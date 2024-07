L'attaque qui a créé un martyr

La violence physique ayant été si efficace pour secouer la politique américaine, le tumulte post-électoral agité du côté gauche, que j’avais prédit il y a des mois en cas de victoire de Trump, est encore plus destructeur lorsque le pays élit le président Steve Bannon ou le président Tucker Carlson. La gauche devient folle. Des pillages et des incendies généralisés contribuent à faire éclater la bulle de Wall Street, et les marchés s’effondrent, tout comme le dollar. Les commentaires étrangers sont agités de suppositions sur la chute des États-Unis, leur descente dans un pays du tiers-monde sans loi…

Une éventuelle réussite de l’assassinat de Trump provoquerait-elle une véritable guerre civile américaine ? Peut-être suis-je naïve, mais je pense que c’est peu probable. Pourtant, il est inquiétant que nous soyons même enclins à poser cette question, après avoir été à un centimètre de faire face à un tel assassinat réussi.

Alors réveillons-nous. Où en sommes-nous dans la vraie vie ? La démence du président Biden est soudain oubliée. Toute rhétorique politique est étouffée. Les deux partis ne peuvent appeler qu’à la paix, à l’amour et à la compréhension. Ce n’est pas un paysage oratoire dans lequel on peut appeler à la défenestration symbolique de quiconque, même dans son propre camp.

En d’autres termes, l’entêtement de Biden après sa performance déshonorante lors du débat et les appels démocrates à ce que le président démissionne ont peut-être porté leurs fruits. C’est-à-dire qu’un deus ex machina (le Seigneur est-il descendu des cieux après tout ?) est intervenu, et les démocrates n’auront probablement pas d’appétit pour un assassinat métaphorique de leur côté après une tentative d’assassinat réelle du côté républicain. Si tel est le cas, la victoire de Biden est pyrrhique et purement préliminaire. Il peut être téméraire de faire des prédictions quelconques dans cette année électorale américaine la plus étrange de toutes, mais de ce point de vue ? Les chances de victoire de Biden sont désormais minces, voire inexistantes. Biden n’a remporté que l’opportunité de perdre. Bonne chance, Joe. Vos partisans vont sûrement vous adorer pour avoir tenu bon.

Il ne faut pas être un génie politique pour conclure que cette quasi-réussite est un énorme coup de pouce pour la campagne de Trump — au point que je me suis prédit à moi-même samedi soir qu’une poignée de démocrates furieux accuseraient la campagne de Trump d’avoir organisé la tentative d’assassinat comme coup publicitaire. Et bien sûr, une partie des démocrates est bien plus démente que notre résident actuel, et croit sincèrement que le Trump notoirement ‘narcissique’ est si négligent quant à sa propre survie physique qu’il aurait engagé un tireur amateur de 20 ans pour lui effleurer le haut de l’oreille à 100 mètres — et accessoirement pour tuer un passant et blesser grièvement deux autres, mais c’est juste le prix à payer. Uh-huh.

Nous ne savons pas grand-chose sur le tireur. On a beaucoup parlé du fait que Crooks (est-ce un autre cas de personne étant bizarrement influencée par leur nom de famille ?) (Crook signifie escroc en français) est un républicain enregistré, bien qu’il ait fait un don à un groupe affilié aux démocrates en 2021. Mais son État d’origine, la Pennsylvanie, limite le vote primaire aux personnes inscrites dans ce parti. Les démocrates en Pennsylvanie ont encouragé leurs électeurs à s’inscrire pour l’opposition, afin de soutenir le plus faible des candidats républicains — une manœuvre cynique qui rappelle le soutien financier démocrate à des candidats au Congrès terriblement mauvais, soutenus par Trump, en 2022. En d’autres termes, nous ne pouvons pas supposer que ce type était un ‘Never Trumper’ républicain ou un fanatique d’extrême droite mécontent que Trump n’ait pas été assez conservateur. Nous ne pouvons pas supposer qu’il était un républicain dans des termes politiques sincères du tout. Je vais donc prendre un risque et prédire que Crooks avait des préférences de gauche. Mais où que se situent ses loyautés politiques, quiconque tentant d’abattre Trump ne veut pas qu’il soit à nouveau président — ne le voulait pas comme président du tout.