Pourquoi Starmer sera entraîné vers la gauche

Il y a cependant une différence clé entre maintenant et les années soixante-dix. En 1975, lorsque Thatcher est devenue chef de son parti, elle ne se contentait pas de suivre le courant ; elle générait ses propres courants idéologiques. Au milieu du chaos économique et industriel de la décennie, elle a souligné les défaillances de l’État corporatif sous les gouvernements travaillistes et conservateurs – et a proposé sa propre vision alternative de la droite radicale. L’État ne fonctionnait pas, alors elle libérerait le peuple de l’État. C’était l’essence de son message d’introduction au manifeste électoral des conservateurs de 1979.

Mais à l’opposé de 1979, ceux que les marées devraient favoriser – Starmer et sa chancelière de l’Échiquier, Rachel Reeves – n’osent pas se définir idéologiquement contre leurs adversaires. Au lieu de cela, ils voient la principale ligne de division dans cette élection comme étant ‘stabilité contre chaos’ : le discours le plus sûrement apolitique qu’il soit possible de tenir. Qui, après tout, voterait pour l’instabilité ? Et dans le même souffle, ils assurent que ‘la stabilité est le changement’, ce qui est une promesse de tout et de rien.

Toutes choses considérées, c’est un discours extrêmement limité étant donné notre climat politique et économique actuel. Les orthodoxies et les hypothèses actuelles partagées à travers le spectre politique sont presque à l’opposé de celles qui prévalaient à la fin des années soixante-dix. Le crash financier, la pandémie et la flambée des prix de l’énergie ont transformé l’État de vilain en acteur beaucoup plus bienveillant – vers lequel les électeurs et les institutions se tournent de plus en plus. Au milieu d’un rééquilibrage idéologique, il est difficile pour les disciples de Thatcher tels que Rishi Sunak de prospérer. Le Premier ministre actuel n’est pas inutile, mais comme Callaghan, ses convictions sont de plus en plus dépassées.

En regardant en arrière, nos récents politiciens conservateurs ont senti le changement de marée. En devenant Premier ministre en 2016, Theresa May a déclaré qu’il était ‘temps de reconnaître le bien que l’État peut faire’. Thatcher aurait plutôt traversé la Manche que de faire une telle proclamation. May a également parlé de la nécessité d’intervenir sur les marchés et a cherché une nouvelle stratégie industrielle. Son successeur, Boris Johnson, s’est dit ‘rooseveltien’, un grand dépensier comme le président américain. Keynesien confus, Johnson a lancé ‘Levelling up’, était un enthousiaste de HS2 en tant que moteur de croissance économique, et a augmenté les cotisations d’assurance nationale pour financer son plan vaguement défini pour les soins sociaux. Pendant son bref mandat, l’avocate de l »État minimal’, Liz Truss, a dépensé une fortune pour subventionner les factures d’énergie. Même Sunak, l’auto-proclamé thatchérien, instinctivement bien à droite de May et Johnson, a été contraint d’augmenter les impôts pour éviter l’effondrement total des services publics, et s’est depuis engagé à dépenser davantage pour la défense, a proposé un retour au service national et est devenu un défenseur involontaire d’un État plus actif. Les courants ont poussé tous nos récents Premiers ministres vers la gauche.