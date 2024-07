Cela signifie que vous avez besoin d’une production alimentaire de base à distance de marche de chez vous — où que vous viviez. Les systèmes alimentaires locaux doivent être développés, protégés, soutenus, incités au changement et réglementés pour créer un résultat différent de celui, par exemple, du Midwest américain. Vous ne pouvez pas simplement ‘laisser faire le supermarché’, la NFU ou des groupes de campagne à enjeu unique. Ensuite, vous devez aider les personnes les plus pauvres de notre société à accéder et à se permettre des aliments nutritifs, comme c’est le cas dans les pays civilisés. Il s’agit d’un droit humain fondamental dans la Grande-Bretagne moderne ; personne ne devrait avoir faim. Et puis, il y a le lien puissant entre notre santé et ce que nous dépensons pour le NHS. Un système alimentaire sain réduirait massivement le coût du NHS.

Le monde sera sauvé, ou détruit, par ce que nous consommons — donc une grande partie de la bataille concerne ce qui apparaît sur nos étagères de supermarché, et ce qui n’apparaît pas. Mais le gouvernement ne peut pas tout mettre sur le ‘consommateur’. Contrairement au mantra, le consommateur n’a pas toujours raison. Les aliments transformés sont conçus pour nous faire désirer leurs sucres et graisses — pour nous transformer en zombies.

Et le consommateur, plus souvent qu’autrement, est toujours une maman, jonglant entre sa carrière et l’éducation de ses enfants. Elle est épuisée, se sent fauchée, et elle est souvent distraite par les enfants qui traînent derrière elle. Ce consommateur n’a ni le temps, ni les connaissances alimentaires, ni l’argent pour faire des choix alimentaires et environnementaux parfaits. Les gens ont besoin que le gouvernement, les détaillants, les agriculteurs et les écologistes travaillent ensemble et réfléchissent davantage à l’environnement et à une alimentation saine, et composent leurs lois en connaissance de cause.

Nous avons besoin de réglementations plus strictes pour garantir des normes environnementales et de bien-être plus élevées. Et nous devons faire respecter une relation équitable entre les supermarchés et les agriculteurs. Cette relation semble souvent être intimidante et exploiteuse. Un puissant Adjudicateur du Code des Épiceries est nécessaire — un que nos supermarchés surpuissants craignent. Nous devons interdire les ‘leaders de pertes’, où le supermarché donne le produit de l’agriculteur, lui infligeant la perte. Et nous devons mettre fin aux étiquettes profondément trompeuses que l’on trouve souvent dans les supermarchés britanniques, généralement sous forme de drapeaux britanniques au-dessus des étagères de produits importés. Le logo du Tracteur Rouge signifie-t-il encore quelque chose, aujourd’hui ?

Notre île est surpeuplée et imparfaite, et nous avons besoin de nombreuses choses différentes de la terre, allant du dîner à l’énergie renouvelable, à la capture du carbone, à la foresterie commerciale, et à des populations saines d’insectes et d’oiseaux. Nos paysages vont devoir beaucoup s’améliorer pour produire des résultats multiples. Avoir un ‘cadre d’utilisation des terres’ national, un plan sur la manière dont nous intégrons nos besoins disparates dans notre masse terrestre, serait un bon début. Naviguer entre ces choix est le travail des adultes qui connaissent leur sujet et qui peuvent trouver des compromis.

La nouvelle inquiétante est que le message du nouveau gouvernement est qu’il n’y aura ‘aucun changement significatif par rapport aux politiques actuelles‘ au sein de DEFRA. Cela fait partie de la stratégie ‘ne pas faire de vagues’ qui a remporté les élections. Mais ce n’est pas une position que l’on peut tenir plus que quelques semaines. Nous dérivons déjà depuis trop longtemps ; nous avons besoin que ce gouvernement soit courageux et audacieux.

La vérité est que vous devez jongler avec et manipuler les choses dans toute l’économie rurale si vous voulez que nos paysages soient plus progressistes. Soit vous faites de ceci une priorité et travaillez à travers les départements pour que les choses avancent, soit vous devez dépenser beaucoup plus dans le budget agricole et environnemental pour réparer les dégâts. Probablement une combinaison des deux.

