Je fais défiler — et un type cool à la Gandalf apparaît dans mon fil d’actualité. ‘Si tu restes chez toi un vendredi soir, tu es fou.’ Je me redresse. ‘Vénus est en trigone — à 120 degrés de distance — avec le Nœud Nord. Le Nœud Nord est associé à notre destinée. Si tu es célibataire et que tu es assis chez toi avec la plus ronde, la plus énorme pizza que tu aies jamais vue, tu as tout faux de manière horrible.’ Il continue en me disant qu’aujourd’hui, je suis sûr de trouver mon âme sœur. En réalité, je ne le trouve pas (nous sommes à Kennington, pas à Camelot).

L’astrologie moderne est considérée comme une fixation de niche, mais ses racines sont colossales et anciennes, commençant en Mésopotamie et traversant les traditions grecques, islamiques et chinoises. Le style hellénistique, qui forme la base de l’astrologie occidentale moderne, soutient que 12 constellations du zodiaque divisent les cieux — les positions des planètes et des étoiles brillantes à votre naissance déterminent votre destin. Selon un quiz en ligne, je suis Vierge; mon ‘signe lunaire’ est Cancer et mon ‘signe ascendant’ est Scorpion. Je suis né à l’hôpital du comté de Lincoln à 12h34; mon jumeau, deux minutes plus tôt. Je doute que deux personnes aient jamais été aussi différentes — mais notre diagnostic astrologique est le même. Plus accablant encore, nous sommes nés prématurément, comme c’est souvent le cas pour des jumeaux, et extraits par un chirurgien. Nos destins ont-ils vraiment été déterminés par le système de prise de rendez-vous de l’hôpital du comté de Lincoln?

‘Je ne crois pas en l’astrologie, de la même manière que je ne crois ni en l’Enfer ni en Taylor Swift.’

La vibe féminine de l’astrologie a beaucoup à voir avec la façon dont les horoscopes des journaux sont rédigés. Une caractéristique incontournable depuis les années 30, ils ciblent les ruminations des jeunes femmes: les références constantes aux relations, aux ‘âmes sœurs’ et aux rencontres fatidiques laissent entrevoir une titillation de style Mills & Boon, tandis que l’appropriation des notions tendance de ‘self-care’ et de ‘manifestation’ a propulsé les mystiques vers le succès grand public. Un sondage YouGov de 2016 a montré qu’un stupéfiant 42% des femmes croyaient qu’il y avait ‘certainement ou peut-être’ de la vérité dans l’astrologie ou les signes du zodiaque, contre seulement 19% des hommes.

Pourquoi cette disparité? Nous savons que les femmes ont tendance à être plus religieuses que les hommes, et que dans une culture de plus en plus laïque, des croyances ‘spirituelles’ nébuleuses ont pris le dessus, libérées de la saveur oppressive des dogmes de l’ancienne école. Le mysticisme New Age des années 60 et 70, produit d’une classe moyenne enflée, suréduquée et droguée cherchant la rébellion, s’est transformé en un fatalisme étrange et paranoïaque parmi les jeunes femmes anxieuses. Pour de nombreuses femmes modernes scrutant les horoscopes, les apparences de spiritualité — magpies singuliers, lectures de paume, lignes telluriques — représentent souvent des avertissements plutôt que des conseils célestes.