Qui a gagné Sunak vs Starmer?

Mais stylistiquement, ils se valaient — et ce n’était pas quelque chose à écrire à la maison. Tous deux ont invariablement répondu à leurs interlocuteurs par leur nom car un manuel quelque part dit que cela vous aide à sonner comme un être humain : ‘Eh bien, Claire’; ‘Eh bien, Stephen’, ‘Comme vous, Myles, je pense.’ Tous deux se sont bousculés pour renforcer leurs appels à l’éthos en faisant référence à leurs familles. Crise climatique? C’est tout ce dont les filles de Rishi lui parlent, donc, vous savez, il se soucie. NHS? Et Sir Keir a-t-il mentionné que son père était un modeste ouvrier et qu’il savait aussi ce que c’était que de se faire couper le téléphone parce qu’il n’avait pas payé la facture?

En regardant Sunak, on pouvait voir le résultat raide et nerveux de heures de préparation intensive au débat du département de polissage rhétorique du parti conservateur. Ayant déterminé que leur candidat était difficile à comprendre, avait du mal avec la spontanéité, et ne pouvait s’empêcher de paraître suffisamment arrogant pour mériter une gifle, ils ont fait de leur mieux pour le former. On lui avait dit de regarder droit dans la caméra, et de répéter un petit nombre de phrases et de lignes dans l’espoir qu’elles restent dans l’esprit des gens après avoir vu son comportement affreux au pupitre, qui, espérons-le, s’était estompé.

Quelqu’un, au tout début de cette campagne, a décidé que les deux phrases qu’il devait transmettre à l’électorat étaient ‘plan clair’ et ‘action audacieuse’. Intégrez-les aussi souvent que possible, Rishi. Et c’est ce qu’il a fait. Ce sont les lignes qu’il a répétées dans ce discours bizarre et mou à l’extérieur de Downing Street qui a donné le coup d’envoi de l’élection. Et ce sont les lignes qu’il a répétées à chaque occasion lors du débat.

Crise du coût de la vie? Eh bien, les Conservateurs avaient une ‘action audacieuse’ pour cela. Et, qui plus est, un ‘plan clair’. Immigration? ‘Action audacieuse’ était vraiment la chose à faire. Oh, et ‘respecter notre plan’.

En matière de politique étrangère ? J’ai pris une ‘décision audacieuse’. Les jeunes ? Vous faire faire le service national est ‘un exemple de l’action audacieuse que je suis prêt à prendre’. Comment diriger un pays est-il similaire à diriger une équipe de football (un autre point en faveur d’Etchingham est qu’elle a clairement été ordonnée de poser cette question ‘ironique’ à la fin, mais elle n’a pas caché son mépris pour son absurdité) ? Vous avez besoin, attendez-vous à cela, ‘D’un plan clair et d’une action audacieuse.’ Il avait reçu deux autres lignes d’attaque et une de défense. La ligne de défense était, simplement, que les 14 dernières années n’avaient rien à voir avec lui, et que ‘cette élection concerne l’avenir’. Comme vous pouvez l’imaginer, Sir Keir en a profité un peu avec cela, car, eh bien, pourquoi ne le ferait-il pas ? Les lignes d’attaque étaient que Sir Keir proposait ce qu’il appelait diverses appellations ‘l’impôt sur la pension de Keir Starmer’ et ‘la taxe de retraite de Keir Starmer’ (ils auraient dû se mettre d’accord sur une épithète lors de l’entraînement au débat) car ils ne signeraient pas leur triple-verrouillage-double-plus-ultra ou quelle que soit leur offre à leur électorat de base. ‘Pour la première fois dans l’histoire de ce pays, les retraités paieront des impôts. Pourquoi voulez-vous faire cela aux retraités ?’ a-t-il demandé avec sa meilleure voix ‘Laissez-Britney-Tranquille’. Mais le principal était sa revendication selon laquelle chaque famille active serait 2 000 livres plus pauvre sous le Labour. Mon Dieu, il a beaucoup dit cela ; encore plus que ‘l’action audacieuse’. Et pour être juste, cela a agacé Sir Keir. Il a essayé, avec un certain indignation, de le réfuter — allant même jusqu’à le nier en réponse à une question sur quelque chose de complètement différent — mais c’est un jeu de fou d’essayer de démêler une statistique financière douteuse en 45 secondes et Rishi le sait. Sir Keir, lui aussi, avait été entraîné. Il a prononcé des variations sur l’expression ‘tourner la page’ et ‘quatorze ans’ à chaque fois qu’il le pouvait. Mais il a réussi à avoir des moments d’indignation authentique, ou qui semblaient authentiques. ‘Choquant. choquant.’ a-t-il marmonné, semblant vraiment choqué alors que M. Sunak affirmait que les Tories pouvaient être dignes de confiance en matière de défense nationale et que le Labour ne le pouvait pas. Cela semblait être une chose étrange pour laquelle s’indigner vraiment — jusqu’à ce que vous réalisiez qu’il s’était momentanément pris pour John McClane dans Die Hard, donc il prenait cela personnellement. Il était directeur des poursuites publiques, a-t-il dit avec indignation, lorsqu’ils avaient abattu sept avions sur le point d’être explosés (et où était Rishi à ce moment-là, hein ? Parier contre le pays dans sa banque !). Il avait été DPP, aussi, lorsqu’ils avaient démantelé des gangs terroristes criminels — donc les passeurs ne seraient pas un grand défi. La façon dont il en parlait, on aurait dit que le DPP était la pointe de la lance, donnant des coups de pied personnellement dans les portes et luttant contre les contrôles des avions de ligne des djihadistes plutôt que, disons, organiser la paperasse pour leurs comparutions devant les tribunaux dans un bureau climatisé à Petty France. S’il se présente au dernier débat en débardeur taché d’huile et dit au PM ‘Yippee-ki-yay, enfoiré’, ce sera un développement très bienvenu. Mais le véritable parallèle pop-culturel ici est le mème Spiderman-pointant-vers-Spiderman. Nous sommes confrontés à un choix entre deux hommes qui ont plutôt plus en commun qu’ils ne sont divisés. La politique infantile du jour, et le format infantile du débat, signifie qu’ils peuvent parler de ‘décisions difficiles’ mais ils ne peuvent pas parler de décisions difficiles. Aucun d’eux ne peut admettre qu’une manière ou une autre, ils devront dépenser moins, ou taxer davantage, que quiconque ne veut entendre — et qu’ils seront tous les deux à la merci des événements plutôt que le contraire. Le reste, c’est du showbiz.