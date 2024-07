De plus, la République islamique est également confrontée actuellement à une grave crise écologique. En effet, Ansari pense que cela pourrait être le défi le plus dangereux pour la République islamique : elle se dirige actuellement aveuglément vers une catastrophe écologique ruineuse.

En raison d’une combinaison du changement climatique, de la gestion corrompue des ressources en eau et des infrastructures de l’Iran, et d’une dépendance insoutenable à la culture de la pistache comme culture commerciale, l’Iran se dessèche. Le nord du pays, dit Ansari, se maintient plus ou moins, mais son pronostic pour le sud de l’Iran est beaucoup plus sombre. Il pense que certains analystes occidentaux sous-estiment le potentiel d’un effondrement dévastateur — peut-être irréversible — de la capacité de l’Iran à fournir de l’eau à ses agriculteurs.

Des comparaisons frappantes peuvent être faites avec la destruction de la mer d’Aral : l’exemple le plus tristement célèbre d’un État autoritaire causant des dommages environnementaux irréversibles en Asie centrale. À partir des années 60, des programmes d’irrigation à court terme et ambitieux dans les républiques soviétiques d’Asie centrale ont progressivement asséché la mer, qui a maintenant presque complètement disparu. Là aussi, une mauvaise gouvernance a été exacerbée par une dépendance insensée à une culture commerciale, le coton ouzbek pour les Soviétiques.

Ces quatre problèmes ne présagent rien de bon pour l’avenir de l’Iran. Mais il serait imprudent de la part des Occidentaux d’attendre des changements positifs. Face à des manifestations populaires, le Corps des gardiens de la révolution défendra très probablement le régime et ses propres intérêts politiques et économiques substantiels. La classe dirigeante de l’Iran pourrait probablement recourir à l’utilisation du Corps pour gouverner par la loi martiale si nécessaire.

Mais peut-être que cela ne sera pas nécessaire. Pour l’instant, l’Iran semble socialement résilient. Ansari se demande si l’Iran au deuxième quart du 21e siècle ressemblera au pays qu’il était au début du 20e siècle : un État faible avec des institutions instables, mais une nation cohésive avec une identité civilisationnelle forte. Ces traits de stoïcisme national et une capacité étonnante à gérer les tensions suggèrent une capacité iranienne à affronter les tempêtes à venir sans s’effondrer.

Il semble y avoir peu d’espoir immédiat d’une libéralisation majeure en Iran. La classe moyenne du pays est quelque peu politiquement significative mais ses nombres sont bas. Les critiques iraniens de la République islamique sont souvent intensément patriotiques et méfiants à l’égard des intentions occidentales envers leur nation. Même les dissidents plus libéraux, qui espèrent que l’Iran connaîtra un avenir plus occidental et démocratique, sont quelque peu démoralisés par l’état actuel de l’Occident : ses divisions internes, sa décadence, son indécision.

On me dit que ceux qui auraient pu autrefois regarder vers l’Amérique pour inspiration ont été horrifiés par le fanatisme subversif manifesté lors des manifestations étudiantes radicalisées sur les campus universitaires américains. Les modérés iraniens se souviennent avec une appréhension sombre de là où peut mener un pays insouciant un cocktail toxique de politique révolutionnaire, de protestation étudiante et de ferveur islamiste.

Dans une certaine mesure, gérer le problème iranien nécessitera à la fois un regain de fermeté américaine et une discipline personnelle prudente pour éviter une escalade inutile avec un régime qui n’a pas peur de choisir la violence. Il y a un danger à ce que les fanfaronnades occidentales soient contre-productives : annoncer des sanctions et ne pas les appliquer peut envoyer des signaux extrêmement peu utiles. Les assassinats ciblés, comme celui de Soleimani, comportent certainement des risques ; tuer Soleimani en Irak, cependant, était un choix plus sage que de frapper le sol iranien.

La tâche de l’Amérique est de contenir fermement l’Iran sans être entraînée dans un conflit régional impossible à gagner. L’application de lignes rouges claires est une nécessité, bien qu’il semble improbable que la Maison-Blanche actuelle le fera. En fait, la politisation radicale des jeunes fonctionnaires civils américains et l’imprévisibilité des deux candidats à l’élection de 2024 rendent difficile de voir comment l’Iran est censé lire de manière fiable les signaux qu’il reçoit de Washington. Après tout, la dissuasion exige que l’opposition comprenne le coût d’un mauvais comportement.

Plus vous en apprenez sur l’Iran, plus le pays fait penser à une civilisation coincée dans des cycles sans fin de tragédies violentes, aussi permanentes et immuables que les imposantes montagnes Zagros. Il est difficile de ne pas se sentir cynique et pessimiste quant à l’avenir à moyen terme de cet État-civilisation. Pour reprendre les mots du homme d’État du XIXe siècle Lord Salisbury : « Tout ce qui se passe [en Iran] sera pour le pire, et il est donc dans notre intérêt que le moins possible se produise. »