Cependant, si le néolibéralisme est ce qu’Adolph Reed Jr a défini comme « le capitalisme sans opposition de la classe ouvrière », l’approche de Biden n’a pas tant cherché à ranimer cette opposition qu’à l’imiter au profit d’un projet corporatiste destiné à sauver le pays du Trumpisme. La réalité brutale est qu’après une inflation punitive et une politique étrangère désastreuse, les électeurs de la classe ouvrière quittent toujours en masse les démocrates. Et surtout, en novembre, un tel résultat pourrait donner à Trump l’opportunité de remodeler le projet post-néolibéral de Biden et d’assurer le réalignement de la politique américaine vers la droite populiste pour les décennies à venir.

De manière discutable, Biden a concrétisé la promesse de Donald Trump de ‘Redonner sa grandeur à l’Amérique’. Alors que la victoire électorale de Trump en 2016 représentait une rupture rhétorique avec le néolibéralisme, les politiques de Trump — notamment les baisses d’impôts et une forme de déréglementation offensante — sont mieux perçues comme les derniers souffles de l’ordre néolibéral. Ce n’est qu’avec Biden que la politique a réellement commencé à adopter une teinte ‘post-néolibérale’, caractérisée par une sorte de protectionnisme ‘America First’ axé sur la fabrication nationale et l’investissement dans les infrastructures. Comme le décrit un récent profil de Christian Lorentzen sur les perspectives économiques et géopolitiques des principaux conseillers de Biden, Jake Sullivan et Antony Blinken : « Ils seraient comme Trump, mais progressistes ».

Lorsqu’il quittera la Maison-Blanche dans six mois, Joe Biden laissera derrière lui un héritage compliqué. Il sera inscrit dans l’histoire comme l’homme qui a battu Donald Trump, le président ayant autorisé le retrait chaotique de l’Amérique d’Afghanistan, et le véritable Roi Lear qui a refusé pendant des semaines de se retirer pour le bien de son parti. Pourtant, il mérite également qu’on se souvienne de lui comme le premier président post-néolibéral de l’Amérique.

Cela est particulièrement clair dans la politique climatique. Beaucoup ont salué Biden comme le premier ‘président du climat’ de l’Amérique et son administration a prétendu adopter une approche ‘entièrement gouvernementale’ pour résoudre la crise climatique. De manière louable, Biden s’est nettement éloigné de la politique climatique néolibérale, et notamment du type de solution de tarification du carbone que Barack Obama a tenté en vain de faire adopter par le Congrès.

Pour les économistes et autres partisans de la classe professionnelle, mettre un prix sur le carbone — ou internaliser les externalités de la pollution climatique — était une ‘politique intelligente’ et offrait une solution technocratique élégante. Ces défenseurs se souciaient peu du fait qu’il n’y avait pas de base populaire pour augmenter le coût de l’énergie. Pire encore, la politique était facilement ridiculisée par la droite, dont l’argument entier était que le changement climatique était un complot libéral pour détruire des emplois et rendre la vie plus chère. De telles politiques ont été largement rejetées dans les urnes et dans les rues. En revanche, la politique climatique de Biden n’était pas basée sur un prix ou une taxe carbone mais plutôt sur un investissement dans l’énergie et les autres infrastructures nécessaires pour décarboniser. Plutôt que de rendre les combustibles fossiles plus chers, l’objectif était d’utiliser une ‘politique industrielle’ pour rendre l’énergie propre bon marché.

Cette approche marquait non seulement une rupture avec les économistes néolibéraux — elle se distinguait également d’une aile stagnante de la communauté des ONG environnementales et des activistes qui voyaient la politique climatique uniquement en termes d’opposition aux combustibles fossiles. Le modus operandi de ces défenseurs était de bloquer les pipelines et de demander des interdictions de fracturation, de voitures et chaudières à combustion de combustibles fossiles. Mais s’opposer à l’énergie sur laquelle presque tout le monde compte encore dans sa vie quotidienne est une mauvaise politique. En effet, une grande majorité des Américains (69 %) affirment qu’ils ne sont pas ‘prêts à éliminer complètement l’utilisation du pétrole, du charbon et du gaz naturel’.