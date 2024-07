Les armes et l’aide à Israël ont continué, accompagnées de sermons moralisateurs pour faire preuve de retenue. Les préoccupations humanitaires pour les civils palestiniens ont été apaisées par son Pier Potemkin : un morceau flottant de non-sens d’ingénierie coûteux qui a rapidement échoué et a dû être coûteusement démantelé, comme tous les experts techniques l’avaient averti dès le départ. Le plan de paix proposé — un cessez-le-feu permanent auquel tout Israélien intéressé par sa survie ne pourrait guère souscrire — était déjà en difficulté. Les mois précédant une élection présidentielle américaine, sans parler d’une élection d’une telle volatilité exceptionnelle, ne sont pas susceptibles de produire une percée.

Un tableau similaire émerge en ce qui concerne l’Ukraine. Certes, Biden a été ferme dans son soutien à Kyiv — ferme, mais indécis. Dès le jour où la Russie a envahi, les Ukrainiens et Zelensky savaient exactement de quelles armes et de quel soutien ils avaient besoin pour protéger leur population et leur infrastructure. Biden le leur a donné — mais par livraisons échelonnées, en le distribuant au fil des mois terribles, gaspillant l’élan de la contre-offensive précoce et contribuant à l’effort laborieux, sanglant et désormais sans espoir que cela est devenu. Un règlement négocié incluant des pertes territoriales pour l’Ukraine semble inévitable. Est-ce que quelqu’un peut imaginer Harris comme une négociatrice coriace face à Poutine ?

Prochaine étape : l’Afghanistan. Au moment où Biden est devenu président, ce conflit absorbait beaucoup trop de ressources. Félicitations à lui d’avoir reconnu cela et d’avoir poursuivi le retrait des troupes initié par Trump, au lieu de le considérer comme une question partisane. Mais un retrait de troupes de cette ampleur doit être correctement préparé et exécuté. On ne commence pas par fermer ses capacités défensives tout en comptant sur un aéroport civil au milieu d’une ville pleine de personnes désespérées. Même à ce moment-là, une réaction rapide aurait pu sauver la situation. Lorsque le public afghan a commencé à envahir l’aéroport, les vols auraient dû cesser immédiatement et l’aéroport aurait dû être fermé jusqu’à ce qu’un processus soit en place. Les talibans coopéraient à ce moment-là, heureux de nous voir partir et prêts à faciliter notre départ.

Mais avec les médias américains critiquant Biden pour avoir ‘abandonné’ nos alliés afghans, sa réponse a été d’accélérer la vitesse des évacuations, ce qui, de manière prévisible, a provoqué une bousculade. Le chaos était une invitation ouverte à l’État islamique, qui a immédiatement attaqué, tuant 13 soldats américains qui avaient reçu la tâche désespérée de garder Abbey Gate, ainsi que 170 personnes dans la foule afghane en ébullition. Ce sont les seules pertes américaines pendant les deux années entières de négociations et de mise en œuvre du retrait, et elles auraient pu être évitées.

La liste continue. Fondamentalement, Biden a ‘offert’ l’Irak à l’Iran, en abandonnant sa propre évaluation initiale de la situation. Le résultat a été exactement ce qu’il craignait : un conflit sectaire, la domination chiite et une influence iranienne frôlant le contrôle total du gouvernement de Bagdad. Biden a même abandonné le seul petit morceau de son plan qui fonctionnait : la région semi-autonome kurde. Là, une population enthousiaste pro-américaine, ainsi qu’une minorité chrétienne que les Kurdes avaient généreusement intégrée, ont été à plusieurs reprises ignorées, repoussées et privées de soutien par l’administration Biden. En guise de reconnaissance, Bagdad se prépare maintenant à expulser de manière ignominieuse nos troupes restantes.

Comme dernier exemple, nous devons citer son choix de vice-président. Même si Biden s’est peut-être persuadé qu’il était prêt pour un second mandat, et que les électeurs seraient d’accord, il savait qu’à un moment donné, sa vice-présidente deviendrait la candidate de son parti pour le plus haut poste. Mais selon quel critère de mérite pouvait-il penser que Harris était la bonne? Lorsqu’il l’a choisie, sa popularité était si basse et son attrait pour la collecte de fonds si inexistant qu’elle avait abandonné l’élection de 2020 des mois avant le caucus démocrate. Les observateurs ont déploré sa propension à changer de position de manière aléatoire sur des questions clés. Elle n’avait, et n’a toujours pas, d’expérience en politique étrangère, et n’a pas utilisé son temps en tant que vice-présidente pour développer une identité discernable au-delà de ce qui est maintenant célébré par certains : sa race et son genre.