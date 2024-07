Rishi Sunak, "millenial" vaincu

En tant que Premier ministre, Rishi Sunak a suivi une voie similaire. Parmi les millennials, il était bien sûr atypique : un thatchérien qui ne partageait aucun de leurs soucis financiers. Mais Sunak — avec ses collègues Suella Braverman, Robert Jenrick et Claire Coutinho — constituait la première véritable expérience de gouvernance ‘millenial’ en Grande-Bretagne. Peu de choses en sont sortis. Contrairement à Blair et Brown, ou aux modernisateurs conservateurs, il n’y a jamais eu le sentiment d’une montée d’une jeune garde prête à défier les titulaires établis. Cela aurait nécessité la confiance insouciante de la jeunesse que les millennials britanniques avaient depuis longtemps perdue.

C’est l’histoire de Rishi Sunak et de son gouvernement, racontée d’une manière : une génération plus jeune qui respecte fidèlement un ensemble de pieux hérités qui leur sont essentiellement étrangers. Sunak et ses collègues étaient les premiers vrais ‘natifs du numérique’ à occuper de hautes fonctions, mais ils ont été appelés à défendre une vision du monde essentiellement déphasée, ces Alastair Campbellismes, qui soutient que la Grande-Bretagne de 1997 doit être maintenu telle quelle est jusqu’au bout.

Sunak, pour sa part, était un homme du 21e siècle. Il avait accumulé une fortune dans le private equity et avait, dans la Silicon Valley, vu un monde au-delà de la Grande-Bretagne et de son ‘environnement de la diffusion‘. Mais en raison de leurs blocages générationnels, des personnes comme Sunak n’ont jamais trouvé le courage de dire aux gérontocrates britanniques de se mettre à la page : que le Royaume-Uni ne peut en fait maintenir des normes de vie du premier monde avec des ‘industries créatives de classe mondiale’, et que nous pourrions apprendre quelque chose des systèmes de santé de la France ou de Singapour. À tout le moins, les ‘millénials’ étaient prêts à se connecter à Internet et à se renseigner à ce sujet, une tâche qui s’est toujours révélée impossible pour la génération Britpopper.

Rishi Sunak était donc un de ses ‘mollasson’ : quelqu’un qui reconnaît ce que le moment historique exige de lui, mais tergiverse et temporise sans fin. On lui a fait changer d’avis. Ses jeunes collègues lui ont été enlevés. Il s’est laissé ridiculiser pour avoir manifesté un intérêt précoce pour l’IA, quelque chose qui sera amené à transformer toutes nos vies. L’utilisation d’Internet était pour lui une seconde nature, mais il a suivi une législation absurde contre les trolls en ligne qui a failli amener WhatsApp à se retirer du marché britannique.

Mais la soumission n’a jamais été tout à fait totale. Après tout, les millennials britanniques n’ont pas partagé les expériences générationnelles qui ont donné naissance au New Labour et à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2012 ; pour eux, ces ‘mémoires collectives’ doivent être obéies, sans vraiment y croire. Lorsque Rishi Sunak, en tant que chancelier, a présenté une nouvelle pièce de monnaie ‘La Diversité a Construit le Royaume-Uni‘, il répétait les préceptes de ce qui est pour lui une doctrine publique.

À mesure que les millennials accèdent au pouvoir, il viendra un moment où cette fausse conscience disparaîtra pour de bon ; où l’on réalisera que ces préceptes hérités sont ce qui les maintiennent pauvres et diminués. Mettre fin à la vassalité de la dette envers les personnes âgées, à la sélection scolaire par la propriété et aux obligations fiduciaires envers les non-citoyens représenteraient chacun un énorme gain social et financier pour eux. Ils doivent simplement apprendre à dire non.