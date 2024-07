‘La critique dissidente de l’hubris libéral a déjà remporté l’argument.’

En effet, c’est la manière dont Vance entend utiliser le pouvoir pour remodeler l’ordre américain qui le rend le plus intéressant. Comme il l’a dit à James Pogue dans Vanity Fair : ‘La politique américaine sera soit un lieu de guerre civile permanente, effectivement institutionnalisée, qui se termine par des choses vraiment mauvaises… soit la droite américaine est capable d’assembler une coalition de populistes et de traditionalistes en quelque chose qui peut vraiment renverser la classe dirigeante moderne.’ Pour ce faire, Vance a déclaré : ‘Nous devrions saisir les institutions de la gauche… et les retourner contre la gauche’, dans un ‘programme de débaassification, un programme de dé-éveillement’, dans lequel le premier acte en prenant le pouvoir serait de ‘licencier chaque bureaucrate de niveau intermédiaire, chaque fonctionnaire de l’État administratif [et] les remplacer par nos gens’.

Les libéraux qui décrient un tel langage ont une mémoire courte. En 2016, l’establishment libéral – le régime, si vous voulez – a réagi aux deux chocs de Trump et du Brexit de manière largement identique. L’hostilité des électeurs a été attribuée à la fois au racisme invétéré et à la manipulation par des provocateurs russes mystérieux. La démocratie avait été subvertie, ou piratée, donc les résultats du processus démocratique étaient invalides : en effet, les libéraux étaient tenus de les contester pour lutter contre le ‘fascisme’, dans la rhétorique apocalyptiquement exagérée de l’époque que Lammy trouve maintenant si embarrassante. Les étagères des librairies ployaient sous la production combinée des ‘historiens de la résistance’, amplifiée par une presse libérale de plus en plus militante, qui établissait des analogies tortueuses entre notre transition politique actuelle et les années trente sanglantes de l’Europe.

Les gouvernements élus de l’Amérique et de la Grande-Bretagne ont été sabotés de l’intérieur par des bureaucrates d’État – niés en tant que conspirateurs lorsque les conservateurs se plaignaient mais vantés pour récompense une fois qu’un changement de pouvoir approchait – tandis que la presse progressiste fabriquait des scandales pour frustrer la gouvernance réformiste. Aux États-Unis, les médias et l’establishment libéral ont soutenu la violence politique, au début du mandat de Trump sous forme de manifestations ‘antifascistes’ et à sa fin dans une vague d’émeutes et de pillages notionnellement antiracistes dans le but de faire pencher l’élection en faveur de Biden. Réussis à court terme, les partisans américains de la campagne libérale contre la démocratie ont peu de justifications pour protester contre leurs conséquences retardées.

Pourtant, pour les post-libéraux britanniques – dont la politique est finalement un conservatisme de gauche, et qui restent plus désireux que leurs homologues américains de maintenir le pare-feu contre un illibéralisme véritable – l’ascension de Vance est un moment aigre-doux. Sa nomination est, objectivement, la victoire politique la plus significative à ce jour pour le milieu intellectuel post-libéral, et une validation de la stratégie d’Adrian Vermeule de prendre le contrôle de l’appareil d’État américain de l’intérieur, et de diriger sa force et son pouvoir vers le bien commun.

Le succès de Vance met cependant également en lumière l’échec du post-libéralisme britannique. Il y a seulement quatre ans – et trois premiers ministres – il était parfaitement raisonnable d’imaginer que la victoire électorale écrasante de Johnson sur une plateforme de relocalisation de l’industrie nationale et d’utilisation du pouvoir de l’État pour faire avancer la prospérité des classes ouvrières et des classes moyennes inférieures oubliées de la Grande-Bretagne annonçait la victoire du post-libéralisme britannique. Pourtant, les événements, et le mélange unique d’incompétence politique et d’inertie idéologique du Parti conservateur, ont prouvé le contraire. Ayant été récompensés par une victoire écrasante pour leur inclinaison rhétorique vers le post-libéralisme, les électeurs britanniques ont dûment puni les Tories pour leur retour à leur zone de confort intellectuelle. Comme l’a observé l’académicien David Jeffery 2019 était ‘un faux départ pour la pensée post-libérale, et aux concours de leadership de 2022, le navire post-libéral avait pris le large’, les conservateurs britanniques se révélant ‘complètement incapables de penser au-delà du statu quo libéral-individualiste’.

Cependant, l’échec du post-libéralisme britannique est peut-être plus institutionnel qu’idéologique. Il n’y a pas d’équivalent ici à la matrice de groupes de réflexion et de sinécures qui nourrissent les talents conservateurs aux États-Unis : s’il était britannique, Vance serait en compétition pour une place sur GB News. Les post-libéraux britanniques peuvent avoir des choses intéressantes à dire sur les échecs de notre régime politique actuel, mais peu d’endroits pour les dire. Au lieu de cela, comme des alchimistes itinérants dans les cours de la Renaissance, ils cherchent un mécénat à Budapest, et peut-être bientôt à Washington. Il n’y a certainement pas de place pour eux au sein du Parti conservateur, toujours captif idéologiquement par un libéralisme économique qui est tombé en disgrâce partout ailleurs dans le monde : même Reform sont finalement des libéraux de la génération du baby-boom.