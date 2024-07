Vous pouvez choisir de traverser la France en direction du sud, le soleil et le son des grillons en empruntant des autoroutes largement inconscientes des petits villes et villages de chaque côté des voies rapides à 130 km/h. Cependant, s’il y a un indice sur ce qui pourrait se passer autour de vous, cela se présente sous la forme de péages autoroutiers. Ces dernières années, ceux-ci ont été automatisés et sont maintenant sans personnel. Ceux qui prenaient autrefois votre argent (comment ?) travaillent-ils maintenant dans les stations-service en périphérie des villes ? Probablement pas. Celles-ci sont de plus en plus automatisées également. Ainsi, vous pouvez conduire de Calais jusqu’à la Provence sans avoir besoin de parler à qui que ce soit, ou même de parler français, peut-être jusqu’à votre arrivée dans votre hôtel.

Conduire à travers le Massif Central, l’Auvergne, la Bourgogne et la Champagne est une expérience extraordinaire. Une si belle campagne ; un si merveilleux ensemble de bâtiments élégants. Et pourtant, il semble bien trop souvent que des bombes neutroniques soient tombées sur la France rurale, laissant son tissu plus ou moins intact, mais sa population évaporée.

Malgré de nombreux voyages à travers la France rurale, je n’ai jamais sciemment rencontré ou conversé avec un fasciste, bien que je suppose que très peu de personnes aujourd’hui en Europe occidentale admettraient en être un. L’impression donnée par les médias grand public — français et britanniques — est celle d’une France rurale sous l’emprise de la politique d’extrême droite. Ce que j’ai rencontré, c’est une tristesse, une frustration et une colère nourries par l’impuissance que ressentent les gens de tous âges alors que leur campagne est dépouillée de vie et de leur mode de vie. La vie même promue par les offices de tourisme et les pages de voyage teintées de rose des journaux et des magazines. Mais lorsque les partis politiques et les bûcherons de Paris semblent peu ou pas se soucier de leur situation, comment les habitants de la France rurale pourraient-ils ne pas se tourner vers des partis politiques qui disent être de leur côté ? Comment pourraient-ils ne pas mépriser Emmanuel Macron dont les forces de sécurité ont crevé les yeux et arraché les mains des gilets jaunes protestataires ?

Lors des élections françaises de ce mois-ci, 37 % ont voté pour Marine Le Pen et le Rassemblement National ‘d’extrême droite’ de Jordan Bardella (une proportion plus importante que celle ayant voté pour le Parti travailliste triomphant de Keir Starmer lors des récentes élections britanniques). Il est facile d’imaginer le soutien au RN croître dans les années à venir. Si Paris et la gauche voulaient dérailler leurs opposants, et s’ils avaient assez de bon sens et d’humanité, ils viseraient à ramener le travail et la vie dans la France rurale. Ils verraient les gens comme plus importants que les machines automatiques et l’efficacité technologique superficielle.

Alors que Lourmarin de Camus accueillait des étrangers — artistes, écrivains, vacanciers d’été — c’était un village ouvrier dans le sens ancien du terme. Le meilleur ami du romancier là-bas était le forgeron César Marius Reynaud, dont la famille dirigeait l’entreprise depuis 400 ans. Camus avait un âne, sauvé d’Algérie. Les seuls animaux que j’ai vus à Lourmarin étaient des chiens bien entretenus, des pigeons pleins d’espoir, des chats se prélassant et, de temps en temps, un lézard.

Bien sûr, les choses changent. Imaginez, cependant, si des programmes gouvernementaux offraient, par exemple, des réductions d’impôts généreuses aux entreprises locales qui démarrent ou aux entreprises heureuses d’avoir des employés travaillant en dehors de leurs bureaux principaux. Imaginez des chemins de fer transnationaux avec des services considérablement améliorés, qui, en dehors du domaine exclusif des superbes TGV, sont rares dans une grande partie de la France. Imaginez de nouveaux types et formes d’emplois ruraux fusionnant les communications de haute technologie avec l’artisanat et l’agriculture. Imaginez, surtout, que les jeunes se voient offrir l’opportunité de vivre et travailler dans de belles régions de la France profonde. Avec de bonnes communications, cela pourrait encore être un rêve pour beaucoup.