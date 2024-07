Nombre d’entre nous ne savent pas vraiment si le nouveau gouvernement travailliste est socialiste ou non, y compris ceux du nouveau gouvernement travailliste lui-même. Keir Starmer s’est qualifié de socialiste pendant la campagne, tandis que Rachel Reeves a refusé le titre. Quant à Tony Blair, même en tant que social-démocrate, il est resté principalement discret, essayant de ménager les marchés en se comportant comme s’il n’en était pas un. D’autres dirigeants travaillistes se sont qualifiés de socialistes pour récupérer les faveurs de leur base ; mais il est généralement entendu que ‘socialiste’ est un code pour social-démocrate, et ne provoquera pas le mécontentement des Maîtres de l’Univers. Il est acceptable d’être socialiste tant que vous n’en êtes pas vraiment un.

La démocratie sociale s’est finalement transformée en une forme compatissante de capitalisme. Le problème avec le capitalisme compatissant, cependant, tout comme avec les ceintures de sécurité ou Save the Children, c’est qu’il est difficile de trouver quelqu’un qui y soit opposé. Les campagnes visant à exploiter à fond la main-d’œuvre ou à les enchaîner à leurs bancs ne sont pas bien perçues par les électeurs. Le père du libéralisme anglais, John Locke, pensait que les enfants de trois ans devraient être mis au travail dans les usines, mais aujourd’hui cela ne serait pas acceptable, même à Tunbridge Wells. Même les gauchistes préféreraient que le système actuel se comporte de la manière la plus humaine possible tant qu’il est en action. Ces ultra-gauchistes qui s’abstiennent de soutenir des réformes humaines parce que cela aide à soutenir le capitalisme ont été accusés par Lénine d’être atteints d’un désordre infantile, et la plupart d’entre eux semblent avoir disparu à cause de cela. En ce sens, le choix entre la réforme et la révolution est fallacieux. Par ailleurs, la démocratie sociale a commencé à la fin du XIXe siècle en tant que courant au sein du mouvement socialiste révolutionnaire, approuvant ses objectifs mais arguant qu’ils pouvaient être atteints par des moyens réformistes.

L’autre problème avec le capitalisme au cœur tendre est que la tendresse du cœur est destinée à être rare en raison de la nature même du système. En fin de compte, le bien-être humain est susceptible de passer au second plan par rapport au motif du profit. Et il y aura aussi beaucoup de capitalistes brutaux et barbares. La démocratie sociale est la foi que le capitalisme et le bien-être humain peuvent être conciliés ; mais s’il faut choisir entre eux, le marché dicte généralement que vous sacrifiez le bien-être aux exigences du capital.