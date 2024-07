Et que dire de l’affirmation correspondante selon laquelle la connaissance peut être positivement nuisible ? Le cas central offert concerne un mal connu pour les réalisateurs de programmes de la BBC, le théoricien du complot de la variété Q-Anon et, plus précisément, pour quelqu’un qui fait beaucoup de recherches et peut citer des références encyclopédiques pour ses conclusions folles. Ces personnes, dit Stewart, ne ‘savent pas nécessairement moins que la personne moyenne’. En fait, elles ‘sont beaucoup plus instruites, tellement plus fausses … leur désir et leur accumulation de connaissance ne font que renforcer leur illusion’.

Au mieux, il s’agit d’une autre banalité — à savoir, qu’un peu de savoir est une chose dangereuse, surtout dans l’esprit de quelqu’un avec une idée fixe, qui essaye de justifier obsessionnellement un point pour des raisons émotionnelles profondément enracinées qu’il peine à discerner. Au pire, cela confond le fait d’être un savant fiable avec quelqu’un qui a beaucoup de faits disparates à sa disposition, mais qui est incapable de les relier en ensembles rationnels, réactifs aux preuves. L’homme qui insiste sur le fait que les lézards dirigent la Maison-Blanche et qui a également beaucoup de croyances vraies sur les habitudes de reproduction des lézards, est toujours un savant beaucoup moins fiable que la personne moyenne qui ne sait rien en particulier sur les lézards et croit que la Maison-Blanche est dirigée par des humains.

En fait, de manière assez ironique étant donné à quel point le programme est méprisant envers la pensée conspirationniste — décrite avec hauteur comme ‘poursuivant la connaissance à travers le narcissisme et l’insécurité’ — l’état d’esprit représenté par The Long History Of Ignorance me semble avoir beaucoup en commun avec celui de quelqu’un de Q-Anon. Comme pour le format de nombreuses offres factuelles de la BBC de nos jours, nous n’obtenons pas tant la poursuite lente et délibérée d’un argument cohérent que la succession vertigineuse de faits historiquement isolés et de déclarations énigmatiques. Divers intervenants apparaissent aux côtés de Stewart, alternant entre des bribes d’informations et des avertissements sur les dangers de croire sur parole les experts censés vous informer. La série passe d’un sujet à l’autre — de la sagesse indigène aux terribles erreurs de l’histoire, en passant par le rôle de la créativité dans la construction théorique, la valeur des assemblées de citoyens, William James, les relations personnelles, et ainsi de suite — sans passer plus d’une minute ou deux sur chacun. Il est impossible de souder le tout dans un cadre cohérent sans laisser de nombreux énormes vides.

Nous pourrions appeler ce style de pensée la pensée de type QAnon, mais nous pourrions tout aussi bien l’appeler la pensée de type QI, en l’honneur de l’insupportable émission de télévision du même nom. Et en effet, l’initiateur de QI, le producteur de télévision John Lloyd, fait une apparition dans le dernier épisode de The Long History of Ignorance pour nous parler de la crise de la quarantaine qui a motivé sa création : une période personnellement difficile, où il a réalisé que toutes ses nombreuses récompenses Bafta ne signifiaient rien et qu’il comprenait très peu de choses sur la vie. Il est ensuite parti en voyage et a réalisé que ‘le monde est intrinsèquement intéressant, mais pour une raison quelconque, il nous est caché’.

Bien sûr, c’est vrai, bien que la solution semble à peine être de découper le monde en de minuscules pièces de puzzle, en ne considérant jamais qu’une ou deux à la fois. Un peu comme la série de Stewart, effectivement QI traite la construction de la connaissance humaine comme si c’était exactement le même projet que l’apprentissage par cœur d’une liste de faits ou de quasi-faits disloqués, à régurgiter de manière divertissante lors de dîners. Le jeu de l’émission est que les informations vers lesquelles divers snobs charismatiques attirent notre attention sont ‘surprenantes’ et ‘intéressantes’, bien que cela ne fonctionne que parce que collectivement la plupart d’entre nous sommes de tels ignorants. Et comme avec la série de Stewart, les profils publics malins des présentateurs et invités célèbres — Stephen Fry, Sandi Toksvig, etc. — ont tendance à faire la majeure partie du travail pour établir une crédibilité intellectuelle putative.

Le fait qu’une information soit ‘intéressante’ dans le sens de QI, ou même dans le sens de Radio 4 — disons, que les singes n’ont en réalité pas mangé de bananes ou que jusqu’en 1858, tous les passeports britanniques étaient rédigés en français — est seulement parce qu’elle expose une hypothèse fausse ou paresseuse de notre part que nous n’avions pas remarquée auparavant. Si nous avions moins de fausses hypothèses parce que nous étions capables de relier des informations distinctes à leurs arrière-pays intellectuels et de nous expliquer de manière cohérente pourquoi elles sont susceptibles d’être vraies, le monde deviendrait beaucoup moins ‘intéressant’ dans ce sens. Vous ne pourriez pas être surpris par ce que vous savez déjà, mais cela deviendrait plus fascinant dans un tout autre sens.