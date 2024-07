Les avis de décès pour l’ère de la mondialisation néolibérale sont désormais assez courants. Le problème fondamental de la mondialisation néolibérale a toujours été que même si elle a indéniablement augmenté les revenus des pays occidentaux, ces gains étaient inégalement répartis. Les professionnels urbains ont beaucoup gagné, tandis que les travailleurs non qualifiés ont été frappés, leurs villes industrielles se transformant souvent en déserts de magasins fermés et de moulins abandonnés. Pendant ce temps, les essors urbains ont fait grimper les prix de l’immobilier et enrichi les propriétaires, aspirant de plus en plus d’argent des poches des travailleurs, forçant beaucoup à déménager loin de la ville où ils souffraient souvent de services inadéquats. L’un des prédicteurs les plus fiables du soutien au Rassemblement National en France est la distance à laquelle on vit d’une gare : plus on est loin, plus il est probable de voter pour le RN.

À court terme, la démondialisation semble pleine de promesses. Réduire l’immigration et rendre plus difficile pour les entreprises de délocaliser la production soulagera les travailleurs durement touchés qui ont supporté le poids des coûts de la mondialisation. Comme nous l’avons commencé à voir pendant la présidence de Trump, réduire l’immigration semble augmenter les salaires des travailleurs non qualifiés. Pourtant, de telles politiques entraveront davantage la croissance économique à long terme des pays occidentaux, déjà en train de ralentir à pas de tortue. S’ils limitent l’immigration, les pays occidentaux ne pourront bientôt plus subvenir aux besoins de leur population vieillissante — en particulier leurs citoyens retraités ou ceux ayant besoin de soins de santé — dans le style auquel ils se sont habitués. Pendant ce temps, des coûts d’importation plus élevés dus à la fragmentation des chaînes d’approvisionnement et à l’augmentation des tarifs renforceront encore l’inflation, ce qui maintiendra les taux d’intérêt élevés et freinera l’investissement. Le gain à court terme finira par causer une douleur à long terme.

Plus significativement, ces évolutions accéléreront davantage le déclin relatif de l’Occident. Cela s’explique par le fait que la vague de démondialisation est largement confinée aux pays développés ; dans une grande partie du monde en développement, la mondialisation reste bien vivante. Notamment, la Chine utilise son Initiative Belt and Road pour approfondir ses liens à travers le sud global, exploitant les failles laissées par le repli de l’aide et de la diplomatie occidentales pour élargir son espace économique et politique. Alors que l’Europe se dirige vers une fragmentation croissante, l’accord de libre-échange continental de l’Afrique commence enfin à prendre son envol et à stimuler le commerce au sein du continent, ce qui devrait augmenter les revenus là-bas.

Cela dit, nous sommes encore aux tout premiers stades de cette transformation, et le rejet de la mondialisation à travers l’Occident pourrait encore être inversé. Jusqu’à présent, le commerce mondial s’est remis de la pandémie et ne montre pas encore de signes de retournement brutal. Pourtant, les changements de politique de l’Occident commenceront probablement à se faire sentir avant trop longtemps. Déjà, les tendances de l’investissement direct étranger laissent entrevoir une périphérie confiante et en hausse : tandis que les pays occidentaux se retirent en tant que source d’investissement extérieur, la Chine est en hausse.

En fait, les entreprises chinoises ont trouvé un moyen de contourner les barrières dressées dans les pays occidentaux. Elles délocalisent simplement la production vers des pays tels que le Mexique et la Hongrie, qui bénéficient d’un accès plus libre aux marchés qu’elles souhaitent pénétrer. Cela peut également réduire les coûts de main-d’œuvre en Chine, les salaires chinois ayant augmenté si rapidement. L’impact du mercantilisme chinois sur le monde en développement n’est pas encore clair. D’une part, en exportant sa capacité industrielle, la Chine pourrait étouffer le développement industriel dans les sociétés bénéficiaires qui tentent de développer leurs propres industries manufacturières. C’est pourquoi certains pays en développement, dont l’Indonésie, le Brésil et l’Inde, ont imposé des restrictions commerciales à la Chine. D’autre part, l’ampleur de l’investissement chinois élève également les revenus et crée des emplois dans certains pays, ce qui finirait par élargir le marché pour les exportations chinoises.

Il se peut que la forme de mondialisation de la Chine soit une stratégie impérialiste classique qui enrichira le noyau chinois aux dépens de sa nouvelle périphérie en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Pourtant, il se pourrait aussi que l’Initiative Belt and Road se transforme en une version chinoise du Plan Marshall — la stratégie américaine d’après-guerre visant à construire un empire occidental cohérent en assurant la reprise et l’enrichissement ultérieur de tous ses partenaires les plus proches. Alors que la Chine irrite les pays occidentaux en enregistrant d’importants excédents commerciaux avec eux, elle a tendance à enregistrer des déficits avec les pays en développement, ce qui signifie qu’elle achète plus qu’elle ne vend.