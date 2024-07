Le mépris effréné montré par ceux qui ont beaucoup envers ceux qui ont peu est particulièrement exaspérant lorsque l’on considère la dureté de la vie dans les communautés rurales pauvres d’Amérique. L’exemple le plus célèbre est celui de l’Appalachie, qui est le foyer des premières personnes à être étiquetées et caractérisées par le stéréotype infâme des « hillbillies » : cette région est restée en retard économiquement par rapport à ses voisins depuis au moins 1850 . Les ‘maladies du désespoir’ sont endémiques parmi les 26,4 millions d’habitants de la région : selon la Commission régionale de l’Appalachia, « les taux de mortalité liés aux overdoses pour les personnes âgées de 25 à 54 ans’ étaient « 72% plus élevés dans la région que dans le reste du pays ». Pourtant, lorsque les opioïdes inondaient la région, les dirigeants d’une entreprise pharmaceutique ridiculisaient ceux qui étaient accros à leurs produits en les appelant « pillbillies ». En effet, il n’y a pas de fin aux épithètes : hillbilly, plouc, péquenaud, déchet blanc, redneck. Mais ne vous inquiétez pas, aucun d’entre eux ne vous fera annuler au nom de la cancel culture.

Il serait difficile de trouver un résumé plus concis du mépris des élites envers la classe ouvrière. Mais il est peut-être injuste que ce commentaire la définisse ainsi ; selon les normes de sa tribu, il est assez gentil. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit des pauvres ruraux, largement considérés dans les cercles raffinés comme une peste obscurantiste sur le pays, une foule délirante et potentiellement violente, heureusement condamnée par les tendances démographiques à l’extinction, bien que, hélas, pas assez. En effet, j’ai perdu le compte du nombre d’articles regrettant que le système électoral américain donne trop de poids aux populations rurales sur la manière dont le pays est dirigé.

Pendant ce temps, à l’approche des élections, les médias continuent de nous avertir que le niveau d’alerte en provenance du pays des Hillbillies est « rouge ». « Les partisans blancs ruraux de Trump sont une menace pour la démocratie, » déclare The Daily Beast. « La colère rurale blanche est sans doute la plus grande menace à laquelle la démocratie américaine est confrontée, je n’ai pas d’idées sur la façon de la combattre, » déclare Paul Krugman. Ces avertissements particuliers doivent beaucoup à La Rage Blanche Rurale : La Menace pour la Démocratie Américaine, qui a été publiée plus tôt cette année. Ses auteurs, Tom Schaller, professeur à l’Université du Maryland, et Paul Waldman, ancien chroniqueur au Washington Post, ont rassemblé les données pour démontrer scientifiquement que la méchanceté des blancs ruraux est établie. Lors d’une interview sur MSNBC, Schaller les a décrits comme « le groupe géo-démographique le plus raciste, xénophobe, anti-immigrant, anti-gay du pays ». Comme si cela ne suffisait pas, ils sont également « antidémocratiques », « nationalistes chrétiens blancs » enclins aux théories du complot qui sont également « les plus susceptibles d’excuser ou de justifier la violence ».

Vous voyez ? Je vous avais dit qu’Hillary Clinton était gentille.

Il faut admettre que La Rage Blanche Rurale était un peu trop, même pour The Guardian et The Atlantic, et le livre a été critiqué par les chercheurs mêmes dont le travail était cité dans ses pages. Mais rien de tout cela ne l’a empêché de figurer sur la liste des meilleures ventes du New York Times.

Bien que contemporaine dans sa forme, La Rage Blanche Rurale n’est que la plus récente expression d’un mépris qui remonte avant la Révolution américaine, lorsque les Appalaches et les Ozarks ont été peuplés par une population que les Américains appellent les « Écossais-Irlandais » — c’est-à-dire des Écossais des basses terres qui avaient échangé les raids frontaliers contre les Anglais pour coloniser l’Ulster à l’époque de Jacques Ier, avant d’entreprendre un bien plus grand voyage à travers l’Atlantique. En 1765, Charles Woodmason, un visiteur de la colonie de Caroline du Nord, écrivait à propos de ses habitants écossais-irlandais : « Les manières des Caroliniens du Nord en général, sont vilaines et corrompues — Tout le pays est un théâtre de débauche, de dissolution et de corruption. »