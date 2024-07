‘L’un des grands sports de la politique américaine est de prétendre que les positions politiques détaillées ou les votes des candidats à la présidence ont de l’importance.’

Si les positions politiques ne sont pas nécessairement la base du succès politique, la couverture médiatique favorable ne l’est pas non plus. Les rédacteurs en chef et les journalistes des organes de presse grand public américains, tels que The New York Times, The Washington Post et National Public Radio (NPR), sont majoritairement démocrates dans leur parti pris. Ayant contribué à dissimuler la débilité de Biden depuis la campagne de 2020, la presse américaine de gauche ne manquera certainement pas de pivoter maintenant et de présenter Harris sous son jour le plus flatteur possible, tout en diabolisant Trump et Vance comme des néo-fascistes sinistres qui remplaceraient la démocratie par la dictature s’ils étaient élus.

Bien sûr, la crédibilité des médias traditionnels a été entachée par leur promotion de revendications bidon ces dernières années : sur l’influence de la Russie sur l’élection de 2016, les origines du Covid, et les mensonges sur la santé et la vivacité mentale de Biden. La prestation désastreuse de Biden lors du débat a exposé leur mauvaise foi. Quoi qu’il en soit, la plupart du public de la presse démocrate se compose de démocrates partisans – et non des électeurs indécis peu informés que les deux campagnes présidentielles tenteront d’atteindre. L’exception à l’influence généralement limitée des médias sur l’opinion politique publique pourrait cependant être les débats télévisés en direct. Sans intermédiaires pour influencer, les Américains peuvent voir les candidats directement pendant une longue période. C’est après tout la prestation choquante de Biden lors du débat qui l’a finalement écarté de la course.

Harris ne pourrait guère faire pire. Elle a souvent été ridiculisée pour sa syntaxe erratique ainsi que pour son rire. Mais Harris ne débattrait pas avec un politicien astucieux et conventionnel. Au lieu de cela, son rival au débat serait un homme qui s’embarque souvent dans des vantardises extravagantes ou des anecdotes décousues. Harris pourrait en fait bénéficier du fait que Trump est souvent tout aussi incohérent qu’elle.

C’est crucial. Selon les normes historiques, tous les candidats à la présidence de cette année – Trump, Biden, et peut-être maintenant Harris – ont été extrêmement impopulaires, marquant une nette rupture avec les performances précédentes d’Obama et même de Biden au début de son mandat. En effet, les scientifiques politiques et les sondeurs ont identifié une nouvelle catégorie d’électeurs indécis américains, les ‘double haters‘, qui méprisent à la fois les partis et leurs candidats et représentent 14% de l’électorat cette année. Dans cet environnement, les courses présidentielles sont des concours d’impopularité. Selon une étude, un électeur sur trois cette année est motivé par son opposition à l’autre candidat. Le vainqueur peut être largement détesté tant que le perdant est encore plus détesté.

Lorsque Biden était candidat, les démocrates ont mené une campagne négative basée sur la diabolisation de Trump et de ses partisans républicains plutôt que sur la mise en avant des politiques de l’administration Biden. Nous pouvons nous attendre à ce que si l’impopulaire Harris remplace l’impopulaire Biden, les démocrates intensifient leur démonisation non seulement de Trump et de Vance, mais aussi de RFK Jr et d’autres candidats indépendants qui menacent d’empêcher une coalition anti-Trump de se rassembler derrière le nouveau candidat démocrate. La course présidentielle américaine après le retrait de Biden s’annonce très désagréable en effet. Bienvenue dans le concours d’impopularité le plus important de la planète.