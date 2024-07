« La police peine toujours à maîtriser les bases. » C’est ce qu’a déclaré Andy Cooke, inspecteur en chef de Sa Majesté, dans son évaluation annuelle de l’état de la police en Angleterre et au Pays de Galles, publiée la semaine dernière, mettant en lumière des échecs particuliers liés à la violence contre les femmes. Le jour précédent, Andy Burnham a publié une enquête indépendante sur la police du Grand Manchester par Dame Vera Baird KC, qui a documenté des preuves graphiques de l’arrestation et de la détention illégales de victimes de violences domestiques, de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle des enfants.

Les deux hommes étaient bien accompagnés. Cette semaine, une déclaration nationale sur la police a été publiée, documentant des augmentations significatives des crimes de violence enregistrés contre les femmes et les filles et décrivant l’épidémie comme une ‘urgence nationale’. Et en ce début de mois, Peter Skelton KC, représentant la police métropolitaine dans l’enquête publique sur les ‘flics espions’, s’est excusé auprès des nombreuses femmes trompées dans des relations sexuelles avec des agents infiltrés — reprenant les termes d’excuses formulés neuf ans auparavant à huit femmes pour lesquelles j’ai agi dans une réclamation civile contre la Met. L’excuse en 2015 coïncidait avec le début d’une enquête publique sur l’infiltration policière couvrant la période de 1968 à 2010, lorsque la police a espionné plus de 1 000 groupes politiques dans le but non démocratique d’obtenir des renseignements sur des organisations engagées dans des protestations politiques. Plus de 50 femmes sont maintenant connues pour avoir été ciblées et soumises à une tromperie sexuelle parrainée par l’État — beaucoup avaient des relations avec des hommes qu’elles considéraient comme leurs partenaires de vie. Ces femmes ont découvert non seulement qu’elles avaient été trompées sur l’identité de leurs partenaires, mais que cette tromperie avait été rendue possible et financée par la police.

Le scandale des flics espions n’est qu’un instantané de l’histoire endémique et corrompue de la police qui perdure jusqu’à nos jours. De l’enlèvement, du viol et du meurtre de Sarah Everard par un officier de police en exercice de la Met en 2021, à la poursuite du violeur en série, abuseur et officier en exercice David Carrick, aux histoires presque hebdomadaires d’autres officiers poursuivis pour violence contre les femmes — de telles histoires horribles de misogynie venant de ceux chargés de protéger les femmes ne sont pas nouvelles. Comment notre nouveau gouvernement travailliste élu abordera-t-il les multiples scandales qui ont ébranlé l’une des institutions les plus vitales ?