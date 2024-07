De manière frustrante, l’un des nombreux porte-parole du Parti travailliste qui ne comprend pas la Loi sur l’égalité est le même politicien qui a initialement envoyé cette loi au Parlement. Lors d’une interview en 2022, Harriet Harman a promis son allégeance à la croyance selon laquelle les femmes transgenres sont des femmes, et a ajouté : ‘Nous devons également reconnaître qu’à certains égards, il doit y avoir des services réservés au même sexe, qui peuvent être fournis. Et vous ne pouvez pas exclure systématiquement les femmes transgenres, mais dans certaines circonstances — des circonstances restreintes — vous pouvez restreindre ces services.’

Soyons honnêtes : une telle déclaration est complètement incohérente. Harman semble ne pas comprendre que les services réservés aux personnes de même sexe ne sont possibles que par l’exclusion systématique des femmes transgenres ; et il n’y a aucune suggestion sur la manière dont les ‘certaines circonstances’ seraient déterminées. S’exprimant à Woman’s Hour cette semaine, elle a continué à maintenir face à toutes les preuves que la Loi sur l’égalité a simplement besoin de ‘soutien’, même si le sens juridique du sexe est contesté. Idéalement, une incapacité à comprendre la législation que vous avez aidé à rédiger devrait être considéré comme disqualifiante pour un poste supérieur ; cependant, dans un autre signe que le Parti travailliste ne prend pas les droits des femmes au sérieux, Harman a été pressentie pour devenir la prochaine responsable de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme.

Le malaise continu du Parti travailliste face à la question des femmes se manifeste dans le fait qu’il a fallu trois jours après les élections pour nommer un ministre des femmes et de l’égalité. La question trans a rendu ce poste empoisonné. Peu importe qui était nommé, cela aurait inévitablement scandalisé soit le Parti travailliste LGBTQIA+, soit la faction critique du genre du parti. Une fois de plus, Starmer semble avoir trouvé une troisième voie. Il a finalement été annoncé le X que le poste était attribué à Anneliese Dodds, qui l’avait précédemment occupé sans briller. Elle a notamment rejeté les critiques de la réforme de la GRA comme des ‘guerres culturelles’.

Moins médiatisé est le fait que Dodds sera la subordonnée de Bridget Phillipson, secrétaire d’État à l’Éducation et ministre des Femmes et de l’Égalité, et quelqu’un qui a montré une compréhension plus solide du sujet. Cela semble être une façon de donner aux activistes trans une victoire visible, tout en maintenant le pouvoir politique réel plus proche du centre idéologique. C’est positif, mais le Parti travailliste a besoin de plus que d’une simple stratégie d’optique : les implications de l’identité de genre sont trop profondes pour être ignorées.

Les scandales du sang contaminé et des bureaux de poste devraient servir d’avertissement que les manquements éthiques de l’État ne font que devenir plus graves avec le temps. Les préjudices causés aux enfants ayant reçu des soins médicaux non fondés sous prétexte de traiter la dysphorie de genre, ou aux détenues forcées de partager un logement avec des hommes au nom de ‘l’inclusion’, ne disparaîtront pas parce que le gouvernement préfère ne pas les voir. Et, franchement, bon nombre des groupes les plus touchés par une mauvaise politique en matière de genre sont relativement jeunes et en bonne santé physique. Contrairement aux hémophiles ou aux anciens maîtres de poste, le gouvernement ne pourra pas éviter une responsabilité financière éventuelle en attendant simplement qu’ils meurent.

Mais en plus de l’imbroglio politique autour de l’identité de genre, ces résultats électoraux mettent en lumière une autre dimension du problème des femmes au sein du Parti travailliste. Bien que les pertes du parti face aux indépendants dans les Midlands et le Nord semblent être des bouleversements choquants, en réalité, elles sont le résultat de la dépendance de longue date du Parti travailliste à l’égard de ‘leaders communautaires’ dominés par les hommes dans les populations musulmanes pour mobiliser le vote — des réseaux connus sous le nom de biraderi, qui signifie ‘fraternité’.

Bien que les biraderi aient été en partie une réaction à la discrimination du Parti travailliste à l’égard des membres asiatiques, ils ont perpétré leur propre discrimination à l’encontre des femmes musulmanes : lors d’une interview pour Newsnight en 2016, des membres musulmanes du parti ont décrit comment les biraderi s’étaient mobilisés pour les diffamer et les harceler afin de les exclure de la politique locale. Mais parce que les biraderi étaient utiles au Parti travailliste, il n’y a pas eu, pour la plupart, de conséquence.

Cela signifie que les partis de circonscription travaillistes avaient déjà cédé une grande partie de leurs réseaux locaux et n’avaient pas réussi à établir des liens avec la jeune communauté musulmane. Lorsque les biraderi ont décidé de suivre leur propre chemin contre le Parti travailliste (mobilisé à travers la campagne Muslim Vote), il était relativement simple de détourner leurs campagnes vers leurs candidats préférés. Si le Parti travailliste avait prêté attention aux avertissements des femmes musulmanes concernant l’influence étouffante et antidémocratique des biraderi, peut-être que cela aurait pu être atténué. Mais les femmes ont été ignorées, et les conséquences sont maintenant évidentes.

Le Parti travailliste ne devrait pas avoir à réapprendre les mêmes leçons encore et encore. Les droits et intérêts des femmes ne sont pas simplement un ajout. Ils sont fondamentaux pour une société fonctionnelle, et lorsque les femmes sont ignorées, des problèmes plus profonds surviennent. Starmer peut se féliciter pour le moment d’avoir également mécontenté les deux parties du débat sur le genre. Au lieu de cela, il devrait se demander comment élaborer des lois et des politiques réellement adaptées — pour les femmes et pour tous. Les questions trans n’ont pas décidé de cette élection. Mais un échec à les prendre au sérieux sera un réquisitoire sur la capacité future du Parti travailliste à gouverner.