‘La définition américaine de la liberté se conclut par le désespoir.’

La vraie liberté n’est pas d’être tellement émancipé que vous finissez par être isolé, c’est le contraire — faire partie d’un groupe et savoir où vous vous situez et être valorisé, que ce soit dans un café, un club ou une nation. En ce sens, l’Europe est plus libre et plus saine que les États-Unis. La plupart du reste du monde l’est aussi. Mais aux États-Unis, et en McEurope, nous considérons la communauté comme quelque chose à dépasser. Cela est particulièrement vrai pour la classe intellectuelle, qui joue un rôle disproportionné dans les décisions politiques et commerciales.

Pourtant, même en Amérique, vous pouvez voir une lueur de résistance. Les Américains sont aussi des animaux sociaux, comme tous les humains ; nous avons tellement besoin de communauté que nous chercherons à construire des relations dans les environnements les plus hostiles. Il suffit de regarder la franchise McDonald’s, conçue comme un moyen impitoyablement efficace et transactionnel de vendre de la nourriture. Vous entrez, vous achetez des calories, vous partez, le plus rapidement possible. Pourtant, de nombreuses succursales de McDonald’s à travers l’Amérique se sont transformées en centres communautaires, où certaines personnes se retrouvent même pour prier. (À son crédit, l’entreprise a reconnu cela et a changé son approche, bien que l’objectif principal reste l’efficacité.)

Pendant mes années consacrées à la pauvreté, à la toxicomanie et au désespoir en Amérique, j’ai vu des communautés émerger dans les endroits les plus désespérés : des foyers de toxicomanie dans le Bronx, des camps de sans-abri sous les ponts ou des bars miteux à Los Angeles. Sans communautés fonctionnelles auxquelles se joindre, de nombreux Américains finissent par graviter vers des communautés dysfonctionnelles par désespoir. Sans églises ou cafés, ils se dirigent vers la drogue ; sans familles, vers des politiques extrêmes ; sans clubs sportifs, vers des gangs ; sans amis, vers des forums en ligne où déverser leur colère.

Malheureusement, une minorité croissante échoue complètement à trouver une chose à laquelle appartenir et finit dans un état de perversion complètement antisocial. Un état de dépression, de confusion, de vide et ensuite de violence, contre les autres et contre eux-mêmes. Un état qui, pour trop de gens, se termine par un suicide, rapide ou lent, une seringue à la fois. C’est une liberté transformée en une tyrannie du vide.

Une version de cet essai a tout d’abord été publiée sur Substack.