Suite à l’attentat de l’Arena de Manchester en 2017, les mois suivants, comme dans le cas d’autres récentes atrocités terroristes, ont été marqués par ce qui a été plus tard révélé comme étant une politique coordonnée du gouvernement britannique de ‘spontanéité contrôlée’. Des veillées prévues et des événements interreligieux ont été organisés, et des gens ont distribué des fleurs ‘dans des gestes apparemment spontanés d’amour et de soutien’ dans le cadre d’une opération d’information ‘pour façonner les réponses du public, encourageant les individus à se concentrer sur l’empathie envers les victimes et un sentiment d’unité avec des inconnus, plutôt que de réagir avec violence et colère’. L’objectif était de présenter une image de solidarité communautaire dépolitisée au sein de l’embrassade bienveillante, même si pas suffisamment protectrice, de l’État.

Ce que nous avons vu depuis l’attaque de Southport est la réponse exactement opposée : une spontanéité non contrôlée, que la politique gouvernementale est expressément conçue pour empêcher. Lorsque Keir Starmer s’est rendu sur les lieux pour déposer des fleurs, il a été hué par les habitants exigeant ‘du changement’ et l’accusant d’avoir échoué à protéger le peuple britannique. De toute évidence, Starmer, qui est au pouvoir depuis moins d’un mois, n’assume aucune responsabilité personnelle pour l’attaque : au lieu de cela, il a été ridiculisé en tant que représentant de la classe politique britannique et d’un État britannique incapable de maintenir un niveau de sécurité de base pour ses sujets.

De la même manière, les émeutiers à Southport — alimentés par de fausses allégations selon lesquelles le tueur était un réfugié musulman — ont applaudi lorsqu’ils ont blessé des policiers lors des troubles violents qui ont suivi la veillée initiale, incluant des tentatives d’incendier la mosquée de la ville dans ce qui ne peut être qualifié que de pogrom. Comme les émeutes qui ont suivi à Hartlepool, la violence contre les émissaires de l’État — la police — s’est accompagnée d’une violence objectivement raciste et islamophobe réelle contre les migrants.