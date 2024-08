Voici le problème essentiel : même avec la meilleure volonté du monde, la Société n’avait aucun pouvoir pour faire appliquer ses édits. Pour cela, elle devait compter sur la Grande-Bretagne et la France, qui étaient connues pour leur instabilité. Les États-Unis n’ont même jamais adhéré. Et ainsi cela continua. Le Secrétariat général se prononçait, la Cour permanente de justice internationale rendait des décisions, les leviers étaient tirés, rien ne se passait. Aucun de leurs idéaux élevés n’a pu survivre au premier contact avec la réalité — c’est-à-dire, l’intérêt étatique et l’égoïsme national. Chaque fois que cela comptait, les puissances se tournaient vers leurs propres alliances, leur propre sécurité. Mussolini a pu annexer l’Abyssinie en 1936 malgré les protestations de la Société, car la Grande-Bretagne et la France essayaient de le courtiser comme allié ; le Japon a été autorisé à envahir la Mandchourie pour des raisons similaires. Tout cela semblait porter une leçon brutale : quels que soient les mérites de l’internationalisme et du droit international, les faits de la vie réelle allaient à leur encontre.

Toute personne d’un certain âge ayant suivi l’éducation secondaire britannique aura passé quelques mois à étudier la Société des Nations, qui, à ma connaissance, n’est pas un sujet d’étude académique dans aucun autre pays. Créée par le Traité de Versailles en 1919, la Société était un quasi-gouvernement mondial avec un vaste mandat pour abolir la guerre et la pauvreté dans le monde. Lire son histoire, c’est la suivre d’un échec cuisant à l’autre alors qu’elle cherchait, inter alia, à interdire les armes de guerre offensive, à établir des normes internationales de sécurité sur le lieu de travail, et à contraindre Mussolini sur la scène mondiale.

Mais en tant qu’histoire, c’était trop enthousiaste et trop cynique. Trop cynique, car cela sous-estimait toujours le pouvoir de ces idées. « Pourquoi ne pouvons-nous pas tous nous entendre », ou, plus récemment, « les problèmes mondiaux nécessitent des solutions mondiales » — ce sont des notions puissantes, du moins parmi les très puissants. Les armées qui ont conquis l’Europe au milieu des années 40 étaient techniquement celles des Nations Unies, marchant sous sa propre bannière de guerre : le Drapeau d’Honneur — cela juste 10 ans après que la Société des Nations ait été déclarée lettre morte. Si F.D.R. avait vécu un peu plus longtemps, quelque chose approchant un État mondial sous l’égide de l’ONU aurait résulté, avec la planète gouvernée comme une sorte de condominium américano-soviétique — même Wendall Wilkie, son rival républicain, a appelé à une telle idée. Une idée folle, mais pas une que le réalisme international de l’école des coups durs puisse vraiment assimiler.

Trop cynique alors, et trop cynique maintenant. Au cours des 10 dernières années, presque tout le monde a encore annoncé le déclin des normes internationales libérales et le retour de l’État-nation. Le terrorisme, les hommes forts en politique, le populisme, la migration et les maladies mondiales forceraient une certaine collision avec la réalité, les anciennes délicatesses seraient oubliées, et nous reviendrions alors à une forme de règle plus dure et plus simple sous des nations souveraines. Qu’est-ce que cela impliquerait ? Presque chaque hebdomadaire littéraire ou politique a, à un moment donné, repris la couverture de l’œuvre de Thomas Hobbes, Leviathan. Même la tendance pour le terme ‘géopolitique’ parlait de la nouvelle humeur : une politique fondée sur l’opportunisme et les faits de la vie, pas sur des idées libérales.

Mais rien de tel ne s’est produit. Quels que soient les facteurs qui pourraient faire le cas pour l’État-nation à nouveau, l’histoire réelle de la dernière décennie a été une énorme croissance de la portée et de la profondeur du droit international et de l’obligation. Ceux-ci avancent dans le monde développé beaucoup plus vite qu’ils ne reculent ailleurs.