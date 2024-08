‘Un aspect malheureux des lectures modernes (fausses) de Freud est la manière dont elles ont ouvert la voie à l’idée hideuse de ‘sexualité infantile’.’

À première vue, la thèse de Solms semble ressembler à celle avancée par le philosophe et psychanalyste Jonathan Lear, commentant dans un livre éclairant sur Freud sa notion d’une ‘zone érogène’. Dans la petite enfance — comme tout au long de la vie — nous cherchons le plaisir comme une libération apaisante de la tension, de la douleur et de l’agitation. Le bébé tète au sein ou au biberon et éprouve de la gratification. Plus tard, il est amené à trouver des objets de substitution qui simulent ou étendent le plaisir original, les investissant d’un affect motivationnel à la place. Comme Lear le dit à propos de l’argument de Freud : « Dans la petite enfance, nous tétons des seins et des tétines en plastique, puis nous suçons nos pouces et des couvertures, puis nous suçons des glaces et des bonbons et d’autres aliments délicieux, puis nous embrassons, et plus tard nous pouvons à nouveau sucer des seins et des organes génitaux. »

Mais clairement, cela ne signifie pas que les enfants ont quoi que ce soit de similaire aux désirs sexuels des adultes : ils n’ont ni les concepts, ni les capacités émotionnelles ou l’appareil physique, pour commencer. C’est simplement pour souligner le fait que de tels sentiments sont au tout début d’un continuum développemental qui, si tout se passe bien, aboutira à des expériences érotiques adultes matures beaucoup plus tard. Tout comme nous ne dirions pas qu’un bébé émettant des sons proto-linguistiques avait la capacité d’écrire des sonnets, il n’est pas non plus approprié de penser aux enfants comme étant ‘sexuels’ simplement parce que, comme les jeunes de nombreuses autres espèces, ils cherchent également des formes de plaisir basiques pour se calmer.

De même, Freud a peut-être qualifié la ‘masturbation’ d »addiction primitive’, mais le toucher non focalisé et exploratoire d’un enfant est significativement différent de ce qu’un adulte fait délibérément en cliquant sur PornHub. Et lorsqu’il parle des sentiments œdipiens chez les nourrissons — que ce soit une hypothèse plausible ou non, ce qui est probablement le cas — il parle sûrement des affects extrêmement primitifs, pas encore amenés dans le domaine du langage, plutôt que des émotions pleinement structurées avec des sujets et des objets. Beaucoup d’entre nous peuvent se remémorer nos jeunes moi antérieurs et se souvenir de remous vagues et de coups de foudre naissants ; mais comme Freud le souligne également, la mémoire est souvent peu fiable quant à la signification des choses à l’époque.

Malgré l’évidence de ces points à la réflexion, ils semblent perdus sur ces centaines d’universitaires désormais déterminés à ‘dévier’ l’enfance, se plaignant de la construction sociale soi-disant scandaleuse de la jeunesse précoce comme un temps ‘innocent’ non sexuel comme s’il s’agissait de la dernière frontière des droits civils. Comme le souligne un article récemment publié, assez représentatif dans le Journal of Social Welfare and Family Law rien de moins : « Le tabou entourant la sexualité infantile et la variance de genre peut rendre l’enfance particulièrement traumatisante pour les enfants queer dont les désirs et l’expression sont réprimés de force ». En d’autres termes, les enfants sont présentés comme souffrant horriblement d’avoir à refouler leurs pulsions sexuelles. Cette métaphore fonctionne à peine pour les adultes et est complètement inappropriée pour les enfants. Comme des colons avançant plus à l’Ouest pendant la ruée vers l’or, les chercheurs désespérés de découvrir une nouvelle classe de victimes rentable imposent des cadres adultes aux groupes plus jeunes, et récoltent les bénéfices professionnels des subventions et des résultats de recherche en conséquence.

Un problème sérieux ici — bien que l’on n’ose pas dire son nom dans le milieu universitaire, de peur de paraître dépassé — est que cette représentation des enfants comme des mini-êtres sexuels fonctionne de façon plutôt commode pour ces adultes ayant des desseins illicites à leur sujet. Mais une autre inquiétude, moins dramatique mais toujours raisonnable, est que la focalisation culturelle constante sur la ‘sexualité’ juvénile pourrait bien changer les trajectoires des adultes plus tard. Car, comme le souligne également Lear dans son livre et comme Freud avant lui, contrairement aux comportements sexuels d’autres espèces, la sexualité humaine est hautement plastique.