Pourtant, Chávez était acclamé par les gauchistes occidentaux comme un idole progressiste censé lutter pour la justice sociale. Séduits par ses programmes sociaux, des célébrités, journalistes et politiciens occidentaux naïfs ont fermé les yeux sur ses violations des droits de l’homme et ses pillages. Peu importe que son gouvernement ait licencié 18 000 travailleurs qui ont fait grève pour protester contre la politisation de la firme pétrolière d’État, les remplaçant avec des loyalistes. L’ancien chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, l’a qualifié d’« inspiration » pour avoir démontré que « la richesse peut être partagée », tandis que son acolyte John McDonnell a loué le Venezuela pour avoir montré « le contraste entre le capitalisme en crise et le socialisme en action ». L’acteur hollywoodien Sean Penn a qualifié Chávez de démocrate modèle, allant même jusqu’à demander la prison pour les journalistes des « médias traditionnels » qui osaient le qualifier de dictateur.

Parmi toute cette adulation naïve pour la doctrine chaviste, l’économie du Venezuela a fini par subir le plus grand effondrement en dehors des périodes de guerre au cours du demi-siècle écoulé. Un pays avec les plus grandes réserves de pétrole au monde a été frappé par de graves pannes de courant, une hyperinflation et une famine de masse alors que les boulangeries ne trouvaient pas de farine, que les hôpitaux manquaient de médicaments et que des milices pro-gouvernement terrorisaient les zones urbaines.

Face à la désillusion inévitable qui a suivi, l’année dernière, Maduro a tenté de pousser les Vénézuéliens à une frénésie patriotique avec un référendum sur l’appropriation des deux tiers du Guyana voisin après la découverte de grands gisements de pétrole en mer. Mais sa manœuvre a échoué : la participation était estimée inférieure aux 2,4 millions de votants aux primaires de l’opposition, qui se sont déroulées sans aucun soutien de l’État. Cela n’a pas empêché le président vénézuélien de faire des cascades telles que l’impression de nouvelles cartes de sa nation agrandie et l’octroi de licences d’exploitation énergétiques dans la région contestée, provoquant la crainte que le différend frontalier puisse être utilisé pour reporter l’élection présidentielle.

La tragédie de cette révolution avortée a été symbolisée par l’exode massif de personnes, dont beaucoup ont fui à travers l’Amérique latine et jusqu’aux États-Unis. Au cours des deux dernières années seulement, près d’un demi-million de Vénézuéliens sont entrés aux États-Unis. Il y a deux mois, j’étais en Équateur — pays abritant le quatrième plus grand nombre de ces réfugiés et en état d’urgence face à une violence des gangs en spirale — où j’ai entendu parler d’une hostilité croissante et d’une xénophobie envers les exilés vénézuéliens. Pourtant, un journaliste m’a raconté comment la région regardait autrefois avec jalousie vers Caracas, riche en pétrole, voyant en elle un phare de stabilité paisible et prospère.

Mais il s’agit d’une élection qui pourrait avoir une immense importance s’étendant bien au-delà de ces Vénézuéliens exilés qui rêvent de rentrer chez eux. Car si le régime de Maduro peut être contraint de quitter le pouvoir, ce serait un sérieux revers pour l’axe de l’autocratie dirigé par la Russie et la Chine, engagé dans une lutte mondiale épique contre la démocratie, observée de manière plus aiguë sur les champs de bataille de l’Ukraine. Comme le journaliste et historien Anne Applebaum le décrit dans son livre Autocracy, Inc, le Venezuela a évolué sous Chávez et Maduro pour devenir un acteur central au sein d’une alliance internationale de régimes répressifs. Ces États s’entraident avec un sinistre et égoïste réseau de systèmes financiers kleptocratiques, de technologies de surveillance et de machines de propagande pour défier les sanctions, réprimer la dissidence interne et remettre en question les libertés démocratiques. Ainsi, Caracas a développé des liens commerciaux, fiscaux et politiques avec Pékin et Moscou, tandis que des experts en sécurité cubains ont aidé à étouffer l’opposition et leur ont montré comment armer les pénuries alimentaires chroniques créées par le vol et l’incompétence. Peu ont été surpris lorsque, en mars, Maduro a salué la réélection de son allié russe Vladimir Poutine comme ‘un processus électoral sans faille’.

Pourtant, Applebaum souligne que ces internationalistes de gauche ont tissé leurs liens les plus importants avec la théocratie islamique en Iran, mettant en lumière comment ces nouveaux réseaux de répression sont construits sur une soif commune de pouvoir, de richesse et d’impunité plutôt que sur une idéologie. ‘Ce qui les unit, c’est le pétrole, l’anti-américanisme, l’opposition à leurs propres mouvements démocratiques et le besoin partagé d’apprendre les magouilles nécessaires pour échapper des sanctions’, écrit-elle. L’Iran a acheté de l’or vénézuélien, donné des conseils pour réprimer la dissidence, aidé à la construction d’une usine de drones et assisté aux réparations des raffineries de pétrole. En retour, Caracas a blanchi de l’argent pour le Hezbollah, le groupe terroriste soutenu par l’Iran, et a fourni des passeports à ses dirigeants.