‘L’objectif principal du PCC est de produire le maximum de Chinois en bonne santé, hautement éduqués et de classe moyenne.’

Il convient de souligner que ces urbains sont encore riches par rapport à leurs compatriotes : imaginez si le gouvernement faisait magiquement cesser l’augmentation des prix des maisons à Londres. Ils seraient assez impopulaires à Londres, mais pour les exclus, cette politique serait gagnante — surtout si cela signifiait que leurs enfants pouvaient travailler à Londres.

Cela pourrait également affecter la soi-disant génération ‘lying flat’. En ce moment, étant donné que 96 % des résidents urbains chinois possèdent leur maison, les jeunes peuvent se permettre d’être exigeants en matière de travail. Beaucoup d’entre eux choisissent de ne pas le faire. Après tout, ils n’ont pas besoin de payer de loyer. En ce moment, louer une maison est une pratique marginale en Chine ; mais dans les années à venir, cela devrait devenir beaucoup plus répandu. Lorsque les maisons étaient une classe d’actifs, vous n’aviez pas besoin de les louer ; leur valeur doublait rapidement, et être propriétaire est un travail considérable. Mais si les prix des maisons ne sont pas garantis d’augmenter, les actifs doivent travailler pour générer des rendements. Et il en sera de même pour les jeunes.

Lorsque le PCC a d’abord décidé de mettre fin à l’essor immobilier par la réglementation, des craintes se sont répandues que la Chine fasse face à son propre moment Lehman Brothers. Mais pour l’instant, cela ne s’est pas matérialisé. La crise financière de 2008 a engendré une perte de foi à long terme dans le système économique parmi les décideurs chinois et les Américains ordinaires. Tout comme la politique populiste de Donald Trump est sans doute une conséquence du krach financier mondial, il en va de même pour celle de Xi Jinping. Dans des villes comme Shanghai et Guangzhou, les familles de la classe moyenne qui s’attendaient à ce que la valeur de leurs maisons continue d’augmenter pour toujours sont mécontentes. Et nous n’avons pas encore découvert si cette déflation gérée, si différente du choc explosif de 2008, érodera la crédibilité du gouvernement à moyen terme.

Entre-temps, l’urbanisation a changé la Chine pour toujours. Pour une longue partie de l’histoire chinoise, la société chinoise était largement rurale et agricole ; ce n’est que très récemment que les paysans sont devenus une minorité. La nouvelle ville chinoise, générique dans sa forme, qui satisfait la plupart des besoins humains de manière fonctionnelle et basique, a introduit un nombre massif d’humains en tant que consommateurs, scientifiques potentiels ou investisseurs, et acteurs historiques. Quant aux résultats ? Comme l’a dit l’ancien dirigeant du PCC Deng Xiaoping à propos de la Révolution française, il est trop tôt pour le dire.