

Presque

inévitablement, des suggestions de premiers ministres se sont succédées, car l’un

ou l’autre des membres de la coalition a apposé son véto. Lucie Castets, la

nomination actuelle de l’alliance de gauche, a été rejetée par Emmanuel Macron,

qui a conservé le pouvoir de décider à qui demander de former un gouvernement.

L’opinion de Macron est qu’un gouvernement dirigé par Lucie Castets manquerait

d’une majorité, et donc que ça n’a aucun sens de la nommer. Complètement

inconnue du public, Lucie Castets, fonctionnaire spécialisée dans les finances

publiques, a essayé de s’établir au cours de l’été, donnant des interviews sur

sa vie privée à Paris Match et faisant campagne à travers le

pays. Elle a fait de son mieux mais, alors que l’élan se construit vers le

début d’une nouvelle année politique, des doutes émergent. Son patron à la

ville de Paris, la maire Anne Hidalgo, a suggéré que ce qui est nécessaire est

une figure de proue plus modérée.

Pour tous les

ragots sur l’identité du premier ministre, il reste une difficulté fondamentale

qu’aucune quantité de médailles gagnées n’a pu effacer. En l’état actuel des

choses, le Nouveau Front Populaire contient comme principal

membre La France Insoumise, un parti d’extrême gauche que Macron

considère comme dirigé par un démagogue — Jean-Luc Mélenchon — et pas beaucoup

mieux que l’extrême droite Rassemblement National. Pourtant,

puisque tout nom proposé par la coalition de gauche doit satisfaire La

France Insoumise, il sera probablement trop à gauche pour Macron. Pendant

ce temps, tout premier ministre tiré des rangs du centre ou de la droite

semblerait compromettre les résultats des élections législatives : le parti de

centre-droit, Les Républicains, n’a remporté que 47 sièges.