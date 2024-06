Qui remportera une guerre post-héroïque ?

En 1994, j’ai avancé une théorie simple : les guerres de l’histoire étaient menées par des enfants masculins ‘de rechange’. Même à la moitié du XXe siècle, la famille européenne moyenne avait plusieurs enfants. Dans les foyers agricoles, un homme pouvait hériter des terres familiales, un autre pouvait faire un mariage avantageux avec une femme propriétaire terrienne, et un autre pouvait entrer dans le clergé — ou partir à la guerre. S’il ne revenait pas, les survivants regretteraient sa disparition, mais la famille ne s’éteindrait pas. Aujourd’hui, cependant, avec une fécondité moyenne à travers l’Europe inférieure à deux enfants et en baisse constante — la moyenne de l’UE était de 1,46 en 2022 — il n’y a plus d’enfants de ‘rechange’.

Le cas extrême ici est la Chine, avec son taux de fécondité de 1,1. Le président Xi est, selon toutes les informations, un homme belliqueux qui aime menacer Taïwan d’une guerre. Et pourtant, curieusement, en 2020, il a mis huit mois à révéler qu’un officier de l’APL et trois soldats étaient morts lors de combats à la frontière du Ladakh en Inde. Pendant cette période de silence officiel, les familles des quatre ont été relogées et ont reçu des paiements de ‘bien-être’ ou de meilleurs emplois. La femme de l’officier qui enseignait le piano dans une école de village a été promue au conservatoire de musique de Xi’an, avec une nouvelle maison en cadeau. Chacun des quatre morts est également devenu le sujet de campagnes médiatiques ciblées, qui ont présenté le plus jeune comme étant attirant et l’officier comme si consciencieux que même lorsqu’ils se trouvaient en haute altitude au Tibet, il se levait avant ses soldats pour leur préparer des bouillottes. Plus tard, les noms des quatre ont été ajoutés à de nombreux ponts autoroutiers pour rappeler leur sacrifice à tous.

Pourquoi ces grands actes de commémoration ? La réponse est démographique. Grâce à la politique de l’enfant unique de la Chine, imposée en 1980 avec l’utilisation abondante d’avortements forcés, les quatre décès ont éteint huit lignées familiales.

La bonne nouvelle, donc, est qu’en raison des faibles taux de natalité en Chine, le syndrome post-héroïque rend peu probable que Pékin mette ses menaces belliqueuses à exécution. Étant donné la réponse élaborée du régime face à quatre décès au combat, comment pourrait-il faire face aux 4 000 qui pourraient se produire en un jour dans une guerre pour Taïwan ? Par ailleurs, l’Iran souffre également d’une crise de la fécondité, cette dernière n’étant que de 1,7 lorsqu’elle a été mesurée pour la dernière fois, bien en dessous du taux de remplacement, avec de nombreuses naissances parmi des populations minoritaires agitées plutôt que parmi les Perses. Mais Téhéran a trouvé un remède efficace : il arme, forme et finance des milices arabes ‘jetables’ tout en étant extrêmement prudent avec sa main-d’œuvre perse.

Quant à Israël, c’est le seul pays au monde où même les femmes laïques, diplômées d’université, employées et mariées ont en moyenne deux enfants ou plus, avec plus de trois enfants en moyenne pour les religieuses. Ce taux de fécondité élevé est la raison fondamentale pour laquelle Israël ne vit pas dans une ère post-héroïque et ne sera pas contraint d’abandonner ses plans militaires actuels en raison de pertes au combat. Cela est particulièrement important car la guerre a si mal commencé et parce que le combat urbain devient si meurtrier maintenant que les tunnels s’ajoutent aux dangers habituels des tireurs embusqués en hauteur et des mortiers dans les ruelles.

‘Ce taux de fécondité élevé est la raison fondamentale pour laquelle Israël ne vit pas dans une ère post-héroïque.’