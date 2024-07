Et pourtant, après la démission de Corbyn, Starmer s’est retrouvé à la tête du Parti travailliste, où il s’est donné pour mission de ‘déracialiser’ le parti, le purifiant de tout élément socialiste et anti-militariste. Comme l’explique Oliver Eagleton dans The Starmer Project, depuis qu’il est devenu leader, Starmer a mené ‘une répression impitoyable des formes les plus douces de dissidence interne’ — empêchant les candidats de gauche de se présenter au Parlement, interdisant divers groupes socialistes et ciblant les députés et membres locaux qui critiquent l’OTAN ou Israël (y compris plusieurs personnes juives).

Compte tenu de tout cela, la vision de la politique étrangère exposée dans le manifeste du Parti travailliste n’était guère surprenante. ‘En tant que parti fondateur de l’OTAN, nous maintenons notre engagement indéfectible envers l’alliance’, déclare le document. Cela signifie, avant tout, soutenir pleinement la guerre de l’OTAN contre la Russie. ‘Avec le Parti travailliste, le soutien militaire, financier, diplomatique et politique du Royaume-Uni à l’Ukraine restera ferme’, nous dit-on, notamment en ‘jouant un rôle de premier plan visant à fournir à l’Ukraine un chemin clair vers l’adhésion à l’OTAN’.

Déconcertant pour quiconque s’inquiète de la perspective d’une escalade, le manifeste souligne également la nécessité de militariser l’ensemble de l’économie britannique en prévision d’une guerre à grande échelle sur le continent. Cela inclut un ‘engagement total’ envers le programme d’armes nucléaires basées sur des sous-marins du Royaume-Uni, que Starmer a déclaré être prêt à utiliser, en principe. Le Parti travailliste s’engage également à avancer de concert avec les États-Unis vis-à-vis de la Chine en maintenant un engagement ferme envers AUKUS, le partenariat de sécurité trilatéral avec l’Australie et les États-Unis, et en étant prêt à ‘défier’ la Chine. Enfin, et peut-être de manière plus révélatrice, le manifeste explique que le rôle de la Grande-Bretagne en tant que vassal en chef de l’Amérique se poursuivra quel que soit l’occupant de la Maison-Blanche : ‘Les États-Unis sont un allié indispensable. Notre relation spéciale est cruciale pour la sécurité et la prospérité, et transcende les partis politiques et les individus en fonction.’

Sur ce point, la bonne nouvelle est que si Donald Trump devait revenir à la Maison-Blanche et décider de mettre fin au conflit Russie-Ukraine, comme il l’a laissé entendre, le Royaume-Uni suivrait probablement. Mais cela révèle également dans quelle mesure les élites dirigeantes de la Grande-Bretagne ont intériorisé le rôle du Royaume-Uni en tant que subordonné aux intérêts américains. Il s’agit d’une position qui va clairement à l’encontre de toute notion d’intérêt national britannique, à moins de supposer que les intérêts géopolitiques des deux pays soient toujours automatiquement alignés, ce qui n’est clairement pas le cas.

Contrairement aux États-Unis, qui sont une puissance continentale massive avec d’énormes capacités militaires et un grand potentiel d’autosuffisance économique, le Royaume-Uni, en tant que petite économie ouverte avec des capacités militaires conventionnelles relativement modestes, a un intérêt évident, par exemple, à éviter une guerre totale avec son voisin russe, et à maintenir des relations économiques amicales avec le monde non occidental, en premier lieu la Chine. En ce sens, l’obsession des élites britanniques pour la ‘relation spéciale’ n’est en réalité qu’une couverture pour leur abandon de l’intérêt national.

L’ascension et la chute de Jeremy Corbyn, et le recentrage pro-américain subséquent du Parti travailliste sous Starmer, révèlent donc une histoire bien plus grande qu’un simple coup réussi de la part de la droite du parti, ou de l’establishment britannique en général ; il devrait plutôt être vu comme un épiphénomène de la relation vassale du Royaume-Uni avec les États-Unis — et de la souveraineté limitée que cela implique. Dans son récent livre Vassal State: How America Runs Britain, Angus Hanton montre dans quelle mesure les sociétés américaines possèdent et contrôlent une grande partie de l’économie britannique, et comment cela a conduit la Grande-Bretagne à adopter des politiques économiques alignées sur les intérêts américains, souvent au détriment de sa propre souveraineté économique. Mais l’influence des États-Unis sur le Royaume-Uni va bien au-delà du domaine économique.