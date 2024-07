Pourquoi Trump a besoin de l'essaim

Indépendamment de la motivation derrière la tentative d’assassinat de Donald Trump, il est frappant de considérer que c’est effectivement la deuxième tentative récente d’éliminer un candidat nominé pour devenir ‘Leader du Monde Libre’. Alors qu’il n’y avait pas d’AR-15 pointé sur Joe Biden, les efforts des factions du parti pour le faire renoncer représentent, bien que dans une tonalité très différente, une tentative de retirer un candidat à la présidence des États-Unis à quelques mois d’une élection.

Le modus operandi contrastant dans chaque cas révèle une lutte plus profonde sur la manière dont la vie publique elle-même devrait être organisée. Le gouvernement devrait-il comprendre un leader nommé, des hiérarchies claires et l’acceptation que le recours final au pouvoir est la force physique ? Ou devrait-il être plus doux et plus collégial, avec un accent sur la formation de consensus plutôt que sur des chaînes de commandement, et un moyen plus indirect de traiter avec les ennemis ? Si vous croyez en la première option, selon la théorie, vous êtes probablement plus de droite ; si vous croyez en la seconde, vous êtes probablement plus de gauche. Les deux côtés, quant à eux, cartographient de plus en plus ces sensibilités sur une disparité sexuelle émergente dans l’affiliation politique, où la droite est de plus en plus codée de manière masculine, et la gauche codée de manière féminine.

Les attaques contre Trump et Biden correspondent également à cette division. Ce à quoi Trump a été confronté samedi était une tentative d’assassinat directe dans la tonalité masculine, c’est-à-dire directe, violente et axée sur un individu éminent. En revanche, les attaques contre Biden depuis sa mauvaise performance lors de ce débat il y a deux semaines constituent une agression codée au féminin à son plus raffiné : campagnes de chuchotements, attaques de caractère anonymes, efforts pour faire disparaître le soutien social et rendre quelqu’un paria.