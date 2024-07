« Les chaussettes et les voitures ne sentiraient pas / Chaque matin, je boirais du champagne / Je serais plus élégant que Schmidt et plus gros que Strauß / Et mes disques se vendraient tous ! » En 1987, le chanteur punk de Berlin-Ouest, Rio Reiser a écrit ces paroles sur la possibilité de devenir roi d’Allemagne. Une plaisanterie et un moyen de se moquer des dirigeants guindés de la République fédérale à l’époque.

Heinrich XIII Prinz Reuss rêve également d’être roi d’Allemagne. Malgré ses vêtements en tweed et ses écharpes en soie, ce petit aristocrate et promoteur immobilier de 72 ans de Thuringe partage le mépris de Reiser pour les pouvoirs en place. La seule différence est qu’Heinrich est très sérieux à ce sujet. Tellement sérieux qu’il y a deux ans, des milliers de policiers ont perquisitionné des dizaines de lieux et arrêté lui et 26 autres qui complotaient apparemment pour renverser le gouvernement Scholz et installer Heinrich comme monarque. Le vieux prince et ses partisans, parmi lesquels un chef cuisinier, un juge, un médecin et quelques anciens militaires aux cheveux longs, sont maintenant jugés pour avoir créé une organisation terroriste et comploté pour haute trahison. L’affaire est si vaste qu’elle a été traitée par trois tribunaux distincts à Francfort, Stuttgart et Munich. Les preuves occupent plusieurs kilomètres de dossiers.

Ce groupe hétéroclite appartient à la scène des Reichsbürger, un terme générique pour les dizaines de milliers de personnes qui rejettent la légitimité de la République fédérale et pour qui les gouvernements démocratiquement élus de l’Allemagne moderne sont des vassaux installés par les puissances occupantes d’après-guerre. Aucun traité de paix n’a été signé entre le Troisième Reich et les Alliés, disent-ils. Ainsi, le Reich reste l’État légitime pour eux, bien que pour eux cela signifie généralement passer outre les désagréments du régime hitlérien au Second Reich, à l’époque de Bismarck, des Kaisers et des casques pointus — toujours présents, intacts à l’arrière. Les Reichsbürger pensent que la République fédérale est une entreprise qui achemine de l’argent vers le gouvernement américain et les Rothschild — vous savez où ils veulent en venir. Comme pour de nombreux mouvements conspirationnistes, une bonne dose d’antisémitisme semble être un ingrédient essentiel. Une agence financière publique existe en fait à Francfort, mais elle gère uniquement la dette et les investissements de l’État, explique l’Association des avocats allemands, qui affirme recevoir un nombre surprenant de demandes de citoyens concernés sur le sujet.