Lorsque j’ouvre les stories Instagram et suis instantanément bombardé par des vendeurs d’huile de serpent faisant la promotion de toniques révolutionnaires, aucun d’entre eux ne venant dans une bouteille. On me dit que je ne suis pas épanoui, et je le crois, car c’est un aspect inévitable de la vie, et ils ont la réponse unique. Et ainsi arrivent, en suivant mes clics erronés précédents, des recommandations reposant sur mes propres trahisons. Une publicité me dit que je dois répondre à mes désirs. Une autre, embrasser la modération. Une troisième que je dois protéger mon enfant des téléphones portables. Une autre que je devrais affronter ma masculinité toxique. Le magnésium me sauvera. La masturbation volera ma force vitale. L’épisode d’aujourd’hui vous est présenté par la lettre ‘M’. Chacun est un terrier de lapin de répliques de conférences TED de ‘pensée intelligente’, d’applications faustiennes et d’abonnements kafkaïens, qui me soulageront de mon temps et de mes coordonnées bancaires.

Tout bon menteur sait que les meilleures mensonges cachent un noyau de vérité. Si nous combinions et mettions en œuvre tous les conseils des réseaux sociaux, alors peut-être que l’excellence physique, la santé mentale solide, l’illumination, le bonheur même, pourraient bien être au bout du tunnel. Pourtant, les menteurs professionnels savent que le plus grand appât est l’inatteignable et l’immesurable. Ce sont ces illusions séduisantes, déferlant sur le contenu infini des réseaux sociaux, qui ont fait s’effondrer Internet. Comment cela s’est-il produit ?

La réponse réside dans les constantes du village médiéval, que notre village mondial imite désormais. Les festivités sont périodiques. Les tyrans vont et viennent. La fonction de la place du village est de vendre, quoi qu’il en soit. Après la réforme, le marché est tout. La nouvelle foi. Il y a de nombreuses idées fausses en termes de ventes (biais de coût, appel à la clôture, vantardise des ventes, effet Dunning-Kruger, etc). Celles-ci pourraient être perçues comme positives, du moins pour les charlatans, mais le véritable profit et le dommage sont à réaliser du côté obscur. Considérez ce qui constitue le village médiéval et notre propre version de celui-ci.

Nous avons toujours les seigneurs féodaux — PDG, politiciens, etc — ainsi que les crieurs publics et les prêtres de la classe bavarde, envoûtés par l’establishment tout en feignant de le critiquer. Surtout, les ambitions et les rêves ne sont pas les seuls mets exploités. Toutes nos peurs naturelles, nos névroses, notre envie et notre malveillance, exacerbées par le fait de vivre à une époque où tout semble être en déclin (mal)géré, peuvent être dirigées non pas vers leur source ou leur solution, mais vers la promesse d’une catharsis temporaire. Cela est infligé à quiconque se trouve à languir dans les stocks de la place du village mondial à un moment donné, pour n’importe quoi, d’une infraction sémantique à une infraction sexuelle. Quelle que soit la justice, la rétribution ou la purification que cela apporte ou non, cela ne change rien dans le grand schéma des choses. C’est conçu pour ne rien changer, sinon pour évacuer de très réelles pressions à travers des paniques morales successives à travers les réseaux sociaux et des punitions individualisées.

Comment pouvons-nous être si sophistiqués et pourtant si susceptibles ? Leon Trotsky a écrit sur le passage de l’Allemagne vers le Troisième Reich : « Non seulement dans les foyers paysans, mais aussi dans les gratte-ciel des villes, le XXe siècle côtoie le XIIIe. » Je connais cette citation de par son inclusion dans l’un des grands textes prophétiques négligés de notre époque — The Demon-Haunted World (1995) de Carl Sagan.

Le livre est une diatribe pour la science et contre l’ignorance. Selon Sagan, l’enquête rigoureuse est le meilleur moyen de commencer à comprendre l’existence et de prendre pied dans notre propre destin. La science, assure-t-il, est trop importante pour être laissée aux scientifiques, et une population qui l’abandonne est condamnée. Bien qu’il soit plus cinglant envers la pseudoscience monétisée et la religion organisée (« Nous pouvons prier pour la victime du choléra, ou nous pouvons lui donner 500 milligrammes de tétracycline toutes les 12 heures »), il avertit également que la science n’est jamais absolument certaine ou établie, et suggérer le contraire ne sera pas scientifique. Ce n’est pas une série de préceptes sacrés mais plutôt une manière autocritique et constamment en développement de voir le monde. Même Isaac Newton, sacro-saint pendant des siècles, a été prouvé inexact par Albert Einstein.