C’était à peu près la même chose en Afghanistan. Si Obama avait suivi les conseils de Biden, au lieu d’écouter le général-PhD télégenique Petraeus, les États-Unis auraient pu économiser des milliers de milliards de dollars et de nombreuses vies américaines en abandonnant la tentative chimérique de former et d’équiper l’armée afghane. Dès le début, Biden insistait sur le fait que le corps militaire était une fraude totale — non seulement parce que les soi-disant officiers afghans achetaient leurs promotions avec des pots-de-vin, mais parce que tout le concept était enraciné dans une fantaisie. Biden savait que les Tadjiks ne se battraient que pour d’autres Tadjiks, les Ouzbeks pour d’autres Ouzbeks, les Hazaras pour d’autres Hazaras, et ainsi de suite — et aucun d’entre eux ne se battrait pour l’abstraction appelée Afghanistan.

En effet, il lui fallait une discipline personnelle énorme pour ne pas réagir lorsqu’il voyait son patron superficiel être applaudi sans fin lors de réunions de politique d’élite à Washington et à Aspen, tandis qu’il était ridiculisé lors de soirées à Georgetown. Et c’était une ironie des plus amères que ce soit Biden, en tant que président nouvellement installé, qui ait été universellement blâmé pour le retrait chaotique de l’Amérique d’Afghanistan quelques mois après son investiture, suite à la reddition massive de l’armée afghane sans combattre.

Maintenant, alors qu’il quitte la scène, Biden a décidé d’offrir une autre prise de risque, en nommant Kamala Harris comme candidate démocrate avant la convention de Chicago le mois prochain. Le fait que Harris soit une politicienne remarquablement stratégique ne doit pas être négligé : elle a commencé sa quête de hautes fonctions avant ses 18 ans en choisissant la modeste éducation de l’Université Howard plutôt que Stanford — où son père enseignerait — en raison de la puissante sororité Alpha Kappa Alpha de Howard sur le plan politique. Mais cela ne peut faire que atténuer ses énormes lacunes en tant que candidate.

En tant que vice-présidente, elle s’est vue confier une tâche : arrêter le flot politiquement désastreux de millions d’immigrants illégaux traversant la frontière depuis le Mexique. En juin 2021, elle a effectué une visite très brève et vaine à la frontière au lieu de rester à Washington pour identifier et activer des mesures efficaces de contrôle frontalier, qui existaient et n’ont été activées que par Biden lui-même à l’approche des élections. Lorsqu’elle a eu sa seule opportunité de montrer sa capacité à gouverner, Harris a échoué.

Pour cette raison et pour de nombreuses autres raisons, il semble improbable que Harris réussisse dans une campagne contre Trump, à moins que sa colistière puisse faire encore plus pour elle que le brillant Vance ne peut faire pour Trump. Mais en regardant l’éventail de personnalités essayant maintenant de gagner sa faveur, on peut être sceptique. En tant que quelqu’un qui s’est lié d’amitié avec Biden il y a des décennies, je ne ressens aucun plaisir à anticiper que son successeur désigné sera écarté par la Convention démocrate — ou bien conduira son parti vers un fiasco en novembre.