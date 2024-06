Mais qui ont-ils ciblé ? L’enquête de 2023 du Parti travailliste rend facultatif le renseignement de coordonnées de contact, mais précise en petits caractères que ces détails peuvent être utilisés pour vous contacter au sujet du développement des politiques, par rapport à ‘d’autres informations que nous détenons sur vous’, y compris ce que vous pourriez avoir dit à un militant sur le pas de votre porte. Cependant, cela sera ‘analysé de manière anonyme’ et non utilisé pour ‘vous recontacter à des fins électorales’. En d’autres termes, ils conservent ces données non pas pour vous cibler, nécessairement, mais pour améliorer les modèles qu’ils utilisent pour cibler les autres. Cela suggère une sophistication du ciblage qui, comme la stratégie des conservateurs en 2015, peut produire des résultats surprenants simplement en concentrant l’énergie de la campagne là où elle a le plus d’effet.

Les règles de transparence actuelles concernant les publicités politiques signifient que la Bibliothèque d’annonces de Meta devrait montrer que les partis ciblent des groupes de votants très spécifiques avec des messages très spécifiques. En effet, les publicités du Parti travailliste montrent un tel ciblage. Une publicité vidéo raconte l’histoire d’un homme appelé Nat qui a attendu ‘plus de 100 jours pour un traitement contre le cancer’ — montrée à des personnes de 45 à 65 ans, donc la tranche d’âge principalement touchée par cette maladie pouvant être fatale. Une autre, l’explication d’Amanda, assistante d’éducation, sur ‘pourquoi elle passe du Parti conservateur au Parti travailliste pour ces élections’, a été principalement vue par des femmes (traditionnellement plus préoccupées par l’éducation et la santé). Les deux s’inscrivent également dans le genre de personnes auxquelles on peut s’identifier, qui racontent l’histoire de leur propre parcours politique.

Et les conservateurs ? Lorsque les élections ont été annoncées, leur campagne numérique avait trois thèmes : Plan clair vs Pas de plan, ‘Starmer a besoin que vous votiez pour Reform (donc s’il vous plaît, ne le faites pas)’, et l’immigration. Après une semaine, une série de publicités attaquant Keir Starmer, ou affirmant que le Parti travailliste retirerait environ 2 000 livres à chaque personne, ont été ajoutées à la campagne.

Mais ensuite, entre le 3 et le 7 juin, toute la campagne numérique des conservateurs s’est arrêtée. Il n’y avait même pas de clips du débat télévisé — même s’il s’était bien passé pour Sunak. On aurait pu s’attendre à ce qu’ils reviennent avec une toute nouvelle stratégie, en réponse au retour de Farage et à la gaffe des commémorations du débarquement, mais non : Lorsque leur publicité a repris le 7 juin, le principal message était la revendication contestée de 2 094 livres d’impôts supplémentaires et les mises en garde contre le fait de donner au Parti travailliste une plus grande majorité en votant pour Reform ou les libéraux-démocrates. Il y a peu de signes d’un ‘plan clair’ de la part de l’équipe de campagne en ligne des conservateurs, mais cela n’est pas surprenant étant donné le désordre de la campagne dans son ensemble.

Et ce n’est pas surprenant non plus étant donné leur attitude numérique lors des élections précédentes. En 2019, le Parti travailliste a largement dépensé plus que le Parti conservateur pour leur campagne numérique. Les libéraux-démocrates, et les groupes tiers (principalement des groupes pro-UE) ont également dépensé beaucoup plus que les conservateurs ou le Brexit Party. Les messages du Parti travailliste ont été largement partagés et regardés par des millions de personnes, mais n’ont pas réussi à leur faire remporter les élections.

Ce qui importait au final, ce n’était pas une collecte méthodique de données, la création de contenus numériques attrayants ou la mobilisation des partisans pour les partager avec leurs amis et contacts. Ce qui importait, c’était d’offrir à l’électorat quelque chose qu’ils voulaient suffisamment pour les pousser au vote.

Dans une course électorale serrée, l’utilisation astucieuse des données et le ciblage impitoyable des électeurs indécis dans les circonscriptions clés peuvent changer un résultat. Le micro-ciblage en ligne des messages est un moyen bon marché et efficace de le faire, surtout à une époque où la plupart d’entre nous passent tellement de temps en ligne. Mais se concentrer sur la technologie, c’est passer à côté du tableau d’ensemble. Tout comme Cambridge Analytica n’a pas expliqué le Brexit ou Trump et que l’utilisation impitoyablement efficace des données des électeurs n’a pas expliqué les deux mandats d’Obama, en 2024, la victoire ne reposera pas sur TikTok. Pas même pour Nigel Farage.