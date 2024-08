Quelle est donc l’alternative ? Continuer avec la même chose, semble-t-il. Lors de la récente Convention nationale démocrate à Chicago, le discours de Kamala Harris a été précédé par une apparition surprise de l’ancien directeur de la CIA et secrétaire à la Défense Leon Panetta, le chouchou démocrate des néocons de l’ère Bush. Et lorsque la vice-présidente a enfin pris la parole, elle a promis de ‘s’assurer que l’Amérique dispose toujours de la force de combat la plus forte et la plus létale au monde’, avant d’ajouter que son administration ‘renforcerait, et ne renoncerait pas, à notre leadership mondial’. Bien que Harris elle-même n’ait pas encore énoncé de propositions spécifiques en matière de politique étrangère, elle a affirmé le soutien continu à la fois pour l’Ukraine et pour Israël. Pendant ce temps, le vœu des démocrates de 2020 de ‘mettre fin aux guerres éternelles’ a semble-t-il été effacé de sa plateforme nationale.

Pour beaucoup, ce n’était qu’une question de temps. Beaucoup de choses ont été écrites sur le conseiller à la sécurité nationale actuel, Phil Gordon, qui est susceptible de jouer un rôle central dans une future administration Harris. Ayant servi dans l’administration Obama — d’abord en tant que secrétaire d’État adjoint aux affaires européennes et eurasiennes, puis comme l’homme de liaison de la Maison Blanche sur la guerre civile syrienne — Gordon est souvent décrit comme un ‘atlantiste’ ou ‘européiste’. Et en effet, les hommes d’État américains et européens font l’éloge de sa priorité accordée à l’Europe. Bien que Gordon ait été parfois caractérisé comme un ‘restrainer’ en raison de sa réticence à déployer la force militaire, il semble partager très peu avec la véritable grande stratégie de retenue, telle qu’articulée par les réalistes académiques. Au lieu de cela, il semble soutenir le maintien, voire l’augmentation, du soutien à l’Europe, et a affirmé l’opposition de Harris à un embargo sur les armes à destination d’Israël, tout en disant peu de choses sur la Chine.

Les candidats des deux grands partis semblent donc avoir des visions similaires pour le rôle de l’Amérique dans le monde. Bien qu’une présidence Trump puisse être plus belliciste envers la Chine et qu’une administration Harris pourrait être plus engagée envers l’Ukraine, les deux semblent déterminés à maintenir un engagement militaire continu à travers le monde sans aucun plan pour changer substantiellement la grande stratégie américaine.

Bien sûr, parmi les deux, cela est le moins surprenant avec les démocrates, dont l’affection pour l’intervention étrangère au cours des dernières décennies a rempli des livres entiers. Mais le tournant des républicains est plus prononcé. Après un bref flirt, le parti semble avoir été repris par son noyau néoconservateur, la politique étrangère revenant à sa monoculture d’après-Guerre froide. La menace rouge est revenue, et rien de bon ne peut en sortir. Attendez-vous à un engagement continu à l’étranger pour les années à venir.