L’un des principaux objectifs est de développer le système émergent de Gestion Environnementale des Terres (ELM) pour aider les agriculteurs à produire plus de nature. En Angleterre, nous n’avons plus de ‘subventions’ agricoles (contrairement à la plupart de nos concurrents commerciaux et aux autres nations décentralisées du Royaume-Uni avec lesquelles nous sommes en concurrence). Le gouvernement ne paie pas les agriculteurs pour garder des moutons ou des vaches — ils paient pour des résultats environnementaux : l’achat de bois, de prairies fleuries, ou l’inondation de champs par hectare. Si nous voulons plus de nature, nous devons l’acheter via ce système. Vous obtenez désormais exactement autant, ou aussi peu, que ce pour quoi vous payez. Mais le budget a été fixé au moment où nous avons quitté l’UE, il y a des années, et à travers l’inflation, il diminue rapidement en termes réels. Nous régressons. Ainsi, il n’y aura pas de ‘reprise de la nature’ tant que ce gouvernement ne s’engagera pas à dépenser davantage.

Un premier pas simple, qui ne coûterait rien, serait de publier les derniers chiffres du programme ELM. Nous ne savons tout simplement pas si les programmes agro-environnementaux post-Brexit ont la participation des agriculteurs et l’impact nécessaires pour créer le changement requis. Laissez la lumière entrer chez DEFRA et laissez sortir les chiffres. Chaque agriculteur qui ne peut pas accéder à un tel programme est une opportunité perdue pour un changement vers des pratiques plus durables ou régénératives.

Les ministres de DEFRA doivent se rendre au Trésor et remporter les débats sur l’endroit où l’argent est nécessaire et pourquoi. La NFU estime qu’augmenter le budget de l’agriculture d’environ 3,7 milliards de livres à 5,5 milliards de livres pourrait entraîner la transformation que nous devons voir, et, bien que je pourrais dépenser l’argent différemment d’eux, c’est probablement une estimation raisonnable de ce qui est nécessaire : 2 milliards de livres de nouveaux fonds. Augmentez cela, si possible, à 4 milliards de livres de nouveaux fonds et vous pourriez transformer radicalement notre système alimentaire et nos paysages. Pour information, c’est le montant dépensé en EPI inutilisés dans la première année de la pandémie.

Et, s’il vous plaît DEFRA, évitez les mêmes erreurs que de nombreux gouvernements précédents ont commises. Pas de nouveaux sites web. Pas de nouveaux programmes. Pas de nouvelles abréviations. Pas de ‘consultations’ interminables.

L’infrastructure de base nécessaire existe déjà. La connaissance pour améliorer la campagne existe déjà. Alors concentrez-vous sur les ressources et le processus de livraison. Assurez-vous que les programmes existants sont ouverts au plus grand nombre d’agriculteurs possible, et veillez à ce qu’il y ait du personnel qualifié à Natural England pour traiter les demandes des agriculteurs. Le progrès peut mourir dans ces goulots d’étranglement — comme je le soupçonne, Liz Truss et d’autres l’ont réalisé il y a longtemps.

Nous avons également besoin de lois strictes en matière de planification et d’émissions qui rendent impossible la création de fermes de poulets, de porcs ou de produits laitiers monstrueuses. Et oui, lorsque nous empêchons nos agriculteurs de le faire, le quid pro quo est que nous ne pouvons pas ensuite permettre qu’ils soient remplacés sur l’étagère par des importations moins éthiques. Lorsque nous faisons mieux que la course mondiale vers le bas, nous devons soutenir le système plus éthique que nous avons créé avec nos politiques commerciales, quelque chose que chaque Premier ministre dit qu’il fera puis renie.

En plus de cela, nous devons empêcher que la terre soit un moyen d’évasion fiscale pour les super riches. Les petites fermes respectueuses de la nature ont besoin de soutien pour continuer, mais les descendants riches des seigneurs de guerre normands d’il y a 1 000 ans, non. Plafonnez les paiements de soutien agricole pour les vastes domaines, les ONG riches et les fonds de pension. Et tant que nous y sommes, une réforme foncière serait formidable en Angleterre, avec un droit de préemption communautaire sur les plus grands domaines. On pourrait penser que je suis devenu complètement communiste mais enfin… Imaginez des communautés partout en Grande-Bretagne ayant leurs propres systèmes alimentaires, leurs propres vergers, leur propre horticulture, leurs propres troupeaux de bovins et de moutons régénératifs, leurs propres œufs. Imaginez à quel point ces communautés pourraient être saines, robustes et résilientes. Imaginez à quel point l’Angleterre pourrait être verte et agréable.

Nous avons tous vraiment besoin de ce ‘nouvel accord’ pour les agriculteurs. J’espère juste que Keir Starmer a compris ce que cela signifie et dans quelle mesure il doit maintenant se montrer audacieux.