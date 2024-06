« Êtes-vous vraiment les meilleures options que nous ayons pour le poste de prochain Premier ministre de notre grand pays ? », a demandé Robert Blackstock lors du débat final sur le leadership électoral. En guise d’intervention du public dans l’émission Question Time, c’était un classique du genre : perspicace, mordant, frôlant l’impolitesse. Cela a suffit à susciter des rires ironiques chez les membres de l’auditoire, qui apprécient la routine familière.

En pointant du doigt cette grandeur assiégée et peut-être en voie de disparition, la question de Robert a mis en jeu les habituelles suppositions naïves et non réfléchies sur la qualité inférieure et unique de la génération actuelle de politiciens. Il s’agit simplement d’une forme d’exceptionnalisme politique sur la période actuelle. C’est une habitude de pensée non critique qui évoque un passé théorique où les politiciens étaient intègres, habiles, civils, habillés de manière conservatrice, des modèles de décence. Prenons en compte que selon certains critères évidents — l’intelligence, l’aptitude morale, la maîtrise des politiques — ce sont les meilleurs candidats que nous avons eu à présenter depuis plusieurs cycles électoraux : rien d’exceptionnel, peut-être, mais rien de particulièrement mauvais non plus. Il convient de souligner qu’à la dernière occasion où le public a été invité à voter, le choix se portait entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn.

Il faut bien sûr admettre que pour un lieu de travail d’environ 650 personnes, la Chambre des communes semble donner lieu à plus que sa part équitable d’incartades professionnelles. Publier des photos de vos parties génitales et distribuer les numéros de téléphone de vos collègues à des maîtres chanteurs potentiels ; puiser dans les dons politiques pour payer des ‘mauvaises personnes’ et se retrouver enchaîné à un radiateur ; consulter des sites pornographiques sur votre téléphone à l’intérieur de la Chambre des communes ; proposer de faire du lobbying auprès du Parlement tout en étant secrètement filmé par des journalistes infiltrés. Par moments, les scandales ont eu l’effet d’une sorte de déterminisme nominatif qui rappelle ce que nous avons tendance à oublier : Pincher était le tripoteur, Parish le profane, et Bone — aussi perturbant que ce soit — l’exhibitionniste.