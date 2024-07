Mais parce que l’empereur était à la tête de l’État autrichien, son incapacité à faire son travail a conduit les diverses personnes en dessous de lui à adopter des politiques contradictoires et à se livrer à des batailles factionnelles les unes contre les autres. Alors que le prince Klemens von Metternich et le comte Franz Anton von Kolowrat-Liebsteinsky — les deux membres les plus notables du gouvernement à l’époque — tentaient d’élargir leurs domaines, l’Autriche vacillait dangereusement entre deux ensembles de politiques incompatibles, alors que les crises continuaient de s’envenimer. Des affrontements armés éclataient en Italie, les Tchèques parlaient d’indépendance, les Hongrois se dirigeaient clairement vers la libération du joug des Habsbourg, et les rues de Vienne étaient remplies de manifestants et de barricades. Un Ferdinand impuissant ne pouvait rien faire à ce sujet, et les personnes qui étaient censées diriger l’Autriche en son nom étaient trop occupées à se quereller pour s’en rendre compte.

Alors comment cela a-t-il été résolu ? Finalement, en décembre 1848, alors que la situation de l’Autriche était devenue trop désespérée pour être ignorée, Ferdinand Ier a été contraint d’abdiquer. Tout le monde était d’accord pour dire que les luttes de pouvoir factionnelles à l’intérieur de l’appareil d’État devaient être atténuées ; et tout le monde savait que cela nécessitait un empereur pleinement capable. Ainsi, après quelques luttes dynastiques au sein de la famille des Habsbourg, tous les prétendants potentiels ont finalement été convaincus d’abandonner leurs revendications et de laisser la place au jeune Franz Joseph Ier, âgé de 18 ans, qui s’est avéré être un très bon choix. Il deviendra l’un des monarques ayant régné le plus longtemps de l’histoire de l’Europe.

Ce qui donne à cette histoire une tournure appropriée si on la compare à la situation actuelle, c’est le rôle pivot joué par les ambitions d’une seule femme. En 1848, cette femme était la princesse Sophie de Bavière, mère de Franz Joseph Ier. Ses projets de placer enfin son fils sur le trône autrichien étaient connus bien avant son accession, et c’est grâce à son travail acharné que le couronnement de Franz Joseph est devenu possible. En effet, parfois décrite comme ‘le seul homme à la cour’ à Vienne, c’est grâce à son travail de persuasion et de coercition que le reste de la famille impériale s’est finalement rallié.

Aujourd’hui, la femme en question est le Dr Jill Biden, qui est clairement la voix la plus déterminée, exhortant son mari à poursuivre la course présidentielle, quel qu’en soit le coût pour le pays. Mais elle est loin d’agir seule. Pour beaucoup dans l’entourage de Biden, leur propre destin est complètement lié à l’homme lui-même : s’il tombe, ils tomberont aussi. De cette manière, l’ensemble du système politique américain est essentiellement pris en otage par une seule famille politique, dont les intérêts ne correspondent plus forcément aux intérêts communs. Une réaction courante au débat présidentiel a été de le qualifier de forme ‘d’abus envers les personnes âgées‘ : de nombreux téléspectateurs ont été choqués par le spectacle d’un vieil homme contraint de jouer un rôle pour lequel il n’était clairement plus adapté, alors qu’il devrait passer ses dernières années à se détendre. Mais quelle est l’importance de la santé d’un seul homme, comparée à l’ambition dynastique ? Nous ne devrions pas être surpris lorsque de tels appels restent lettre morte.

Et pourtant, à ce stade, la pression des donateurs, des opérateurs de parti et des candidats aux élections locales pourrait être inarrêtable : ne pas écarter Biden maintenant causera probablement plus de dommages à la crédibilité du parti que de le forcer à partir. Et cela, avant même de faire face aux dommages causés à la crédibilité de l’Amérique dans son ensemble.

Tout comme l’Autriche était incapable de faire face aux crises à l’étranger en 1848 en raison de sa dysfonction domestique, l’Amérique tente de maintenir le cap au Moyen-Orient, d’empêcher l’Ukraine de perdre et de contenir Pékin en mer de Chine méridionale. Elle échoue probablement dans chacun de ces théâtres, et cette crise actuelle est peu susceptible de changer cela.